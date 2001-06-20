South Park

La entidad

Temporada 5 Ep 11 • 11/21/2001

El primo de Kyle, también llamado Kyle, llega de visita desde Connecticut, ya que su madre está enferma. A pesar de ser de la misma edad, los primos no tienen nada en común.

00:00
no disponible

T5 • E1
South Park
Golpea al aficionado

Todo el mundo se revoluciona cuando se enteran de que van a decir la palabra ''mierda'' en un programa de televisión. Luego de escucharla, todos en South Park empiezan a usarla sin control hasta que cosas raras ocurren...
06/20/2001
Episodio completo
00:00
no disponible

T5 • E2
South Park
Pelea de inválidos

Los chicos conecen a un nuevo chico inválido llamado Jimmy en el club de exploradores y Timmy está celoso. Por otro lado, los padres no creen que sea correcto que Gay Al sea el lider de los pequeños exploradores.
06/27/2001
Episodio completo
00:00
no disponible

T5 • E3
South Park
Super Best Friends

Stan, Kyle, Cartman and Kenny discover David Blaine, magician and cult leader, performing in the streets of South Park. Stan finds out early that the Blainiacs are not as nice as everyone thinks. He tries to convince the other boys they've been brainwashed, but they have forsaken their friends and families. Teaming up with Jesus, Stan calls upon all the Super Best Friends to destroy the magician and thwart the mass suicide pact he has launched.
07/04/2001
Episodio completo
22:00

T5 • E4
South Park
Scott Tenorman debe morir

Scott Tenorman es un chico de octavo grado que engaña a Cartman vendiéndole vello púbico, ahora este hará lo que sea para recuperar su dinero y vengarse de Tenorman. Invitados especiales: Radiohead.
07/11/2001
Episodio completo
00:00
no disponible

T5 • E5
South Park
Terrance y Philip: detrás del pedo

Los chicos quieren ver a Terrance y Philip en vivo, pero es el mismo día que el festival del ''Lavado Cerebral'' por el Día de la Tierra; así que para poder hacer las dos cosas, prometen conseguir a Terrance y Philip para el show.
07/18/2001
Episodio completo
22:00

T5 • E6
South Park
Cartmanlandia

Cartman hereda de su abuela un millón de dolares y se compra un parque de diversiones para él solo, al cual nadie más puede entrar (en especial Stan y Kyle).
07/25/2001
Episodio completo
00:00
no disponible

T5 • E7
South Park
El uso apropiado del condón

Unos chicos mayores le enseñan a Cartman a masturbar a un perro diciéndole que es ordeñarlo; cuando los padres de los chicos ven esto le piden a la escuela que les enseñe educación sexual.
08/01/2001
Episodio completo
00:00
no disponible

T5 • E8
South Park
Toallín

Para lograr recuperar una consola de videojuegos, los chicos deben encontrar una toalla que habla y llevársela a un agente del servicio secreto americano.
08/08/2001
Episodio completo
00:00
no disponible

T5 • E9
South Park
Osama Bin Laden tiene los pantalones cagados

Cada estudiante de South Park dona un dólar para ayudar a los niños de Afganistán. Pero cuando Stan recibe una caja de parte de los chicos afganos, todas las agencias del gobierno aparecen en la ciudad para investigar.
11/07/2001
Episodio completo
00:00
no disponible

T5 • E10
South Park
Cómo comer por tu culo

Es el día de la fotografía escolar y Kenny usa su abrigo con el culo en donde debería ir la cara. A Cartman le causa tanta gracia que pone la foto en los envases de leche como si fuera un niño perdido.
11/14/2001
Episodio completo
22:00

T5 • E11
South Park
11/21/2001
Episodio completo
00:00
no disponible

T5 • E12
South Park
Aquí viene el vecindario

Tolkien está triste porque los demás chicos se burlan de que su familia es rica y no encaja en South Park.
11/28/2001
Episodio completo
00:00
no disponible

T5 • E13
South Park
Kenny muere

Cartman decide entrar en el negocio de la venta de fetos abortados. Por otro lado, Kenny contrae una enfermedad muscular mortal.
12/05/2001
Episodio completo
22:00

T5 • E14
South Park
El show de Butters

Es un episodio de South Park dedicado a Butters para cerrar la temporada. La madre descubre que su esposo visita lugares gay y entonces trata de suicidarse y matar a Butters.
12/12/2001
Episodio completo
00:00
no disponible

T6 • E1
South Park
Jared está con Aids

Luego de haber bajado de peso comiendo sándwiches de Subway, Jared se hizo muy famoso, pero nadie sabe que lo logró gracias a sus ayudantes, Elviro y Positivo. Al ver esto, los chicos tratan de hacer lo mismo con Butters.
03/06/2002
Episodio completo
00:00
no disponible

T6 • E2
South Park
Aspen

Ya que Butters parece encajar tan bien con Cartman, Kyle y Stan, sus padres deciden ir todos juntos a Aspen en un tiempo compartido.
03/12/2002
Episodio completo
00:00
no disponible

T6 • E3
South Park
Freak Strike

When the boys learn that talk shows offer prizes to people who are grossly disfigured they can't sign Butters up fast enough.
03/20/2002
Episodio completo
00:00
no disponible

T6 • E4
South Park
Diversión con ternera

La clase va de visita a una granja en donde se enteran que ''ternera'' es una vaquita bebé y quedan horrorizados (excepto Cartman). Entonces, deciden salvar a las terneras de ser matadas y las secuestran.
03/27/2002
Episodio completo
00:00
no disponible

T6 • E5
South Park
El avance de la película de Terrance y Philip

Los chicos están muy emocionados porque se va a estrenar el avance de la nueva película de Terrance y Philip.
04/03/2002
Episodio completo
00:00
no disponible

T6 • E6
South Park
El Profesor Caos

Los chicos le dicen a Butters que es aburrido y que no puede ocupar el lugar de Kenny. El despecho de Butters hace que éste descubra un lado oscuro de sí mismo que ni él sabía que existía: el Profesor Caos.
04/10/2002
Episodio completo
00:00
no disponible

T6 • E7
South Park
Los Simpson ya lo han hecho

Cartman se entusiasma con unas criaturas marinas que puede criar en su propia habitación. Mientras tanto, el Profesor Caos, regresa con un montón de nuevos y malvados planes para sembrar el caos en South Park.
06/26/2002