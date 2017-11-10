South Park
Granja Tegridad
Temporada 22 Ep 4 • 10/17/2018
Butters está vendiendo vaporizadores y todo tipo de sabores frutados en la escuela. Randy decide que debería mudar a la familia al campo y dedicarse a la agricultura.
T21 • E4South ParkPrecuela de la franquicia
Coon y Amigos regresan con el pretensioso plan de ganar dinero con una franquicia de películas de superhéroes. Sin embargo, no todo sale como se imaginaban, ya que el Profesor Caos difundió algunas noticias falsas sobre ellos.
10/11/2017
T21 • E5South ParkHummels y heroína
Una serie de muertes por sobredosis de drogas está matando a varios animadores de fiestas infantiles. Marcus Preston está decidido a encontrar al principal responsable de todo esto.
10/18/2017
T21 • E6South ParkHijos de brujas
Es Halloween y los hombres de South Park celebran su encuentro anual del Día de las Brujas. Pero al leer un libro de hechizos, uno de ellos se convierte en un brujo de verdad y sale por la ciudad aterrorizando a todos.
10/25/2017
T21 • E7South ParkDos contra uno
Cartman le echa la culpa de su mal humor a la comida chatarra, por lo que Heidi le propone iniciar una dieta vegana juntos para salvar su relación. Mientras, Kyle no entiende el motivo por el cual Cartman todavía quiere salir con Heidi.
11/08/2017
T21 • E8South ParkTardígrados danzarines
El proyecto de Jimmy y Timmy puede ganar el primer premio en la feria anual ciencias, por lo que Nathan y Mimsy quieren sabotearlos. Mientras tanto, la relación de Heidi y Cartman es cada vez más abusiva.
11/15/2017
T21 • E9South ParkDirección super dura
El director PC se enamora de la nueva vice-directora de la escuela y pone su empleo en riesgo. Mientras tanto, Terrance y Phillip quieren firmar un contrato con Netflix, y Kyle está cansado de ser humillado por Heidi y Cartman.
11/29/2017
T21 • E10South ParkTomate explosivo
Los adultos de South Park están enojados ya que el presidente está asustando a sus hijos. Los niños parten con el fin de desentrañar el gran misterio de Garrison al estilo It y Stranger Things.
12/06/2017
T22 • E1South ParkNiños muertos
Randy está desesperado por ayudar a Sharon a controlar sus emociones y Cartman reprueba inesperadamente su examen de matemáticas.
09/26/2018
21:58
T22 • E2South ParkUn Niño y un Sacerdote
Se ha desarrollado una relación muy especial entre Butters y el sacerdote de su parroquia. Cuando el pueblo encuentra cerradas las puertas de la iglesia y no hay rastro de la pareja, llaman a la Diócesis de la Iglesia Católica.
10/03/2018
T22 • E3South ParkEl problema con un popó
El comportamiento ofensivo del Sr. Mojón lo pone en riesgo de ser despedido como director del espectáculo anual de Navidad. En la Escuela Primaria de South Park, Mujer Fuerte y el Director PC se enfrentan a nuevos desafíos en su relación.
10/10/2018
T22 • E5South ParkLos Monopatines
Los niños planean usar la última revolución en movilidad para obtener más dulces durante la Noche de Brujas de los que obtuvieron antes.
10/31/2018
T22 • E6South ParkEs Hora De Tomarlo En cereal
Los ciudadanos de South Park están en peligro y los niños descubren que solo Al Gore puede ayudarlos.
11/07/2018
T22 • E7South Park¿Nadie Lo Tomó En Cereal?
Los chicos salen de la cárcel y huyen de la policía y del Hombre-Oso-Cerdo.
11/14/2018
T22 • E8South ParkBuda Box
Cartman ha sido diagnosticado con ansiedad.
11/26/2018
T22 • E9South ParkInsatisfecho
South Park es elegida para ser la sede del nuevo Centro de Distribución de Amazon.
12/05/2018
T22 • E10South ParkDesfile de bicis
La posibilidad de que los chicos ganen el desfile de bicis está en peligro cuando Kenny se retira.
12/12/2018
T23 • E1South ParkGuasón mexicano
Randy lucha contra la producción casera de mariguana. Kyle va a un centro de detención.
09/25/2019
T23 • E2South ParkBanda en China
Randy ve una oportunidad para Tegridad en China.
10/02/2019
T23 • E3South Park¡Vacunación!
Randy celebra el éxito de las Granjas Tegridad, mientras Cartman se reusa a ser vacunado.
10/09/2019