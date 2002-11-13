South Park

Los pequeños detectives

Temporada 7 Ep 6 • 04/23/2003

Los chicos juegan a ser detectives y realizan un buen trabajo resolvendo pequeños misterios locales. Tanto así que la policía los llama para felicitarlos y darles casos verdaderos y peligrosos.

00:00
no disponible

T6 • E13
El regreso del Señor a las Dos Torres

Los chicos juegan a ''El Señor De Los Anillos'' y tratan de recuperar un video porno que sus padres le dieron confundiendo las cintas. Pero en el camino tendrán que escapar de los chicos más grandes y de Butters.
11/13/2002
Episodio completo
00:00
no disponible

T6 • E14
El campamento de la tolerancia

El Señor Garrison es contratado como maestro de cuarto grado y, al enterarse de que si lo despiden por ser gay podría demandar a la escuela por mucho dinero, trata de que eso suceda con la ayuda del Señor Esclavo.
11/20/2002
Episodio completo
00:00
no disponible

T6 • E15
La mierda más grande del universo

Cartman está muy grave después de haberse tragado el alma de Kenny hace un mes, y ahora, su mamá, Kyle, Stan, y Chef lo llevan a Nueva York, al programa espiritista de John Edwards.
11/27/2002
Episodio completo
00:00
no disponible

T6 • E16
Mi futuro y yo

Stan toca la marihuana que otros chicos mayores dejaron y, por la noche, llega un hombre que dice ser él mismo a los 32 años quién vuelve del futuro, perdido y drogado.
12/04/2002
Episodio completo
00:00
no disponible

T6 • E17
Abajo el trineo rojo

Kyle 1, el contador de Cartman, le dice que si quiere recibir un regalo de Santa este año, tiene que hacer algo muy bueno antes de navidad.
12/11/2002
Episodio completo
21:58

T7 • E1
Cancelado

El impacto es mundial cuando los visitantes regresan a South Park y los chicos descubren que la Tierra es un enorme reality show intergaláctico.
03/19/2003
Episodio completo
00:00
no disponible

T7 • E2
Inválidos locos

Cuando una reciente estrella discapacitada visita South Park y roba el protagonismo de Jimmy, él y Timmy pelean contra eso formando una pandilla de discapacitados.
03/26/2003
Episodio completo
21:59

T7 • E3
Papel de baño

Para vengarse de la profesora de arte, los chicos cubren su casa con papel higiénico. Cartman considera matar a Kyle para que él no los delate.
04/02/2003
Episodio completo
00:00
no disponible

T7 • E4
Soy un poco rural

Los chicos se unen a una protesta anti-bélica, sólo para poder salir antes de la escuela. Mientras tanto, South Park está dividido en dos grupos: los que están a favor de la guerra y los que no lo están.
04/09/2003
Episodio completo
00:00
no disponible

T7 • E5
Culo gordo y cabeza de panqueuqe

La verdadera "Jenny from the block" se enfurece cuando una de las partes del cuerpo de Cartman se hace demasiado famosa por sus propios medios.
04/16/2003
Episodio completo
21:59

04/23/2003
Episodio completo
00:00
no disponible

T7 • E7
La codicia del hombre de piel roja

Obligados a salir de su tierra por los propietarios del "Casino Indio Tres Plumas", los chicos organizan a South Park para pelear contra los ricos y poderosos Indios.
04/30/2003
Episodio completo
00:00
no disponible

T7 • E8
¡South Park es gay!

Los chicos son candidatos para ser gays una vez que la locura metrosexual llega a South Park, y el señor Garrison acusa a los chicos de "Queer eye" de venderse.
10/22/2003
Episodio completo
00:00
no disponible

T7 • E9
Rock Pesado Cristiano

Cartman llega a los mejores lugares de las listas de éxitos con su propia banda cristiana de rock, y los chicos son arrestados por bajar música de internet.
10/29/2003
Episodio completo
00:00
no disponible

T7 • E10
Amanecer Gris

Después de que algunos ciudadanos adultos de South Park acribillan algunos mercados de granjeros, los chicos deciden tomar acción contra la generación más vieja.
11/05/2003
Episodio completo
21:59

T7 • E11
Casa Bonita

Cuando Kyle elige invitar a Butters en lugar de Cartman en un viaje de cumpleaños, Cartman convenientemente "desaparece" a Butters.
11/12/2003
Episodio completo
00:00
no disponible

T7 • E12
Todo sobre los mormones

Cuando un chico mormón se muda a South Park, Stan tiene que patear su trasero, mientras el resto de los ciudadanos están fascinados y se convierten en mormones.
11/19/2003
Episodio completo
00:00
no disponible

T7 • E13
Sin Colillas

Después de una campaña anti-tabaco, representativos bailan y cantan para la escuela de South Park y los chicos terminan adoptando ese asqueroso hábito.
12/03/2003
Episodio completo
00:00
no disponible

T7 • E14
Pasitas

Los chicos van a un restaurante famoso por sus deliciosas alitas y por tener meseras bellas. Butters piensa que ha encontrado a la chica de sus sueños.
12/10/2003
Episodio completo
00:00
no disponible

T7 • E15
Es Navidad en Canadá

La familia Broflovski celebra Hanukkah juntos cuando una pareja canadiense, que se presentan como Harry y Gints Elise, van a su casa.
12/17/2003
Episodio completo
00:00
no disponible

T8 • E1
Buenos momentos con armas

Después de comprar armas de artes marciales del lejano oriente en un mercado de pulgas local, los chicos se transforman en ninjas.
03/17/2004