T8 • E12 South Park Crea tus vídeos como Tonta, P-ta, Malcriada

Paris Hilton visita South Park para inaugurar su tienda y, al ver que ella es el ejemplo para miles de niñas, Wendy se preocupa mucho. Por otro lado, el perro de Paris se suicida, y quiere reemplazarlo llevándose a Butters.