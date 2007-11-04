South Park
Nueva moda de Britney
Temporada 12 Ep 2 • 03/19/2008
Cuando los chicos ayudan a Britney Spears a llegar al Polo Norte, descubren el secreto impactante detrás de su popularidad.
T11 • E6South ParkLes-Bos
La señora Garrison es abandonada y se desquita con sus alumnos de 4o. grado, quienes se fastidian de su actitud y de tanta tarea, y descubren que pueden pagarle a personas por "trabajos".
04/11/2007
T11 • E7South ParkLa noche de los vagabundos vivientes
Las personas sin hogar en South Park aumentan conforme comen, duermen y ruegan por cambio en las calles. Los adultos tratan de solucionarlo pero los chicos tratan de resolverlo de una vez por todas.
04/18/2007
T11 • E8South ParkEl pequeño Tourette
Al ver a un chico con el síndrome de Tourette en una juguetería, Cartman se obsesiona con el tema y se percata de que puede decir lo que quiera sin consecuencias, por lo que se aprovecha de eso.
10/03/2007
T11 • E9South ParkMás mierda
Randy Marsh se convierte en un héroe local cuando los chicos ven el tamaño de su defecada. Luego de platicar con ellos él cree que puede romper el récord mundial pero alguien más quiere lograrlo.
10/10/2007
T11 • E10South ParkImaginaciónlandia
Una apuesta iniciada porque Cartman vio a un duende es el inicio de un problema, aunado a que los chicos se encuentran frente a la totalidad imaginativa del mundo atacada por un grupo terrorista.
10/17/2007
T11 • E11South ParkImaginaciónlandia (Parte 2)
Stan y Kyle han sido capturados por el Pentágono para que le digan al gobierno exactamente cómo entraron a "Imaginaciónlandia". Mientras tanto, Cartman no se da por vencido en su apuesta con Kyle.
10/24/2007
T11 • E12South ParkImaginaciónlandia (Parte 3)
En "Imaginaciónlandia", Stan y Butters luchan contra un ejército de fuerzas imaginarias. La Suprema Corte declara que las criaturas imaginarias no son reales y planean destruir "Imaginaciónlandia".
10/31/2007
T11 • E13South ParkGuitar Rar-o
Stan y Kyle se obsesionan tanto con Guitar Hero que llegan al punto de romper récords, lo que hace que Stan considere llegar más lejos consiguiendo un compañero diferente.
11/07/2007
T11 • E14South ParkLa lista
Las chicas de cuarto grado han creado una lista secreta que posiciona a los chicos desde los más guapos hasta los más feos. Pero cuando ellos roban la lista, los resultados no son lo que esperaban.
11/14/2007
T12 • E1South ParkProblema de amígdalas
Después de que una rutina de tonsilectomía sale horriblemente mal, Cartman se enfrenta cara a cara con su propia mortalidad.
03/12/2008
T12 • E3South ParkEl Gran Tetaje
En el homenaje de South Park a la película "Heavy Metal", los chicos tratan de que Kenny se libre de la última locura por las drogas que ha capturado a la escuela.
03/26/2008
T12 • E4South ParkCanadá en huelga
La cabeza de la Agencia Mundial de Canadá liderea al país a una huelga larga y dolorosa, la responsabilidad de llegar a un acuerdo depende de los chicos.
04/02/2008
T12 • E5South Park¡Puaj, un pene!
Mientras la señora Garrison está tratando de encontrar una forma de convertirse en el hombre que siempre intentó ser, Cartman es puesto a cargo del salón de clases.
04/09/2008
T12 • E6South ParkSobre Cargado
Los residentes de South Park se despiertan sin internet. Randy se entera de que en California todavía hay internet, por lo tanto, junto a su familia deciden viajar al oeste del país.
04/16/2008
T12 • E7South ParkSuper diversión
Mientras los chicos hacen una visita educativa a un museo, Cartman obliga a Butters a que se escabulla de la clase para ir al centro de entretenimiento que está al lado.
04/23/2008
T12 • E8South ParkEl problema chino
Con el resto de los norteamericanos perseguidos por la memoria de un reciente evento trágico, sólo Butters se unirá con Cartman para confrontar a los chinos.
10/08/2008
T12 • E9South ParkEl show sobre el cáncer de seno
Wendy se mete en problemas cuando amenaza a Cartman de darle una paliza después de las clases.
10/15/2008
T12 • E10South ParkPerudemia
Cuando el mundo lucha por contener una epidemia de proporciones épicas, los chicos buscan la forma de sacar dinero de eso.
10/22/2008
T12 • E11South ParkPerudemia 2 - El susto
Puercos gigantes de Guinea están atacando a ciudades de todo el mundo. Los chicos tienen la clave que salvará a todos de un ataque pero están varados en los Andes.
10/29/2008