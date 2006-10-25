South Park
La noche de los vagabundos vivientes
Temporada 11 Ep 7 • 04/18/2007
Las personas sin hogar en South Park aumentan conforme comen, duermen y ruegan por cambio en las calles. Los adultos tratan de solucionarlo pero los chicos tratan de resolverlo de una vez por todas.
Ver más
Viendo
Episodio completo
22:00
T10 • E11South ParkInfierno en la calle 2006
Satanás está organizando la fiesta de disfraces más grande de Halloween y nadie entra sin su pulsera azul, pero las travesuras de los más notables asesinos seriales de todos los tiempos arruinan todo.
10/25/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E12South ParkVamos Dios, vamos
El Señor Garrison le explica a la clase la Teoría de la Evolución, aunque está totalmente en contra de esa postura. Mientras tanto, Cartman no puede esperar a que llegue el día del lanzamiento de una consola de videojuegos.
11/01/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E13South ParkVamos Dios, vamos XII
Cartman se congela a sí mismo, despertando 500 años en el futuro cuando hay nutrias agresivas y lo peor de todo: ¡No hay Nintendo Wii! ¿Podrá Cartman escapar de ese crudo futuro?
11/08/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E14South ParkLa Copa Stanley
Stan se convierte en entrenador de un equipo de hockey y trata de hacerlos ganadores. Mientras tanto, su padre tiene que lidiar con el recuerdo de una presentación de Stan en un partido de años atrás.
11/15/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E1South ParkCon disculpas a Jesse Jackson
Randy usa la palabra con "N" en televisión y enfrenta el ridículo público. Una persona pequeña visita South Park y Cartman no puede dejar de burlarse de él.
03/07/2007
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E2South ParkCartman chupa
El padre de Butters lo encuentra en una posicion comprometedora con Cartman, por lo que decide enviar a su hijo a un campamento especial.
03/14/2007
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E3South ParkAtaque de piojos
Cuando una epidemia de piojos en la cabeza llega a la Escuela de South Park, la señora Garrison se rehúsa a decir qué niño inició la plaga, por lo que Cartman decide investigar quién fue.
03/21/2007
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E4South ParkEl Snuke
Los ciudadanos de South Park se están preparando para la llegada de Hillary Clinton a una campaña política. Cartman sospecha que un nuevo estudiante musulmán está envuelto en un ataque terrorista.
03/28/2007
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E5South ParkEl fantástico especial de Pascuas
Stan investiga por qué son decorados los huevos de Pascua, y qué tienen que ver los conejos y los huevos con la muerte de Jesús por sus pecados, por lo que se adentra en una sociedad bizarra con Kyle.
04/04/2007
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E6South ParkLes-Bos
La señora Garrison es abandonada y se desquita con sus alumnos de 4o. grado, quienes se fastidian de su actitud y de tanta tarea, y descubren que pueden pagarle a personas por "trabajos".
04/11/2007
Episodio completo
22:01
T11 • E7South ParkLa noche de los vagabundos vivientes
Las personas sin hogar en South Park aumentan conforme comen, duermen y ruegan por cambio en las calles. Los adultos tratan de solucionarlo pero los chicos tratan de resolverlo de una vez por todas.
04/18/2007
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E8South ParkEl pequeño Tourette
Al ver a un chico con el síndrome de Tourette en una juguetería, Cartman se obsesiona con el tema y se percata de que puede decir lo que quiera sin consecuencias, por lo que se aprovecha de eso.
10/03/2007
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E9South ParkMás mierda
Randy Marsh se convierte en un héroe local cuando los chicos ven el tamaño de su defecada. Luego de platicar con ellos él cree que puede romper el récord mundial pero alguien más quiere lograrlo.
10/10/2007
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E10South ParkImaginaciónlandia
Una apuesta iniciada porque Cartman vio a un duende es el inicio de un problema, aunado a que los chicos se encuentran frente a la totalidad imaginativa del mundo atacada por un grupo terrorista.
10/17/2007
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E11South ParkImaginaciónlandia (Parte 2)
Stan y Kyle han sido capturados por el Pentágono para que le digan al gobierno exactamente cómo entraron a "Imaginaciónlandia". Mientras tanto, Cartman no se da por vencido en su apuesta con Kyle.
10/24/2007
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E12South ParkImaginaciónlandia (Parte 3)
En "Imaginaciónlandia", Stan y Butters luchan contra un ejército de fuerzas imaginarias. La Suprema Corte declara que las criaturas imaginarias no son reales y planean destruir "Imaginaciónlandia".
10/31/2007
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E13South ParkGuitar Rar-o
Stan y Kyle se obsesionan tanto con Guitar Hero que llegan al punto de romper récords, lo que hace que Stan considere llegar más lejos consiguiendo un compañero diferente.
11/07/2007
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E14South ParkLa lista
Las chicas de cuarto grado han creado una lista secreta que posiciona a los chicos desde los más guapos hasta los más feos. Pero cuando ellos roban la lista, los resultados no son lo que esperaban.
11/14/2007
Episodio completo
00:00
no disponible
T12 • E1South ParkProblema de amígdalas
Después de que una rutina de tonsilectomía sale horriblemente mal, Cartman se enfrenta cara a cara con su propia mortalidad.
03/12/2008
Episodio completo
22:00
T12 • E2South ParkNueva moda de Britney
Cuando los chicos ayudan a Britney Spears a llegar al Polo Norte, descubren el secreto impactante detrás de su popularidad.
03/19/2008