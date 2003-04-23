South Park

Buenos momentos con armas

Temporada 8 Ep 1 • 03/17/2004

Después de comprar armas de artes marciales del lejano oriente en un mercado de pulgas local, los chicos se transforman en ninjas.

T7 • E6
South Park
Los pequeños detectives

Los chicos juegan a ser detectives y realizan un buen trabajo resolvendo pequeños misterios locales. Tanto así que la policía los llama para felicitarlos y darles casos verdaderos y peligrosos.
04/23/2003
00:00
no disponible
00:00
no disponible

T7 • E7
South Park
La codicia del hombre de piel roja

Obligados a salir de su tierra por los propietarios del "Casino Indio Tres Plumas", los chicos organizan a South Park para pelear contra los ricos y poderosos Indios.
04/30/2003
00:00
no disponible
00:00
no disponible

T7 • E8
South Park
¡South Park es gay!

Los chicos son candidatos para ser gays una vez que la locura metrosexual llega a South Park, y el señor Garrison acusa a los chicos de "Queer eye" de venderse.
10/22/2003
00:00
no disponible
00:00
no disponible

T7 • E9
South Park
Rock Pesado Cristiano

Cartman llega a los mejores lugares de las listas de éxitos con su propia banda cristiana de rock, y los chicos son arrestados por bajar música de internet.
10/29/2003
00:00
no disponible
00:00
no disponible

T7 • E10
South Park
Amanecer Gris

Después de que algunos ciudadanos adultos de South Park acribillan algunos mercados de granjeros, los chicos deciden tomar acción contra la generación más vieja.
11/05/2003
21:59
21:59

T7 • E11
South Park
Casa Bonita

Cuando Kyle elige invitar a Butters en lugar de Cartman en un viaje de cumpleaños, Cartman convenientemente "desaparece" a Butters.
11/12/2003
21:59
21:59

T7 • E12
South Park
Todo sobre los mormones

Cuando un chico mormón se muda a South Park, Stan tiene que patear su trasero, mientras el resto de los ciudadanos están fascinados y se convierten en mormones.
11/19/2003
00:00
no disponible
00:00
no disponible

T7 • E13
South Park
Sin Colillas

Después de una campaña anti-tabaco, representativos bailan y cantan para la escuela de South Park y los chicos terminan adoptando ese asqueroso hábito.
12/03/2003
22:00
22:00

T7 • E14
South Park
Pasitas

Los chicos van a un restaurante famoso por sus deliciosas alitas y por tener meseras bellas. Butters piensa que ha encontrado a la chica de sus sueños.
12/10/2003
00:00
no disponible
00:00
no disponible

T7 • E15
South Park
Es Navidad en Canadá

La familia Broflovski celebra Hanukkah juntos cuando una pareja canadiense, que se presentan como Harry y Gints Elise, van a su casa.
12/17/2003
22:00
22:00

T8 • E2
South Park
Contra los esteroides

Jimmy y Timmy entrenan para participar en las Olimpiadas Especiales y Jimmy acepta esteroides que le ofrece Nathan. Mientras, Cartman se disfraza para convencer a un comité calificado de que él es discapacitado y así ganar el premio.
03/24/2004
00:00
no disponible
00:00
no disponible

T8 • E3
South Park
La pasión del judío

Cartman convence a Kyle de que vea "La Pasión", la nueva película de Mel Gibson que según Cartman demuestra por qué todo el mundo odia a los judíos. Kyle la mira y tiene una especie de revelación que lo lleva a disculparse con Cartman.
03/31/2004
00:00
no disponible
00:00
no disponible

T8 • E4
South Park
Cogiste pi por el cu

Los chicos son desafiados por un grupo de jóvenes bailarines de breakdance, y Stan decide armar un grupo de baile para ganarles.
04/07/2004
22:01
22:01

T8 • E5
South Park
Genial-o

Cartman se disfraza de robot y le hace creer a Butters que es enviado desde Japón. Pero su broma se termina cuando descubre que Butters tiene un vídeo de él disfrazado de Britney Spears que quiere mostrar en la escuela.
04/14/2004
00:00
no disponible
00:00
no disponible

T8 • E6
South Park
Los Jeffersons

Una nueva familia se muda a South Park, el señor Jefferson y su hijo, Blanket. Mientras los chicos se sienten atraídos por la casa llena de juegos, a la policía no le gusta que un negro sea rico, y quieren incriminarlo en un crimen.
04/21/2004
00:00
no disponible
00:00
no disponible

T8 • E7
South Park
Espaldas babosas

Humanos del año 3045 están llegando a South Park a través de un portal del tiempo y buscan trabajo. Cuando los chicos tratan de ganar dinero extra, los inmigrantes del tiempo les quitan trabajo a todos.
04/28/2004
22:00
22:00

T8 • E8
South Park
Lavado o Mojón

Cuando PETA se manifiesta en contra del uso de una vaca como mascota de la Escuela de South Park, los estudiantes son forzados a buscar a una nueva mascota, lo que pone en lucha a Cartman y a Kyle.
10/27/2004
00:00
no disponible
00:00
no disponible

T8 • E9
South Park
La llegada de Wall-Mart

Un Wall-Mart gigante llega a South Park y atrae a los habitantes por sus increíbles ofertas. Cartman queda poseído por sus bajos precios. Stan y Kyle buscan la manera de acabar con eso.
11/03/2004
00:00
no disponible
00:00
no disponible

T8 • E10
South Park
Preescolar

Por cinco años, los chicos han guardado un secreto sobre un incidente que cometieron en preescolar, por el cual Trent Boyett, un matón que los molestaba, fue a parar a un reformatorio. Pero ahora, Boyett está en libertad y quiere vengarse.
11/10/2004
00:00
no disponible
00:00
no disponible

T8 • E11
South Park
Búsqueda de las audiencias

Los chicos de South Park producen sus propias noticias matutinas en la estación televisiva de circuito cerrado de la escuela, y quedan inmediatamente atrapados en una intensa competición por captar la mayor cantidad de audiencia.
11/17/2004