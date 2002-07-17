South Park
Papel de baño
Temporada 7 Ep 3 • 04/02/2003
Para vengarse de la profesora de arte, los chicos cubren su casa con papel higiénico. Cartman considera matar a Kyle para que él no los delate.
T6 • E10South ParkLas tetas de Bebe destruyen la sociedad
Bebe es la primera niña a la que les crecen las tetas y los chicos del grado, sin saber por qué, se vuelven locos por ella.
07/17/2002
T6 • E11South ParkEl secuestro infantil no tiene gracia
Luego de muchas noticias sobre secuestros infantiles y de un intento de secuestro a Tweek, los padres de South Park están muy preocupados y se les ocurre construir una gran muralla alrededor del pueblo.
07/24/2002
T6 • E12South ParkUna escalera al cielo
Los chicos ganan muchos dulces en un concurso, pero para reclamar el premio necesitan el cupón ganador el cual le dieron a Kenny antes de morir.
11/06/2002
T6 • E13South ParkEl regreso del Señor a las Dos Torres
Los chicos juegan a ''El Señor De Los Anillos'' y tratan de recuperar un video porno que sus padres le dieron confundiendo las cintas. Pero en el camino tendrán que escapar de los chicos más grandes y de Butters.
11/13/2002
T6 • E14South ParkEl campamento de la tolerancia
El Señor Garrison es contratado como maestro de cuarto grado y, al enterarse de que si lo despiden por ser gay podría demandar a la escuela por mucho dinero, trata de que eso suceda con la ayuda del Señor Esclavo.
11/20/2002
T6 • E15South ParkLa mierda más grande del universo
Cartman está muy grave después de haberse tragado el alma de Kenny hace un mes, y ahora, su mamá, Kyle, Stan, y Chef lo llevan a Nueva York, al programa espiritista de John Edwards.
11/27/2002
T6 • E16South ParkMi futuro y yo
Stan toca la marihuana que otros chicos mayores dejaron y, por la noche, llega un hombre que dice ser él mismo a los 32 años quién vuelve del futuro, perdido y drogado.
12/04/2002
T6 • E17South ParkAbajo el trineo rojo
Kyle 1, el contador de Cartman, le dice que si quiere recibir un regalo de Santa este año, tiene que hacer algo muy bueno antes de navidad.
12/11/2002
21:58
T7 • E1South ParkCancelado
El impacto es mundial cuando los visitantes regresan a South Park y los chicos descubren que la Tierra es un enorme reality show intergaláctico.
03/19/2003
T7 • E2South ParkInválidos locos
Cuando una reciente estrella discapacitada visita South Park y roba el protagonismo de Jimmy, él y Timmy pelean contra eso formando una pandilla de discapacitados.
03/26/2003
21:59
T7 • E4South ParkSoy un poco rural
Los chicos se unen a una protesta anti-bélica, sólo para poder salir antes de la escuela. Mientras tanto, South Park está dividido en dos grupos: los que están a favor de la guerra y los que no lo están.
04/09/2003
T7 • E5South ParkCulo gordo y cabeza de panqueuqe
La verdadera "Jenny from the block" se enfurece cuando una de las partes del cuerpo de Cartman se hace demasiado famosa por sus propios medios.
04/16/2003
21:59
T7 • E6South ParkLos pequeños detectives
Los chicos juegan a ser detectives y realizan un buen trabajo resolvendo pequeños misterios locales. Tanto así que la policía los llama para felicitarlos y darles casos verdaderos y peligrosos.
04/23/2003
T7 • E7South ParkLa codicia del hombre de piel roja
Obligados a salir de su tierra por los propietarios del "Casino Indio Tres Plumas", los chicos organizan a South Park para pelear contra los ricos y poderosos Indios.
04/30/2003
T7 • E8South Park¡South Park es gay!
Los chicos son candidatos para ser gays una vez que la locura metrosexual llega a South Park, y el señor Garrison acusa a los chicos de "Queer eye" de venderse.
10/22/2003
T7 • E9South ParkRock Pesado Cristiano
Cartman llega a los mejores lugares de las listas de éxitos con su propia banda cristiana de rock, y los chicos son arrestados por bajar música de internet.
10/29/2003
T7 • E10South ParkAmanecer Gris
Después de que algunos ciudadanos adultos de South Park acribillan algunos mercados de granjeros, los chicos deciden tomar acción contra la generación más vieja.
11/05/2003
21:59
T7 • E11South ParkCasa Bonita
Cuando Kyle elige invitar a Butters en lugar de Cartman en un viaje de cumpleaños, Cartman convenientemente "desaparece" a Butters.
11/12/2003
T7 • E12South ParkTodo sobre los mormones
Cuando un chico mormón se muda a South Park, Stan tiene que patear su trasero, mientras el resto de los ciudadanos están fascinados y se convierten en mormones.
11/19/2003