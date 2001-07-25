South Park
Aspen
Temporada 6 Ep 2 • 03/12/2002
Ya que Butters parece encajar tan bien con Cartman, Kyle y Stan, sus padres deciden ir todos juntos a Aspen en un tiempo compartido.
Ver más
Viendo
Episodio completo
00:00
no disponible
T5 • E6South ParkCartmanlandia
Cartman hereda de su abuela un millón de dolares y se compra un parque de diversiones para él solo, al cual nadie más puede entrar (en especial Stan y Kyle).
07/25/2001
Episodio completo
00:00
no disponible
T5 • E7South ParkEl uso apropiado del condón
Unos chicos mayores le enseñan a Cartman a masturbar a un perro diciéndole que es ordeñarlo; cuando los padres de los chicos ven esto le piden a la escuela que les enseñe educación sexual.
08/01/2001
Episodio completo
00:00
no disponible
T5 • E8South ParkToallín
Para lograr recuperar una consola de videojuegos, los chicos deben encontrar una toalla que habla y llevársela a un agente del servicio secreto americano.
08/08/2001
Episodio completo
00:00
no disponible
T5 • E9South ParkOsama Bin Laden tiene los pantalones cagados
Cada estudiante de South Park dona un dólar para ayudar a los niños de Afganistán. Pero cuando Stan recibe una caja de parte de los chicos afganos, todas las agencias del gobierno aparecen en la ciudad para investigar.
11/07/2001
Episodio completo
00:00
no disponible
T5 • E10South ParkCómo comer por tu culo
Es el día de la fotografía escolar y Kenny usa su abrigo con el culo en donde debería ir la cara. A Cartman le causa tanta gracia que pone la foto en los envases de leche como si fuera un niño perdido.
11/14/2001
Episodio completo
00:00
no disponible
T5 • E11South ParkLa entidad
El primo de Kyle, también llamado Kyle, llega de visita desde Connecticut, ya que su madre está enferma. A pesar de ser de la misma edad, los primos no tienen nada en común.
11/21/2001
Episodio completo
00:00
no disponible
T5 • E12South ParkAquí viene el vecindario
Tolkien está triste porque los demás chicos se burlan de que su familia es rica y no encaja en South Park.
11/28/2001
Episodio completo
00:00
no disponible
T5 • E13South ParkKenny muere
Cartman decide entrar en el negocio de la venta de fetos abortados. Por otro lado, Kenny contrae una enfermedad muscular mortal.
12/05/2001
Episodio completo
22:00
T5 • E14South ParkEl show de Butters
Es un episodio de South Park dedicado a Butters para cerrar la temporada. La madre descubre que su esposo visita lugares gay y entonces trata de suicidarse y matar a Butters.
12/12/2001
Episodio completo
00:00
no disponible
T6 • E1South ParkJared está con Aids
Luego de haber bajado de peso comiendo sándwiches de Subway, Jared se hizo muy famoso, pero nadie sabe que lo logró gracias a sus ayudantes, Elviro y Positivo. Al ver esto, los chicos tratan de hacer lo mismo con Butters.
03/06/2002
Episodio completo
21:59
T6 • E2South ParkAspen
Ya que Butters parece encajar tan bien con Cartman, Kyle y Stan, sus padres deciden ir todos juntos a Aspen en un tiempo compartido.
03/12/2002
Episodio completo
00:00
no disponible
T6 • E3South ParkFreak Strike
When the boys learn that talk shows offer prizes to people who are grossly disfigured they can't sign Butters up fast enough.
03/20/2002
Episodio completo
00:00
no disponible
T6 • E4South ParkDiversión con ternera
La clase va de visita a una granja en donde se enteran que ''ternera'' es una vaquita bebé y quedan horrorizados (excepto Cartman). Entonces, deciden salvar a las terneras de ser matadas y las secuestran.
03/27/2002
Episodio completo
00:00
no disponible
T6 • E5South ParkEl avance de la película de Terrance y Philip
Los chicos están muy emocionados porque se va a estrenar el avance de la nueva película de Terrance y Philip.
04/03/2002
Episodio completo
00:00
no disponible
T6 • E6South ParkEl Profesor Caos
Los chicos le dicen a Butters que es aburrido y que no puede ocupar el lugar de Kenny. El despecho de Butters hace que éste descubra un lado oscuro de sí mismo que ni él sabía que existía: el Profesor Caos.
04/10/2002
Episodio completo
00:00
no disponible
T6 • E7South ParkLos Simpson ya lo han hecho
Cartman se entusiasma con unas criaturas marinas que puede criar en su propia habitación. Mientras tanto, el Profesor Caos, regresa con un montón de nuevos y malvados planes para sembrar el caos en South Park.
06/26/2002
Episodio completo
00:00
no disponible
T6 • E8South ParkAmor Católico Candente
Un caso de abusos sexuales en el que hay sacerdotes implicados escandaliza South Park, y es llevado ante el Vaticano. Mientras tanto, Cartman intenta descubrir qué cosas son capaces de salir de su boca.
07/03/2002
Episodio completo
00:00
no disponible
T6 • E9South ParkLiberen A Sombrero
Los chicos quieren armar un club para evitar que los directores renueven sus películas y a Cartman se le ocurre que, para atraer a más gente, ofrezcan sombreros gratis.
07/10/2002
Episodio completo
00:00
no disponible
T6 • E10South ParkLas tetas de Bebe destruyen la sociedad
Bebe es la primera niña a la que les crecen las tetas y los chicos del grado, sin saber por qué, se vuelven locos por ella.
07/17/2002
Episodio completo
00:00
no disponible
T6 • E11South ParkEl secuestro infantil no tiene gracia
Luego de muchas noticias sobre secuestros infantiles y de un intento de secuestro a Tweek, los padres de South Park están muy preocupados y se les ocurre construir una gran muralla alrededor del pueblo.
07/24/2002