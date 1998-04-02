South Park
Ciudad al borde del "para siempre"
Temporada 2 Ep 7 • 06/17/1998
El autobús escolar va por una carretera nevada hasta que, por accidente, termina atascado al borde de un barranco. La señora Crabtree sale a buscar ayuda, pero primero les dice a los chicos que si bajan, un monstruo se los comerá.
