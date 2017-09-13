South Park

Niños muertos

Temporada 22 Ep 1 • 09/26/2018

Randy está desesperado por ayudar a Sharon a controlar sus emociones y Cartman reprueba inesperadamente su examen de matemáticas.

Ver más

episodio aleatorio

Viendo

Episodio completo
00:00
no disponible

T21 • E1
South Park
Gente blanca renovando casas

Cartman está cansado de su novia Heidi, y comienza a enamorarse de Alexa, una inteligencia artificial. Mientras tanto, Randy y Sharon Marsh lanzan un programa de televisión en donde remodelan las casas de los ciudadanos de South Park.
09/13/2017
Episodio completo
00:00
no disponible

T21 • E2
South Park
Bájalo

Corea del Norte apunta sus misiles hacia South Park. Mientras tanto, en la escuela, hay una nueva campaña para incentivar el uso consciente del celular. Queriendo la atención de todos para sí, Cartman inicia una campaña contra el suicidio.
09/20/2017
Episodio completo
00:00
no disponible

T21 • E3
South Park
Especial de feriado

Randy hará de todo para probar que tiene ADN de los nativos americanos en su cuerpo.
09/27/2017
Episodio completo
00:00
no disponible

T21 • E4
South Park
Precuela de la franquicia

Coon y Amigos regresan con el pretensioso plan de ganar dinero con una franquicia de películas de superhéroes. Sin embargo, no todo sale como se imaginaban, ya que el Profesor Caos difundió algunas noticias falsas sobre ellos.
10/11/2017
Episodio completo
00:00
no disponible

T21 • E5
South Park
Hummels y heroína

Una serie de muertes por sobredosis de drogas está matando a varios animadores de fiestas infantiles. Marcus Preston está decidido a encontrar al principal responsable de todo esto.
10/18/2017
Episodio completo
00:00
no disponible

T21 • E6
South Park
Hijos de brujas

Es Halloween y los hombres de South Park celebran su encuentro anual del Día de las Brujas. Pero al leer un libro de hechizos, uno de ellos se convierte en un brujo de verdad y sale por la ciudad aterrorizando a todos.
10/25/2017
Episodio completo
00:00
no disponible

T21 • E7
South Park
Dos contra uno

Cartman le echa la culpa de su mal humor a la comida chatarra, por lo que Heidi le propone iniciar una dieta vegana juntos para salvar su relación. Mientras, Kyle no entiende el motivo por el cual Cartman todavía quiere salir con Heidi.
11/08/2017
Episodio completo
00:00
no disponible

T21 • E8
South Park
Tardígrados danzarines

El proyecto de Jimmy y Timmy puede ganar el primer premio en la feria anual ciencias, por lo que Nathan y Mimsy quieren sabotearlos. Mientras tanto, la relación de Heidi y Cartman es cada vez más abusiva.
11/15/2017
Episodio completo
00:00
no disponible

T21 • E9
South Park
Dirección super dura

El director PC se enamora de la nueva vice-directora de la escuela y pone su empleo en riesgo. Mientras tanto, Terrance y Phillip quieren firmar un contrato con Netflix, y Kyle está cansado de ser humillado por Heidi y Cartman.
11/29/2017
Episodio completo
00:00
no disponible

T21 • E10
South Park
Tomate explosivo

Los adultos de South Park están enojados ya que el presidente está asustando a sus hijos. Los niños parten con el fin de desentrañar el gran misterio de Garrison al estilo It y Stranger Things.
12/06/2017
Episodio completo
21:55

T22 • E1
South Park
Niños muertos

Randy está desesperado por ayudar a Sharon a controlar sus emociones y Cartman reprueba inesperadamente su examen de matemáticas.
09/26/2018
Episodio completo
00:00
no disponible

T22 • E2
South Park
Un Niño y un Sacerdote

Se ha desarrollado una relación muy especial entre Butters y el sacerdote de su parroquia. Cuando el pueblo encuentra cerradas las puertas de la iglesia y no hay rastro de la pareja, llaman a la Diócesis de la Iglesia Católica.
10/03/2018
Episodio completo
00:00
no disponible

T22 • E3
South Park
El problema con un popó

El comportamiento ofensivo del Sr. Mojón lo pone en riesgo de ser despedido como director del espectáculo anual de Navidad. En la Escuela Primaria de South Park, Mujer Fuerte y el Director PC se enfrentan a nuevos desafíos en su relación.
10/10/2018
Episodio completo
00:00
no disponible

T22 • E4
South Park
Granja Tegridad

Butters está vendiendo vaporizadores y todo tipo de sabores frutados en la escuela. Randy decide que debería mudar a la familia al campo y dedicarse a la agricultura.
10/17/2018
Episodio completo
00:00
no disponible

T22 • E5
South Park
Los Monopatines

Los niños planean usar la última revolución en movilidad para obtener más dulces durante la Noche de Brujas de los que obtuvieron antes.
10/31/2018
Episodio completo
00:00
no disponible

T22 • E6
South Park
Es Hora De Tomarlo En cereal

Los ciudadanos de South Park están en peligro y los niños descubren que solo Al Gore puede ayudarlos.
11/07/2018
Episodio completo
00:00
no disponible

T22 • E7
South Park
¿Nadie Lo Tomó En Cereal?

Los chicos salen de la cárcel y huyen de la policía y del Hombre-Oso-Cerdo.
11/14/2018
Episodio completo
00:00
no disponible

T22 • E8
South Park
Buda Box

Cartman ha sido diagnosticado con ansiedad.
11/26/2018
Episodio completo
00:00
no disponible

T22 • E9
South Park
Insatisfecho

South Park es elegida para ser la sede del nuevo Centro de Distribución de Amazon.
12/05/2018
Episodio completo
00:00
no disponible

T22 • E10
South Park
Desfile de bicis

La posibilidad de que los chicos ganen el desfile de bicis está en peligro cuando Kenny se retira.
12/12/2018
Episodio completo
00:00
no disponible

T23 • E1
South Park
Guasón mexicano

Randy lucha contra la producción casera de mariguana. Kyle va a un centro de detención.
09/25/2019