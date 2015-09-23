South Park
Caza Putas
Temporada 20 Ep 2 • 09/21/2016
Los chicos deciden que tienen que acabar con Cartman porque están convencidos de que él es el Troll. Mientras tanto, el padre de Kyle logra mantener en secreto su identidad y extiende el terror en línea a nivel global.
T19 • E2South Park¿Qué fue de mi país?
Garrison quiere construir un muro para mantener alejados a todos los inmigrantes indocumentados.
09/23/2015
T19 • E3South ParkLa ciudad que es parte del pueblo
La ciudad de South Park está en crisis y Kenny piensa que es hora de conseguir un trabajo.
09/30/2015
T19 • E4South ParkNo reseñas Yelp
Cartman se considera el crítico número uno en Internet de restaurantes en South Park.
10/14/2015
21:55
T19 • E5South ParkEspacio seguro
Por su imagen corporal, Cartman es la víctima más reciente de bullying.
10/21/2015
T19 • E6South ParkTweek x Craig
Las niñas asiáticas de la escuela están dibujando imágenes románticas al estilo manga de Tweek y Craig, creando una gran confusión entre los alumnos y los padres.
10/28/2015
T19 • E7South ParkNinjas malcriados
Kenny comienza una broma que termina de una manera algo inesperada: mientras él y los chicos juegan a ser ninjas, todos en South Park empiezan a creer que en realidad forman parte de una organización terrorista.
11/11/2015
T19 • E8South ParkContenido patrocinado
El director PC está extremadamente furioso con uno de sus alumnos, Jimmy Valmer. El motivo es que este infringió las normas políticamente correctas al utilizar la palabra "retardado" en el periódico de la escuela.
11/18/2015
T19 • E9South ParkVerdad y propaganda
El director pc desaparece con dos estudiantes de cuarto grado.
12/02/2015
T19 • E10South ParkJusticia final del director PC
La desconfianza entre Kyle y Stan ha roto su amistad, y Kyle se ha arrojado en una peligrosa alianza.
12/09/2015
T20 • E1South ParkBayas de recuerdos
El Himno Nacional estadounidense es modificado por J. J. Abrams. Mientras tanto, el Sr. Garrison intenta lanzar las Elecciones Presidenciales contra Hillary Clinton.
09/14/2016
22:00
T20 • E2South ParkCaza Putas
09/21/2016
T20 • E3South ParkLos condenados
Gerald está encantado con la atención de los medios, a medida que continúa su asedio virtual a todos.
09/28/2016
T20 • E4South ParkPitos afuera
Los chicos se unen para protestar por sus derechos, mostrando algunas partes de sus cuerpos sin ropa.
10/12/2016
T20 • E5South ParkBasura y un danés
Gran Basura desiste de la carrera por la presidencia. Mientras tanto, Gerald (CazaPutas42) lucha con los demás Trolls para detener el movimiento antitroll de Dinamarca.
10/19/2016
T20 • E6South ParkFort Collins
Una ciudad entera en Colorado es hackeada. Gerald y Cartman pueden perderlo todo cuando su historia de su actividad en Internet se hace pública.
10/26/2016
T20 • E7South ParkOh, Dios...
Gerald se encuentra cara a cara con el Cazador de Troles. Cartman teme que Heidi descubra su pasado. El director PC intenta, lograr la paz entre los chicos y las chicas de la escuela.
11/09/2016
T20 • E8South ParkExclusivo para miembros
Garrison, que recientemente recibió la apariencia de Donald Trump, ha sido electo como nuevo presidente de los Estados Unidos. Gerald intenta escapar de la gran venganza del temido cazador de trolls danés.
11/16/2016
T20 • E9South ParkNo es gracioso
Cartman está seguro de que Butters está intentando robarle a su novia.
11/30/2016
21:55
T20 • E10South ParkEl fin de la serialización tal como la conocemos
Cartman intenta convencer a los científicos de que ir a Marte es una mala idea. Kyle y Ike desafían a su mamá e intentan, junto con todos los chicos, salvar al mundo de una destrucción segura.
12/07/2016
T21 • E1South ParkGente blanca renovando casas
Cartman está cansado de su novia Heidi, y comienza a enamorarse de Alexa, una inteligencia artificial. Mientras tanto, Randy y Sharon Marsh lanzan un programa de televisión en donde remodelan las casas de los ciudadanos de South Park.
09/13/2017
T21 • E2South ParkBájalo
Corea del Norte apunta sus misiles hacia South Park. Mientras tanto, en la escuela, hay una nueva campaña para incentivar el uso consciente del celular. Queriendo la atención de todos para sí, Cartman inicia una campaña contra el suicidio.
09/20/2017