South Park
La madre de Cartman es aún una sucia perra
Temporada 2 Ep 2 • 04/22/1998
Continuación de ''La mamá de Cartman es una puta sucia'', en el que Cartman quiere averiguar quién es su padre. Con la ayuda de Chef, los chicos tienen que salvar al Doctor Mephesto luego de recibir un disparo.
T1 • E5South ParkUn elefante hace el amor con una cerda
Los chicos intentan cruzar al elefante de Kyle con ''Fofa'', la cerda de Cartman, para un experimento genético de la escuela con el cual intentan ganarle a Terrance. Mientras, Stan lucha contra los abusos físicos de su hermana, Shelley.
09/10/1997
22:00
T1 • E6South ParkMuerte
El abuelo de Stan cumple 102 años y quiere suicidarse, pero al no poder hacerlo, le pide a Stan que lo ayude.
09/17/1997
22:00
T1 • E7South ParkConjuntivitis
Kenny es aplastado por la Estación Espacial Mir y se convierte en un zombi que desata la epidemia por todo el pueblo. Pero el doctor diagnostíca a todos como si tuvieran conjuntivitis.
10/29/1997
22:00
T1 • E8South ParkPaco, el Flaco
Después de ver un comercial sobre la hambruna en África, los chicos deciden patrocinar a un niño y envían dinero a la organización de Sally Struthers con la esperanza de obtener un reloj digital deportivo a cambio.
11/19/1997
T1 • E9South ParkEl Señor Mojón, la mierda navideña
La señora Broflovski protesta por las actividades navideñas que se realizan en la escuela. Mientras tanto, Kyle se siente solo por ser judío y nadie le cree cuando trata de convencer al pueblo sobre la existencia del Señor Mojón.
12/17/1997
T1 • E10South ParkDamián
Cuando Damián, el hijo de Satanás, llega a South Park, él y su padre anuncian que la batalla final con Jesús se realizará en una lucha de boxeo que decidirá quién es el más fuerte.
02/04/1998
22:00
T1 • E11South ParkCirugía plástica de Tom
El señor Garrison se hace una cirugía plástica en la nariz y abandona la enseñanza para convertirse en un modelo. Mientras tanto, Stan se enamora de Ellen, la maestra sustituta, de modo que Wendy, su novia, se pone celosa.
02/11/1998
22:00
T1 • E12South ParkMecha-Streisand
Los chicos encuentran un antiguo objeto triangular en una excavación escolar. Luego de salir en el noticiero, Barbra Streisand aparece buscándolo ya que es lo que necesita para poder convertirse en un monstruo gigante japonés.
02/18/1998
T1 • E13South ParkLa mamá de Cartman es una puta sucia
Cartman siente curiosidad de saber quién es su padre, pero averiguarlo no es una tarea fácil debido a que su madre se acostó con muchos hombres.
02/25/1998
T2 • E1South ParkTerrance y Phillip en "No sin mi Anus"
Terrance y Phillip tienen que rescatar a la hija bastarda que Terrance tuvo con Celine Dion de las manos de Saddam Hussein y su archi-enemigo, Scott.
04/01/1998
21:59
T2 • E2South ParkLa madre de Cartman es aún una sucia perra
T2 • E3South ParkEl destino de Ike
El Sr. Mackey es despedido de la escuela por perder una hoja de marihuana durante una presentación en contra de las drogas. Entretanto, los chicos tratan de salvar a Ike de su fiesta ''bris'' en donde le harán la circuncisión.
05/20/1998
T2 • E4South ParkAmor pollístico
Un violador de gallinas anda suelto en South Park y el Oficial Barbrady no puede atraparlo porque es analfabeto y no puede leer las pistas que deja el criminal.
05/27/1998
T2 • E5South ParkLa dama de los fetos unidos
Aunque todos odian jugar a los quemados, los chicos están obligados a participar en el campeonato. Mientras tanto, Sheila lucha para que se conozca el caso de ''mixlésia de hermanos siameses'' de la enfermera escolar.
06/03/1998
T2 • E6South ParkEl sapo Mejicano mirón del sur de Sri Lanka
Los chicos tienen que escribir sobre la guerra de Vietnam así que visitan a Jimbo y Ned en el set de su programa de Caza y Matanza, el cual está compitiendo por el rating con Jesús y Sus Amigos.
06/10/1998
22:00
T2 • E7South ParkCiudad al borde del "para siempre"
El autobús escolar va por una carretera nevada hasta que, por accidente, termina atascado al borde de un barranco. La señora Crabtree sale a buscar ayuda, pero primero les dice a los chicos que si bajan, un monstruo se los comerá.
06/17/1998
22:00
T2 • E8South ParkEl verano apesta
Una prohibición de fuegos artificiales amenaza las festividades del 4 de Julio hasta que el alcalde idea un plan poner a South Park nuevamente en el mapa.
06/24/1998
T2 • E9South ParkLas bolas de chocolate saladas del Chef
El festival de cine independiente, Sundance, se translada a South Park atrayendo a mucha gente al pequeño pueblo y al parecer, todo esto afecta el medio ambiente, y el Señor Mojón cada vez se encuentra peor.
08/19/1998
T2 • E10South ParkVaricela
Los chicos son obligados por sus madres a dormir en la casa de Kenny para que se contagien la varicela. Al mismo tiempo, Sheila intenta arreglar la amistad perdida entre su marido y el padre de Kenny.
08/26/1998
T2 • E11South ParkRoger Ebert debería dejar las comidas engordantes
Los chicos van de excursión al planetario y un empleado les lava el cerebro con efectos visuales para que quieran volver allí. Mientras, Cartman sólo se preocupa por ganar un casting para salir en el nuevo comercial de "Quesitos Poofs".
09/02/1998