Especial de feriado
Temporada 21 Ep 3 • 09/27/2017
Randy hará de todo para probar que tiene ADN de los nativos americanos en su cuerpo.
T20 • E3South ParkLos condenados
Gerald está encantado con la atención de los medios, a medida que continúa su asedio virtual a todos.
09/28/2016
T20 • E4South ParkPitos afuera
Los chicos se unen para protestar por sus derechos, mostrando algunas partes de sus cuerpos sin ropa.
10/12/2016
T20 • E5South ParkBasura y un danés
Gran Basura desiste de la carrera por la presidencia. Mientras tanto, Gerald (CazaPutas42) lucha con los demás Trolls para detener el movimiento antitroll de Dinamarca.
10/19/2016
T20 • E6South ParkFort Collins
Una ciudad entera en Colorado es hackeada. Gerald y Cartman pueden perderlo todo cuando su historia de su actividad en Internet se hace pública.
10/26/2016
T20 • E7South ParkOh, Dios...
Gerald se encuentra cara a cara con el Cazador de Troles. Cartman teme que Heidi descubra su pasado. El director PC intenta, lograr la paz entre los chicos y las chicas de la escuela.
11/09/2016
T20 • E8South ParkExclusivo para miembros
Garrison, que recientemente recibió la apariencia de Donald Trump, ha sido electo como nuevo presidente de los Estados Unidos. Gerald intenta escapar de la gran venganza del temido cazador de trolls danés.
11/16/2016
T20 • E9South ParkNo es gracioso
Cartman está seguro de que Butters está intentando robarle a su novia.
11/30/2016
T20 • E10South ParkEl fin de la serialización tal como la conocemos
Cartman intenta convencer a los científicos de que ir a Marte es una mala idea. Kyle y Ike desafían a su mamá e intentan, junto con todos los chicos, salvar al mundo de una destrucción segura.
12/07/2016
T21 • E1South ParkGente blanca renovando casas
Cartman está cansado de su novia Heidi, y comienza a enamorarse de Alexa, una inteligencia artificial. Mientras tanto, Randy y Sharon Marsh lanzan un programa de televisión en donde remodelan las casas de los ciudadanos de South Park.
09/13/2017
T21 • E2South ParkBájalo
Corea del Norte apunta sus misiles hacia South Park. Mientras tanto, en la escuela, hay una nueva campaña para incentivar el uso consciente del celular. Queriendo la atención de todos para sí, Cartman inicia una campaña contra el suicidio.
09/20/2017
21:59
T21 • E4South ParkPrecuela de la franquicia
Coon y Amigos regresan con el pretensioso plan de ganar dinero con una franquicia de películas de superhéroes. Sin embargo, no todo sale como se imaginaban, ya que el Profesor Caos difundió algunas noticias falsas sobre ellos.
10/11/2017
T21 • E5South ParkHummels y heroína
Una serie de muertes por sobredosis de drogas está matando a varios animadores de fiestas infantiles. Marcus Preston está decidido a encontrar al principal responsable de todo esto.
10/18/2017
T21 • E6South ParkHijos de brujas
Es Halloween y los hombres de South Park celebran su encuentro anual del Día de las Brujas. Pero al leer un libro de hechizos, uno de ellos se convierte en un brujo de verdad y sale por la ciudad aterrorizando a todos.
10/25/2017
T21 • E7South ParkDos contra uno
Cartman le echa la culpa de su mal humor a la comida chatarra, por lo que Heidi le propone iniciar una dieta vegana juntos para salvar su relación. Mientras, Kyle no entiende el motivo por el cual Cartman todavía quiere salir con Heidi.
11/08/2017
T21 • E8South ParkTardígrados danzarines
El proyecto de Jimmy y Timmy puede ganar el primer premio en la feria anual ciencias, por lo que Nathan y Mimsy quieren sabotearlos. Mientras tanto, la relación de Heidi y Cartman es cada vez más abusiva.
11/15/2017
T21 • E9South ParkDirección super dura
El director PC se enamora de la nueva vice-directora de la escuela y pone su empleo en riesgo. Mientras tanto, Terrance y Phillip quieren firmar un contrato con Netflix, y Kyle está cansado de ser humillado por Heidi y Cartman.
11/29/2017
T21 • E10South ParkTomate explosivo
Los adultos de South Park están enojados ya que el presidente está asustando a sus hijos. Los niños parten con el fin de desentrañar el gran misterio de Garrison al estilo It y Stranger Things.
12/06/2017
T22 • E1South ParkNiños muertos
Randy está desesperado por ayudar a Sharon a controlar sus emociones y Cartman reprueba inesperadamente su examen de matemáticas.
09/26/2018
T22 • E2South ParkUn Niño y un Sacerdote
Se ha desarrollado una relación muy especial entre Butters y el sacerdote de su parroquia. Cuando el pueblo encuentra cerradas las puertas de la iglesia y no hay rastro de la pareja, llaman a la Diócesis de la Iglesia Católica.
10/03/2018
T22 • E3South ParkEl problema con un popó
El comportamiento ofensivo del Sr. Mojón lo pone en riesgo de ser despedido como director del espectáculo anual de Navidad. En la Escuela Primaria de South Park, Mujer Fuerte y el Director PC se enfrentan a nuevos desafíos en su relación.
10/10/2018