South Park
Casas de club
Temporada 2 Ep 12 • 09/23/1998
Wendy convence a Stan de construir una casa club para poder jugar a ''verdad o reto'' con ella, Kyle y Bebe. Como Stan quiere besarla, trata de construirla. Por su parte, Cartman y Kenny deciden hacer la suya para competir.
Ver más
Viendo
Episodio completo
00:00
no disponible
T2 • E2South ParkLa madre de Cartman es aún una sucia perra
Continuación de ''La mamá de Cartman es una puta sucia'', en el que Cartman quiere averiguar quién es su padre. Con la ayuda de Chef, los chicos tienen que salvar al Doctor Mephesto luego de recibir un disparo.
04/22/1998
Episodio completo
22:00
T2 • E3South ParkEl destino de Ike
El Sr. Mackey es despedido de la escuela por perder una hoja de marihuana durante una presentación en contra de las drogas. Entretanto, los chicos tratan de salvar a Ike de su fiesta ''bris'' en donde le harán la circuncisión.
05/20/1998
Episodio completo
00:00
no disponible
T2 • E4South ParkAmor pollístico
Un violador de gallinas anda suelto en South Park y el Oficial Barbrady no puede atraparlo porque es analfabeto y no puede leer las pistas que deja el criminal.
05/27/1998
Episodio completo
00:00
no disponible
T2 • E5South ParkLa dama de los fetos unidos
Aunque todos odian jugar a los quemados, los chicos están obligados a participar en el campeonato. Mientras tanto, Sheila lucha para que se conozca el caso de ''mixlésia de hermanos siameses'' de la enfermera escolar.
06/03/1998
Episodio completo
00:00
no disponible
T2 • E6South ParkEl sapo Mejicano mirón del sur de Sri Lanka
Los chicos tienen que escribir sobre la guerra de Vietnam así que visitan a Jimbo y Ned en el set de su programa de Caza y Matanza, el cual está compitiendo por el rating con Jesús y Sus Amigos.
06/10/1998
Episodio completo
00:00
no disponible
T2 • E7South ParkCiudad al borde del "para siempre"
El autobús escolar va por una carretera nevada hasta que, por accidente, termina atascado al borde de un barranco. La señora Crabtree sale a buscar ayuda, pero primero les dice a los chicos que si bajan, un monstruo se los comerá.
06/17/1998
Episodio completo
00:00
no disponible
T2 • E8South ParkEl verano apesta
Una prohibición de fuegos artificiales amenaza las festividades del 4 de Julio hasta que el alcalde idea un plan poner a South Park nuevamente en el mapa.
06/24/1998
Episodio completo
00:00
no disponible
T2 • E9South ParkLas bolas de chocolate saladas del Chef
El festival de cine independiente, Sundance, se translada a South Park atrayendo a mucha gente al pequeño pueblo y al parecer, todo esto afecta el medio ambiente, y el Señor Mojón cada vez se encuentra peor.
08/19/1998
Episodio completo
00:00
no disponible
T2 • E10South ParkVaricela
Los chicos son obligados por sus madres a dormir en la casa de Kenny para que se contagien la varicela. Al mismo tiempo, Sheila intenta arreglar la amistad perdida entre su marido y el padre de Kenny.
08/26/1998
Episodio completo
22:00
T2 • E11South ParkRoger Ebert debería dejar las comidas engordantes
Los chicos van de excursión al planetario y un empleado les lava el cerebro con efectos visuales para que quieran volver allí. Mientras, Cartman sólo se preocupa por ganar un casting para salir en el nuevo comercial de "Quesitos Poofs".
09/02/1998
Episodio completo
22:00
T2 • E12South ParkCasas de club
Wendy convence a Stan de construir una casa club para poder jugar a ''verdad o reto'' con ella, Kyle y Bebe. Como Stan quiere besarla, trata de construirla. Por su parte, Cartman y Kenny deciden hacer la suya para competir.
09/23/1998
Episodio completo
00:00
no disponible
T2 • E13South ParkDías de vacas
Todo South Park festeja el "Día de las Vacas", que incluye una feria, un monumento y la corrida de las vacas. Mientras tanto, los chicos hacen lo que sea para ganar unos muñecos de Terrance y Philip.
09/30/1998
Episodio completo
00:00
no disponible
T2 • E14South ParkAyuda al cocinero
Chef reclama los derechos de la nueva canción de Alanis Morissette, ''Calzón Sucio'', pero de alguna forma termina siendo demandado. Ahora los chicos, Elton John y otros músicos tratan de juntar el dinero para ayudar a Chef.
10/07/1998
Episodio completo
00:00
no disponible
T2 • E15South ParkPez tenebroso
La ''Tía Regla'' de Stan le regala un pez dorado que le da mucho miedo y comienzan a haber asesinatos que la mamá de Stan trata de encubrir. Mientras tanto, Cartman se comporta muy extraño de repente y tiene barba.
10/28/1998
Episodio completo
00:00
no disponible
T2 • E16South ParkFeliz navidad Charlie Manson
Stan se fuga de su casa para ir a Nebraska con los demás, a visitar a los parientes de Cartman en Navidad. Allí, los niños quieren ir a ver al Señor Mojón. Mientras, el tío de Cartman y Charles Manson se escapan de la cárcel.
12/09/1998
Episodio completo
00:00
no disponible
T2 • E17South ParkGnomos
Los chicos son obligados a escribir una redacción sobre pequeñas empresas junto a Tweek, un niño raro y nervioso, el cual sugiere que la redacción se haga sobre los "Gnomos roba calzones".
12/16/1998
Episodio completo
00:00
no disponible
T2 • E18South ParkHombre de hielo Prehistórico
Los chicos descubren a un hombre congelado desde hace tres años, y ahora Stan y Kyle se pelean para ver quién lo descubrió y qué nombre ponerle.
01/20/1999
Episodio completo
22:00
T3 • E1South ParkSelva Shmainforest
Los chicos son obligados a unirse a un coro de niños activistas, "Mariposeando con los niños", que lucha contra la deforestación en Costa Rica, sin embargo terminan perdidos en la selva tropical y deben encontrar la salida.
04/07/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E2South ParkCombustión espontánea
Varios habitantes de South Park explotan sin razón aparente y Randy es el encargado de descubrir por qué. Por otro lado, los chicos tienen que representar las "Estaciones de la cruz" en misa, y Kyle trata de ''conseguir una erección''.
04/14/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E3South ParkEl súcubo
Chef tiene una novia y al parecer es una relación seria, así que los chicos se preocupan de que pueda convertirse en un hombre diferente. Al mismo tiempo, Cartman tiene problemas en la vista y odia a su oculista.
04/21/1999