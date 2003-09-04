South Park
Pasitas
Temporada 7 Ep 14 • 12/10/2003
Los chicos van a un restaurante famoso por sus deliciosas alitas y por tener meseras bellas. Butters piensa que ha encontrado a la chica de sus sueños.
T7 • E4South ParkSoy un poco rural
Los chicos se unen a una protesta anti-bélica, sólo para poder salir antes de la escuela. Mientras tanto, South Park está dividido en dos grupos: los que están a favor de la guerra y los que no lo están.
04/09/2003
T7 • E5South ParkCulo gordo y cabeza de panqueuqe
La verdadera "Jenny from the block" se enfurece cuando una de las partes del cuerpo de Cartman se hace demasiado famosa por sus propios medios.
04/16/2003
T7 • E6South ParkLos pequeños detectives
Los chicos juegan a ser detectives y realizan un buen trabajo resolvendo pequeños misterios locales. Tanto así que la policía los llama para felicitarlos y darles casos verdaderos y peligrosos.
04/23/2003
T7 • E7South ParkLa codicia del hombre de piel roja
Obligados a salir de su tierra por los propietarios del "Casino Indio Tres Plumas", los chicos organizan a South Park para pelear contra los ricos y poderosos Indios.
04/30/2003
T7 • E8South Park¡South Park es gay!
Los chicos son candidatos para ser gays una vez que la locura metrosexual llega a South Park, y el señor Garrison acusa a los chicos de "Queer eye" de venderse.
10/22/2003
T7 • E9South ParkRock Pesado Cristiano
Cartman llega a los mejores lugares de las listas de éxitos con su propia banda cristiana de rock, y los chicos son arrestados por bajar música de internet.
10/29/2003
T7 • E10South ParkAmanecer Gris
Después de que algunos ciudadanos adultos de South Park acribillan algunos mercados de granjeros, los chicos deciden tomar acción contra la generación más vieja.
11/05/2003
21:59
T7 • E11South ParkCasa Bonita
Cuando Kyle elige invitar a Butters en lugar de Cartman en un viaje de cumpleaños, Cartman convenientemente "desaparece" a Butters.
11/12/2003
T7 • E12South ParkTodo sobre los mormones
Cuando un chico mormón se muda a South Park, Stan tiene que patear su trasero, mientras el resto de los ciudadanos están fascinados y se convierten en mormones.
11/19/2003
T7 • E13South ParkSin Colillas
Después de una campaña anti-tabaco, representativos bailan y cantan para la escuela de South Park y los chicos terminan adoptando ese asqueroso hábito.
12/03/2003
22:00
T7 • E14South ParkPasitas
Los chicos van a un restaurante famoso por sus deliciosas alitas y por tener meseras bellas. Butters piensa que ha encontrado a la chica de sus sueños.
12/10/2003
T7 • E15South ParkEs Navidad en Canadá
La familia Broflovski celebra Hanukkah juntos cuando una pareja canadiense, que se presentan como Harry y Gints Elise, van a su casa.
12/17/2003
T8 • E1South ParkBuenos momentos con armas
Después de comprar armas de artes marciales del lejano oriente en un mercado de pulgas local, los chicos se transforman en ninjas.
03/17/2004
T8 • E2South ParkContra los esteroides
Jimmy y Timmy entrenan para participar en las Olimpiadas Especiales y Jimmy acepta esteroides que le ofrece Nathan. Mientras, Cartman se disfraza para convencer a un comité calificado de que él es discapacitado y así ganar el premio.
03/24/2004
T8 • E3South ParkLa pasión del judío
Cartman convence a Kyle de que vea "La Pasión", la nueva película de Mel Gibson que según Cartman demuestra por qué todo el mundo odia a los judíos. Kyle la mira y tiene una especie de revelación que lo lleva a disculparse con Cartman.
03/31/2004
T8 • E4South ParkCogiste pi por el cu
Los chicos son desafiados por un grupo de jóvenes bailarines de breakdance, y Stan decide armar un grupo de baile para ganarles.
04/07/2004
22:01
T8 • E5South ParkGenial-o
Cartman se disfraza de robot y le hace creer a Butters que es enviado desde Japón. Pero su broma se termina cuando descubre que Butters tiene un vídeo de él disfrazado de Britney Spears que quiere mostrar en la escuela.
04/14/2004
T8 • E6South ParkLos Jeffersons
Una nueva familia se muda a South Park, el señor Jefferson y su hijo, Blanket. Mientras los chicos se sienten atraídos por la casa llena de juegos, a la policía no le gusta que un negro sea rico, y quieren incriminarlo en un crimen.
04/21/2004
T8 • E7South ParkEspaldas babosas
Humanos del año 3045 están llegando a South Park a través de un portal del tiempo y buscan trabajo. Cuando los chicos tratan de ganar dinero extra, los inmigrantes del tiempo les quitan trabajo a todos.
04/28/2004
T8 • E8South ParkLavado o Mojón
Cuando PETA se manifiesta en contra del uso de una vaca como mascota de la Escuela de South Park, los estudiantes son forzados a buscar a una nueva mascota, lo que pone en lucha a Cartman y a Kyle.
10/27/2004