South Park
Selva Shmainforest
Temporada 3 Ep 1 • 04/07/1999
Los chicos son obligados a unirse a un coro de niños activistas, "Mariposeando con los niños", que lucha contra la deforestación en Costa Rica, sin embargo terminan perdidos en la selva tropical y deben encontrar la salida.
T2 • E9South ParkLas bolas de chocolate saladas del Chef
El festival de cine independiente, Sundance, se translada a South Park atrayendo a mucha gente al pequeño pueblo y al parecer, todo esto afecta el medio ambiente, y el Señor Mojón cada vez se encuentra peor.
08/19/1998
T2 • E10South ParkVaricela
Los chicos son obligados por sus madres a dormir en la casa de Kenny para que se contagien la varicela. Al mismo tiempo, Sheila intenta arreglar la amistad perdida entre su marido y el padre de Kenny.
08/26/1998
22:00
T2 • E11South ParkRoger Ebert debería dejar las comidas engordantes
Los chicos van de excursión al planetario y un empleado les lava el cerebro con efectos visuales para que quieran volver allí. Mientras, Cartman sólo se preocupa por ganar un casting para salir en el nuevo comercial de "Quesitos Poofs".
09/02/1998
22:00
T2 • E12South ParkCasas de club
Wendy convence a Stan de construir una casa club para poder jugar a ''verdad o reto'' con ella, Kyle y Bebe. Como Stan quiere besarla, trata de construirla. Por su parte, Cartman y Kenny deciden hacer la suya para competir.
09/23/1998
T2 • E13South ParkDías de vacas
Todo South Park festeja el "Día de las Vacas", que incluye una feria, un monumento y la corrida de las vacas. Mientras tanto, los chicos hacen lo que sea para ganar unos muñecos de Terrance y Philip.
09/30/1998
T2 • E14South ParkAyuda al cocinero
Chef reclama los derechos de la nueva canción de Alanis Morissette, ''Calzón Sucio'', pero de alguna forma termina siendo demandado. Ahora los chicos, Elton John y otros músicos tratan de juntar el dinero para ayudar a Chef.
10/07/1998
T2 • E15South ParkPez tenebroso
La ''Tía Regla'' de Stan le regala un pez dorado que le da mucho miedo y comienzan a haber asesinatos que la mamá de Stan trata de encubrir. Mientras tanto, Cartman se comporta muy extraño de repente y tiene barba.
10/28/1998
T2 • E16South ParkFeliz navidad Charlie Manson
Stan se fuga de su casa para ir a Nebraska con los demás, a visitar a los parientes de Cartman en Navidad. Allí, los niños quieren ir a ver al Señor Mojón. Mientras, el tío de Cartman y Charles Manson se escapan de la cárcel.
12/09/1998
T2 • E17South ParkGnomos
Los chicos son obligados a escribir una redacción sobre pequeñas empresas junto a Tweek, un niño raro y nervioso, el cual sugiere que la redacción se haga sobre los "Gnomos roba calzones".
12/16/1998
T2 • E18South ParkHombre de hielo Prehistórico
Los chicos descubren a un hombre congelado desde hace tres años, y ahora Stan y Kyle se pelean para ver quién lo descubrió y qué nombre ponerle.
01/20/1999
22:00
T3 • E2South ParkCombustión espontánea
Varios habitantes de South Park explotan sin razón aparente y Randy es el encargado de descubrir por qué. Por otro lado, los chicos tienen que representar las "Estaciones de la cruz" en misa, y Kyle trata de ''conseguir una erección''.
04/14/1999
T3 • E3South ParkEl súcubo
Chef tiene una novia y al parecer es una relación seria, así que los chicos se preocupan de que pueda convertirse en un hombre diferente. Al mismo tiempo, Cartman tiene problemas en la vista y odia a su oculista.
04/21/1999
T3 • E4South ParkJakovasaurios
Mientras están de campamento en el bosque, Cartman descubre una especie de animal en extinción. Al principio, la ciudad se alegra de haberlo salvado, pero luego se dan cuenta de que es muy molesto.
06/16/1999
T3 • E5South ParkTweek Vs. Craig
Los niños obligan a dos de sus compañeros de clase, Tweek y Craig, a pelear en el patio de la escuela.
06/23/1999
T3 • E6South ParkAcoso sexual Panda
La clase del señor Garrison es visitada por Petey, el panda del acoso sexual, quien les enseña a los chicos sobre el tema. Luego, Cartman decide demandar a Stan porque le dijo ''lame culo''.
07/07/1999
T3 • E7South ParkOrgía Gatuna
La señora Cartman se va a una fiesta por la lluvia de meteoritos y deja a su hijo a cuidado de Shelley. Ahora, Cartman tiene que lidiar con los abusos de Shelley, su novio de 22 años y su gata que está celo.
07/14/1999
21:59
T3 • E8South ParkDos hombres desnudos en un Jacuzzi
Stan tiene que ir con sus padres a una aburrida fiesta por la lluvia de meteoritos donde los únicos chicos que hay son Butters, Pip, y Dougie. Mientras tanto, Randy y Gerald pasan por una situación incómoda en un jacuzzi.
07/21/1999
T3 • E9South ParkJubileo Judío
En la noche de la lluvia de meteoritos, Kyle, Kenny y Ike van al campamento de exploradores judíos, donde se aparece Moisés, al que le encanta que le hagan ofrendas de figuras hechas de macarrones y collares hechos con palomitas de maíz.
07/28/1999
T3 • E10South ParkEl misterio del fantasma pirata de Korn
En Halloween, los chicos quieren asustar a los de quinto grado, así que desentierran el cadáver de la abuela de Kyle. Mientras tanto, la banda Korn está en South Park y unos fantasmas piratas asechan a los habitantes.
10/27/1999
T3 • E11South ParkChinpokomon
Los chicos se enloquecen por "Chinpokomon" (parodia de Pókemon) y quieren comprar los muñecos, los videojuegos y cualquier cosa de ellos. Lo malo es que los japoneses que los hacen les están lavando el cerebro para invadir Pearl Harbor.
11/03/1999