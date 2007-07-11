South Park
El show sobre el cáncer de seno
Temporada 12 Ep 9 • 10/15/2008
Wendy se mete en problemas cuando amenaza a Cartman de darle una paliza después de las clases.
T11 • E13South ParkGuitar Rar-o
Stan y Kyle se obsesionan tanto con Guitar Hero que llegan al punto de romper récords, lo que hace que Stan considere llegar más lejos consiguiendo un compañero diferente.
11/07/2007
T11 • E14South ParkLa lista
Las chicas de cuarto grado han creado una lista secreta que posiciona a los chicos desde los más guapos hasta los más feos. Pero cuando ellos roban la lista, los resultados no son lo que esperaban.
11/14/2007
T12 • E1South ParkProblema de amígdalas
Después de que una rutina de tonsilectomía sale horriblemente mal, Cartman se enfrenta cara a cara con su propia mortalidad.
03/12/2008
T12 • E2South ParkNueva moda de Britney
Cuando los chicos ayudan a Britney Spears a llegar al Polo Norte, descubren el secreto impactante detrás de su popularidad.
03/19/2008
T12 • E3South ParkEl Gran Tetaje
En el homenaje de South Park a la película "Heavy Metal", los chicos tratan de que Kenny se libre de la última locura por las drogas que ha capturado a la escuela.
03/26/2008
T12 • E4South ParkCanadá en huelga
La cabeza de la Agencia Mundial de Canadá liderea al país a una huelga larga y dolorosa, la responsabilidad de llegar a un acuerdo depende de los chicos.
04/02/2008
T12 • E5South Park¡Puaj, un pene!
Mientras la señora Garrison está tratando de encontrar una forma de convertirse en el hombre que siempre intentó ser, Cartman es puesto a cargo del salón de clases.
04/09/2008
T12 • E6South ParkSobre Cargado
Los residentes de South Park se despiertan sin internet. Randy se entera de que en California todavía hay internet, por lo tanto, junto a su familia deciden viajar al oeste del país.
04/16/2008
T12 • E7South ParkSuper diversión
Mientras los chicos hacen una visita educativa a un museo, Cartman obliga a Butters a que se escabulla de la clase para ir al centro de entretenimiento que está al lado.
04/23/2008
T12 • E8South ParkEl problema chino
Con el resto de los norteamericanos perseguidos por la memoria de un reciente evento trágico, sólo Butters se unirá con Cartman para confrontar a los chinos.
10/08/2008
T12 • E10South ParkPerudemia
Cuando el mundo lucha por contener una epidemia de proporciones épicas, los chicos buscan la forma de sacar dinero de eso.
10/22/2008
T12 • E11South ParkPerudemia 2 - El susto
Puercos gigantes de Guinea están atacando a ciudades de todo el mundo. Los chicos tienen la clave que salvará a todos de un ataque pero están varados en los Andes.
10/29/2008
T12 • E12South ParkSobre la última noche...
¡Barack Obama en South Park! Los padres de los chicos celebran el triunfo de Obama, mientras el nuevo presidente no sabe qué hacer con el chiquero que Bush le dejó en la Oficina Oval.
11/05/2008
T12 • E13South ParkMusical de primaria
Parodia de "High School Musical" como sólo South Park pudo hacerla. ¿Qué ocurre cuando un niño muy popular enamora a las niñas y le quita a Cartman, Stan, Kenny y Kyle toda la atención?
11/12/2008
T12 • E14South ParkButters, el vampiro incastigable
Butters ha visto un vampiro en la escuela, pero nadie le cree. Mientras tanto, los chicos góticos están enojados porque nadie parece conocer la diferencia entre ellos y la pandilla de los chicos vampiro.
11/19/2008
T13 • E1South ParkEl anillo de pureza
Kenny lleva a su novia a un concierto de los Jonas Brothers donde cada asistente recibe "anillos de castidad".
03/12/2009
T13 • E2South ParkEl Mapache
Cartman se convierte en un superhéroe llamado "El Mapache", pero aparece "Mysterion" y opaca la atención de todos.
03/19/2009
T13 • E3South ParkVilla Margarita
Randy propone un plan para arreglar la situación económica mundial. Mientras tanto, Stan intenta devolver una máquina para hacer margaritas, y un salvador inesperado hace el último sacrificio para resolver los problemas de todos.
03/26/2009
T13 • E4South ParkCome, reza y tírate Vagipedos
Los chicos son víctimas de una pesada broma en el Día de los Inocentes, y las cosas no terminan de la mejor manera.
04/02/2009