South Park

El destino de Ike

Temporada 2 Ep 3 • 05/20/1998

El Sr. Mackey es despedido de la escuela por perder una hoja de marihuana durante una presentación en contra de las drogas. Entretanto, los chicos tratan de salvar a Ike de su fiesta ''bris'' en donde le harán la circuncisión.

Ver más

episodio aleatorio

Viendo

Episodio completo
00:00
no disponible

T1 • E6
South Park
Muerte

El abuelo de Stan cumple 102 años y quiere suicidarse, pero al no poder hacerlo, le pide a Stan que lo ayude.
09/17/1997
Episodio completo
00:00
no disponible

T1 • E7
South Park
Conjuntivitis

Kenny es aplastado por la Estación Espacial Mir y se convierte en un zombi que desata la epidemia por todo el pueblo. Pero el doctor diagnostíca a todos como si tuvieran conjuntivitis.
10/29/1997
Episodio completo
22:00

T1 • E8
South Park
Paco, el Flaco

Después de ver un comercial sobre la hambruna en África, los chicos deciden patrocinar a un niño y envían dinero a la organización de Sally Struthers con la esperanza de obtener un reloj digital deportivo a cambio.
11/19/1997
Episodio completo
21:59

T1 • E9
South Park
El Señor Mojón, la mierda navideña

La señora Broflovski protesta por las actividades navideñas que se realizan en la escuela. Mientras tanto, Kyle se siente solo por ser judío y nadie le cree cuando trata de convencer al pueblo sobre la existencia del Señor Mojón.
12/17/1997
Episodio completo
00:00
no disponible

T1 • E10
South Park
Damián

Cuando Damián, el hijo de Satanás, llega a South Park, él y su padre anuncian que la batalla final con Jesús se realizará en una lucha de boxeo que decidirá quién es el más fuerte.
02/04/1998
Episodio completo
00:00
no disponible

T1 • E11
South Park
Cirugía plástica de Tom

El señor Garrison se hace una cirugía plástica en la nariz y abandona la enseñanza para convertirse en un modelo. Mientras tanto, Stan se enamora de Ellen, la maestra sustituta, de modo que Wendy, su novia, se pone celosa.
02/11/1998
Episodio completo
00:00
no disponible

T1 • E12
South Park
Mecha-Streisand

Los chicos encuentran un antiguo objeto triangular en una excavación escolar. Luego de salir en el noticiero, Barbra Streisand aparece buscándolo ya que es lo que necesita para poder convertirse en un monstruo gigante japonés.
02/18/1998
Episodio completo
00:00
no disponible

T1 • E13
South Park
La mamá de Cartman es una puta sucia

Cartman siente curiosidad de saber quién es su padre, pero averiguarlo no es una tarea fácil debido a que su madre se acostó con muchos hombres.
02/25/1998
Episodio completo
00:00
no disponible

T2 • E1
South Park
Terrance y Phillip en "No sin mi Anus"

Terrance y Phillip tienen que rescatar a la hija bastarda que Terrance tuvo con Celine Dion de las manos de Saddam Hussein y su archi-enemigo, Scott.
04/01/1998
Episodio completo
00:00
no disponible

T2 • E2
South Park
La madre de Cartman es aún una sucia perra

Continuación de ''La mamá de Cartman es una puta sucia'', en el que Cartman quiere averiguar quién es su padre. Con la ayuda de Chef, los chicos tienen que salvar al Doctor Mephesto luego de recibir un disparo.
04/22/1998
Episodio completo
22:00

T2 • E3
South Park
El destino de Ike

El Sr. Mackey es despedido de la escuela por perder una hoja de marihuana durante una presentación en contra de las drogas. Entretanto, los chicos tratan de salvar a Ike de su fiesta ''bris'' en donde le harán la circuncisión.
05/20/1998
Episodio completo
00:00
no disponible

T2 • E4
South Park
Amor pollístico

Un violador de gallinas anda suelto en South Park y el Oficial Barbrady no puede atraparlo porque es analfabeto y no puede leer las pistas que deja el criminal.
05/27/1998
Episodio completo
00:00
no disponible

T2 • E5
South Park
La dama de los fetos unidos

Aunque todos odian jugar a los quemados, los chicos están obligados a participar en el campeonato. Mientras tanto, Sheila lucha para que se conozca el caso de ''mixlésia de hermanos siameses'' de la enfermera escolar.
06/03/1998
Episodio completo
00:00
no disponible

T2 • E6
South Park
El sapo Mejicano mirón del sur de Sri Lanka

Los chicos tienen que escribir sobre la guerra de Vietnam así que visitan a Jimbo y Ned en el set de su programa de Caza y Matanza, el cual está compitiendo por el rating con Jesús y Sus Amigos.
06/10/1998
Episodio completo
00:00
no disponible

T2 • E7
South Park
Ciudad al borde del "para siempre"

El autobús escolar va por una carretera nevada hasta que, por accidente, termina atascado al borde de un barranco. La señora Crabtree sale a buscar ayuda, pero primero les dice a los chicos que si bajan, un monstruo se los comerá.
06/17/1998
Episodio completo
00:00
no disponible

T2 • E8
South Park
El verano apesta

Una prohibición de fuegos artificiales amenaza las festividades del 4 de Julio hasta que el alcalde idea un plan poner a South Park nuevamente en el mapa.
06/24/1998
Episodio completo
00:00
no disponible

T2 • E9
South Park
Las bolas de chocolate saladas del Chef

El festival de cine independiente, Sundance, se translada a South Park atrayendo a mucha gente al pequeño pueblo y al parecer, todo esto afecta el medio ambiente, y el Señor Mojón cada vez se encuentra peor.
08/19/1998
Episodio completo
00:00
no disponible

T2 • E10
South Park
Varicela

Los chicos son obligados por sus madres a dormir en la casa de Kenny para que se contagien la varicela. Al mismo tiempo, Sheila intenta arreglar la amistad perdida entre su marido y el padre de Kenny.
08/26/1998
Episodio completo
22:00

T2 • E11
South Park
Roger Ebert debería dejar las comidas engordantes

Los chicos van de excursión al planetario y un empleado les lava el cerebro con efectos visuales para que quieran volver allí. Mientras, Cartman sólo se preocupa por ganar un casting para salir en el nuevo comercial de "Quesitos Poofs".
09/02/1998
Episodio completo
22:00

T2 • E12
South Park
Casas de club

Wendy convence a Stan de construir una casa club para poder jugar a ''verdad o reto'' con ella, Kyle y Bebe. Como Stan quiere besarla, trata de construirla. Por su parte, Cartman y Kenny deciden hacer la suya para competir.
09/23/1998
Episodio completo
00:00
no disponible

T2 • E13
South Park
Días de vacas

Todo South Park festeja el "Día de las Vacas", que incluye una feria, un monumento y la corrida de las vacas. Mientras tanto, los chicos hacen lo que sea para ganar unos muñecos de Terrance y Philip.
09/30/1998