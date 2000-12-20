South Park
Cómo comer por tu culo
Temporada 5 Ep 10 • 11/14/2001
Es el día de la fotografía escolar y Kenny usa su abrigo con el culo en donde debería ir la cara. A Cartman le causa tanta gracia que pone la foto en los envases de leche como si fuera un niño perdido.
T4 • E17South ParkUna navidad de mierda
Los chicos están tristes porque el Señor Mojón no puede ir a esparcir el espíritu navideño y los ciudadanos de South Park no salen a comprar regalos.
12/20/2000
T5 • E1South ParkGolpea al aficionado
Todo el mundo se revoluciona cuando se enteran de que van a decir la palabra ''mierda'' en un programa de televisión. Luego de escucharla, todos en South Park empiezan a usarla sin control hasta que cosas raras ocurren...
06/20/2001
T5 • E2South ParkPelea de inválidos
Los chicos conecen a un nuevo chico inválido llamado Jimmy en el club de exploradores y Timmy está celoso. Por otro lado, los padres no creen que sea correcto que Gay Al sea el lider de los pequeños exploradores.
06/27/2001
T5 • E3South ParkSuper Best Friends
Stan, Kyle, Cartman and Kenny discover David Blaine, magician and cult leader, performing in the streets of South Park. Stan finds out early that the Blainiacs are not as nice as everyone thinks. He tries to convince the other boys they've been brainwashed, but they have forsaken their friends and families. Teaming up with Jesus, Stan calls upon all the Super Best Friends to destroy the magician and thwart the mass suicide pact he has launched.
07/04/2001
22:00
T5 • E4South ParkScott Tenorman debe morir
Scott Tenorman es un chico de octavo grado que engaña a Cartman vendiéndole vello púbico, ahora este hará lo que sea para recuperar su dinero y vengarse de Tenorman. Invitados especiales: Radiohead.
07/11/2001
T5 • E5South ParkTerrance y Philip: detrás del pedo
Los chicos quieren ver a Terrance y Philip en vivo, pero es el mismo día que el festival del ''Lavado Cerebral'' por el Día de la Tierra; así que para poder hacer las dos cosas, prometen conseguir a Terrance y Philip para el show.
07/18/2001
T5 • E6South ParkCartmanlandia
Cartman hereda de su abuela un millón de dolares y se compra un parque de diversiones para él solo, al cual nadie más puede entrar (en especial Stan y Kyle).
07/25/2001
T5 • E7South ParkEl uso apropiado del condón
Unos chicos mayores le enseñan a Cartman a masturbar a un perro diciéndole que es ordeñarlo; cuando los padres de los chicos ven esto le piden a la escuela que les enseñe educación sexual.
08/01/2001
T5 • E8South ParkToallín
Para lograr recuperar una consola de videojuegos, los chicos deben encontrar una toalla que habla y llevársela a un agente del servicio secreto americano.
08/08/2001
T5 • E9South ParkOsama Bin Laden tiene los pantalones cagados
Cada estudiante de South Park dona un dólar para ayudar a los niños de Afganistán. Pero cuando Stan recibe una caja de parte de los chicos afganos, todas las agencias del gobierno aparecen en la ciudad para investigar.
11/07/2001
22:02
T5 • E11South ParkLa entidad
El primo de Kyle, también llamado Kyle, llega de visita desde Connecticut, ya que su madre está enferma. A pesar de ser de la misma edad, los primos no tienen nada en común.
11/21/2001
T5 • E12South ParkAquí viene el vecindario
Tolkien está triste porque los demás chicos se burlan de que su familia es rica y no encaja en South Park.
11/28/2001
T5 • E13South ParkKenny muere
Cartman decide entrar en el negocio de la venta de fetos abortados. Por otro lado, Kenny contrae una enfermedad muscular mortal.
12/05/2001
22:00
T5 • E14South ParkEl show de Butters
Es un episodio de South Park dedicado a Butters para cerrar la temporada. La madre descubre que su esposo visita lugares gay y entonces trata de suicidarse y matar a Butters.
12/12/2001
T6 • E1South ParkJared está con Aids
Luego de haber bajado de peso comiendo sándwiches de Subway, Jared se hizo muy famoso, pero nadie sabe que lo logró gracias a sus ayudantes, Elviro y Positivo. Al ver esto, los chicos tratan de hacer lo mismo con Butters.
03/06/2002
T6 • E2South ParkAspen
Ya que Butters parece encajar tan bien con Cartman, Kyle y Stan, sus padres deciden ir todos juntos a Aspen en un tiempo compartido.
03/12/2002
T6 • E3South ParkFreak Strike
When the boys learn that talk shows offer prizes to people who are grossly disfigured they can't sign Butters up fast enough.
03/20/2002
T6 • E4South ParkDiversión con ternera
La clase va de visita a una granja en donde se enteran que ''ternera'' es una vaquita bebé y quedan horrorizados (excepto Cartman). Entonces, deciden salvar a las terneras de ser matadas y las secuestran.
03/27/2002
T6 • E5South ParkEl avance de la película de Terrance y Philip
Los chicos están muy emocionados porque se va a estrenar el avance de la nueva película de Terrance y Philip.
04/03/2002