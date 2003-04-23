South Park
Buenos momentos con armas
Temporada 8 Ep 1 • 03/17/2004
Después de comprar armas de artes marciales del lejano oriente en un mercado de pulgas local, los chicos se transforman en ninjas.
T7 • E6South ParkLos pequeños detectives
Los chicos juegan a ser detectives y realizan un buen trabajo resolvendo pequeños misterios locales. Tanto así que la policía los llama para felicitarlos y darles casos verdaderos y peligrosos.
04/23/2003
T7 • E7South ParkLa codicia del hombre de piel roja
Obligados a salir de su tierra por los propietarios del "Casino Indio Tres Plumas", los chicos organizan a South Park para pelear contra los ricos y poderosos Indios.
04/30/2003
T7 • E8South Park¡South Park es gay!
Los chicos son candidatos para ser gays una vez que la locura metrosexual llega a South Park, y el señor Garrison acusa a los chicos de "Queer eye" de venderse.
10/22/2003
T7 • E9South ParkRock Pesado Cristiano
Cartman llega a los mejores lugares de las listas de éxitos con su propia banda cristiana de rock, y los chicos son arrestados por bajar música de internet.
10/29/2003
T7 • E10South ParkAmanecer Gris
Después de que algunos ciudadanos adultos de South Park acribillan algunos mercados de granjeros, los chicos deciden tomar acción contra la generación más vieja.
11/05/2003
21:59
T7 • E11South ParkCasa Bonita
Cuando Kyle elige invitar a Butters en lugar de Cartman en un viaje de cumpleaños, Cartman convenientemente "desaparece" a Butters.
11/12/2003
21:59
T7 • E12South ParkTodo sobre los mormones
Cuando un chico mormón se muda a South Park, Stan tiene que patear su trasero, mientras el resto de los ciudadanos están fascinados y se convierten en mormones.
11/19/2003
T7 • E13South ParkSin Colillas
Después de una campaña anti-tabaco, representativos bailan y cantan para la escuela de South Park y los chicos terminan adoptando ese asqueroso hábito.
12/03/2003
22:00
T7 • E14South ParkPasitas
Los chicos van a un restaurante famoso por sus deliciosas alitas y por tener meseras bellas. Butters piensa que ha encontrado a la chica de sus sueños.
12/10/2003
T7 • E15South ParkEs Navidad en Canadá
La familia Broflovski celebra Hanukkah juntos cuando una pareja canadiense, que se presentan como Harry y Gints Elise, van a su casa.
12/17/2003
22:00
T8 • E2South ParkContra los esteroides
Jimmy y Timmy entrenan para participar en las Olimpiadas Especiales y Jimmy acepta esteroides que le ofrece Nathan. Mientras, Cartman se disfraza para convencer a un comité calificado de que él es discapacitado y así ganar el premio.
03/24/2004
T8 • E3South ParkLa pasión del judío
Cartman convence a Kyle de que vea "La Pasión", la nueva película de Mel Gibson que según Cartman demuestra por qué todo el mundo odia a los judíos. Kyle la mira y tiene una especie de revelación que lo lleva a disculparse con Cartman.
03/31/2004
T8 • E4South ParkCogiste pi por el cu
Los chicos son desafiados por un grupo de jóvenes bailarines de breakdance, y Stan decide armar un grupo de baile para ganarles.
04/07/2004
22:01
T8 • E5South ParkGenial-o
Cartman se disfraza de robot y le hace creer a Butters que es enviado desde Japón. Pero su broma se termina cuando descubre que Butters tiene un vídeo de él disfrazado de Britney Spears que quiere mostrar en la escuela.
04/14/2004
T8 • E6South ParkLos Jeffersons
Una nueva familia se muda a South Park, el señor Jefferson y su hijo, Blanket. Mientras los chicos se sienten atraídos por la casa llena de juegos, a la policía no le gusta que un negro sea rico, y quieren incriminarlo en un crimen.
04/21/2004
T8 • E7South ParkEspaldas babosas
Humanos del año 3045 están llegando a South Park a través de un portal del tiempo y buscan trabajo. Cuando los chicos tratan de ganar dinero extra, los inmigrantes del tiempo les quitan trabajo a todos.
04/28/2004
22:00
T8 • E8South ParkLavado o Mojón
Cuando PETA se manifiesta en contra del uso de una vaca como mascota de la Escuela de South Park, los estudiantes son forzados a buscar a una nueva mascota, lo que pone en lucha a Cartman y a Kyle.
10/27/2004
T8 • E9South ParkLa llegada de Wall-Mart
Un Wall-Mart gigante llega a South Park y atrae a los habitantes por sus increíbles ofertas. Cartman queda poseído por sus bajos precios. Stan y Kyle buscan la manera de acabar con eso.
11/03/2004
T8 • E10South ParkPreescolar
Por cinco años, los chicos han guardado un secreto sobre un incidente que cometieron en preescolar, por el cual Trent Boyett, un matón que los molestaba, fue a parar a un reformatorio. Pero ahora, Boyett está en libertad y quiere vengarse.
11/10/2004
T8 • E11South ParkBúsqueda de las audiencias
Los chicos de South Park producen sus propias noticias matutinas en la estación televisiva de circuito cerrado de la escuela, y quedan inmediatamente atrapados en una intensa competición por captar la mayor cantidad de audiencia.
11/17/2004