South Park

Guitar Rar-o

Temporada 11 Ep 13 • 11/07/2007

Stan y Kyle se obsesionan tanto con Guitar Hero que llegan al punto de romper récords, lo que hace que Stan considere llegar más lejos consiguiendo un compañero diferente.

Ver más

episodio aleatorio

Viendo

Episodio completo
00:00
no disponible

T11 • E3
South Park
Ataque de piojos

Cuando una epidemia de piojos en la cabeza llega a la Escuela de South Park, la señora Garrison se rehúsa a decir qué niño inició la plaga, por lo que Cartman decide investigar quién fue.
03/21/2007
Episodio completo
00:00
no disponible

T11 • E4
South Park
El Snuke

Los ciudadanos de South Park se están preparando para la llegada de Hillary Clinton a una campaña política. Cartman sospecha que un nuevo estudiante musulmán está envuelto en un ataque terrorista.
03/28/2007
Episodio completo
22:01

T11 • E5
South Park
El fantástico especial de Pascuas

Stan investiga por qué son decorados los huevos de Pascua, y qué tienen que ver los conejos y los huevos con la muerte de Jesús por sus pecados, por lo que se adentra en una sociedad bizarra con Kyle.
04/04/2007
Episodio completo
00:00
no disponible

T11 • E6
South Park
Les-Bos

La señora Garrison es abandonada y se desquita con sus alumnos de 4o. grado, quienes se fastidian de su actitud y de tanta tarea, y descubren que pueden pagarle a personas por "trabajos".
04/11/2007
Episodio completo
00:00
no disponible

T11 • E7
South Park
La noche de los vagabundos vivientes

Las personas sin hogar en South Park aumentan conforme comen, duermen y ruegan por cambio en las calles. Los adultos tratan de solucionarlo pero los chicos tratan de resolverlo de una vez por todas.
04/18/2007
Episodio completo
00:00
no disponible

T11 • E8
South Park
El pequeño Tourette

Al ver a un chico con el síndrome de Tourette en una juguetería, Cartman se obsesiona con el tema y se percata de que puede decir lo que quiera sin consecuencias, por lo que se aprovecha de eso.
10/03/2007
Episodio completo
00:00
no disponible

T11 • E9
South Park
Más mierda

Randy Marsh se convierte en un héroe local cuando los chicos ven el tamaño de su defecada. Luego de platicar con ellos él cree que puede romper el récord mundial pero alguien más quiere lograrlo.
10/10/2007
Episodio completo
00:00
no disponible

T11 • E10
South Park
Imaginaciónlandia

Una apuesta iniciada porque Cartman vio a un duende es el inicio de un problema, aunado a que los chicos se encuentran frente a la totalidad imaginativa del mundo atacada por un grupo terrorista.
10/17/2007
Episodio completo
00:00
no disponible

T11 • E11
South Park
Imaginaciónlandia (Parte 2)

Stan y Kyle han sido capturados por el Pentágono para que le digan al gobierno exactamente cómo entraron a "Imaginaciónlandia". Mientras tanto, Cartman no se da por vencido en su apuesta con Kyle.
10/24/2007
Episodio completo
00:00
no disponible

T11 • E12
South Park
Imaginaciónlandia (Parte 3)

En "Imaginaciónlandia", Stan y Butters luchan contra un ejército de fuerzas imaginarias. La Suprema Corte declara que las criaturas imaginarias no son reales y planean destruir "Imaginaciónlandia".
10/31/2007
Episodio completo
22:01

T11 • E13
South Park
Guitar Rar-o

Stan y Kyle se obsesionan tanto con Guitar Hero que llegan al punto de romper récords, lo que hace que Stan considere llegar más lejos consiguiendo un compañero diferente.
11/07/2007
Episodio completo
00:00
no disponible

T11 • E14
South Park
La lista

Las chicas de cuarto grado han creado una lista secreta que posiciona a los chicos desde los más guapos hasta los más feos. Pero cuando ellos roban la lista, los resultados no son lo que esperaban.
11/14/2007
Episodio completo
00:00
no disponible

T12 • E1
South Park
Problema de amígdalas

Después de que una rutina de tonsilectomía sale horriblemente mal, Cartman se enfrenta cara a cara con su propia mortalidad.
03/12/2008
Episodio completo
00:00
no disponible

T12 • E2
South Park
Nueva moda de Britney

Cuando los chicos ayudan a Britney Spears a llegar al Polo Norte, descubren el secreto impactante detrás de su popularidad.
03/19/2008
Episodio completo
22:00

T12 • E3
South Park
El Gran Tetaje

En el homenaje de South Park a la película "Heavy Metal", los chicos tratan de que Kenny se libre de la última locura por las drogas que ha capturado a la escuela.
03/26/2008
Episodio completo
00:00
no disponible

T12 • E4
South Park
Canadá en huelga

La cabeza de la Agencia Mundial de Canadá liderea al país a una huelga larga y dolorosa, la responsabilidad de llegar a un acuerdo depende de los chicos.
04/02/2008
Episodio completo
00:00
no disponible

T12 • E5
South Park
¡Puaj, un pene!

Mientras la señora Garrison está tratando de encontrar una forma de convertirse en el hombre que siempre intentó ser, Cartman es puesto a cargo del salón de clases.
04/09/2008
Episodio completo
00:00
no disponible

T12 • E6
South Park
Sobre Cargado

Los residentes de South Park se despiertan sin internet. Randy se entera de que en California todavía hay internet, por lo tanto, junto a su familia deciden viajar al oeste del país.
04/16/2008
Episodio completo
00:00
no disponible

T12 • E7
South Park
Super diversión

Mientras los chicos hacen una visita educativa a un museo, Cartman obliga a Butters a que se escabulla de la clase para ir al centro de entretenimiento que está al lado.
04/23/2008
Episodio completo
00:00
no disponible

T12 • E8
South Park
El problema chino

Con el resto de los norteamericanos perseguidos por la memoria de un reciente evento trágico, sólo Butters se unirá con Cartman para confrontar a los chinos.
10/08/2008
Episodio completo
00:00
no disponible

T12 • E9
South Park
El show sobre el cáncer de seno

Wendy se mete en problemas cuando amenaza a Cartman de darle una paliza después de las clases.
10/15/2008