South Park

Terrance y Philip: detrás del pedo

Temporada 5 Ep 5 • 07/18/2001

Los chicos quieren ver a Terrance y Philip en vivo, pero es el mismo día que el festival del ''Lavado Cerebral'' por el Día de la Tierra; así que para poder hacer las dos cosas, prometen conseguir a Terrance y Philip para el show.

