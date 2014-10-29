South Park
Espacio seguro
Temporada 19 Ep 5 • 10/21/2015
Por su imagen corporal, Cartman es la víctima más reciente de bullying.
Ver más
Viendo
Episodio completo
00:00
no disponible
T18 • E5South ParkLa cabellera mágica
Cartman y Butters miran con asombro un dron y no logran resistir la tentación de maniobrarlo por la ciudad, invadiendo la privacidad de todos.
10/29/2014
Episodio completo
00:00
no disponible
T18 • E6South ParkFreemium no es gratis
Stan se vuelve adicto al nuevo juego móvil de Terrance y Phillip e intenta convencer a sus amigos de que es el mejor juego de todos.
11/05/2014
Episodio completo
00:00
no disponible
T18 • E7South ParkFundamentada en Vindaloop
Cartman le juega una broma a Butters haciéndole creer que está usando un casco de realidad virtual. Butters comienza a causar estragos, ya que no logra distinguir la diferencia entre el mundo real y el virtual.
11/12/2014
Episodio completo
00:00
no disponible
T18 • E8South ParkLa Polla Magica
Kenny es un excelente jugador de "Magic: The Gathering" por lo que comienza a ser el centro de atención. Mientras tanto, Wendy decide pasar más tiempo con Stan y ver qué es lo que hace.
11/19/2014
Episodio completo
00:00
no disponible
T18 • E9South Park#REFRITO
Kyle quiere jugar a los videojuegos con su hermano menor. Pero cuando Ike no quiere jugar más con él, Kyle teme que la proxima generación lo haya superado.
12/03/2014
Episodio completo
00:00
no disponible
T18 • E10South ParkHologramas felices
El show de Cartman es tendencia, mientras que el país se prepara para vivir la fiesta mas espectacular jamás vista.
12/10/2014
Episodio completo
00:00
no disponible
T19 • E1South ParkImpresionante y bravo
El Sr. Mackey hace una convocatoria a los padres y estudiantes de la primaria de South para anunciar que la directora Victoria ha sido despedida, siendo reemplazada por el director PC, "Políticamente Correcto".
09/16/2015
Episodio completo
00:00
no disponible
T19 • E2South Park¿Qué fue de mi país?
Garrison quiere construir un muro para mantener alejados a todos los inmigrantes indocumentados.
09/23/2015
Episodio completo
00:00
no disponible
T19 • E3South ParkLa ciudad que es parte del pueblo
La ciudad de South Park está en crisis y Kenny piensa que es hora de conseguir un trabajo.
09/30/2015
Episodio completo
00:00
no disponible
T19 • E4South ParkNo reseñas Yelp
Cartman se considera el crítico número uno en Internet de restaurantes en South Park.
10/14/2015
Episodio completo
21:55
T19 • E5South ParkEspacio seguro
Por su imagen corporal, Cartman es la víctima más reciente de bullying.
10/21/2015
Episodio completo
00:00
no disponible
T19 • E6South ParkTweek x Craig
Las niñas asiáticas de la escuela están dibujando imágenes románticas al estilo manga de Tweek y Craig, creando una gran confusión entre los alumnos y los padres.
10/28/2015
Episodio completo
00:00
no disponible
T19 • E7South ParkNinjas malcriados
Kenny comienza una broma que termina de una manera algo inesperada: mientras él y los chicos juegan a ser ninjas, todos en South Park empiezan a creer que en realidad forman parte de una organización terrorista.
11/11/2015
Episodio completo
00:00
no disponible
T19 • E8South ParkContenido patrocinado
El director PC está extremadamente furioso con uno de sus alumnos, Jimmy Valmer. El motivo es que este infringió las normas políticamente correctas al utilizar la palabra "retardado" en el periódico de la escuela.
11/18/2015
Episodio completo
00:00
no disponible
T19 • E9South ParkVerdad y propaganda
El director pc desaparece con dos estudiantes de cuarto grado.
12/02/2015
Episodio completo
00:00
no disponible
T19 • E10South ParkJusticia final del director PC
La desconfianza entre Kyle y Stan ha roto su amistad, y Kyle se ha arrojado en una peligrosa alianza.
12/09/2015
Episodio completo
00:00
no disponible
T20 • E1South ParkBayas de recuerdos
El Himno Nacional estadounidense es modificado por J. J. Abrams. Mientras tanto, el Sr. Garrison intenta lanzar las Elecciones Presidenciales contra Hillary Clinton.
09/14/2016
Episodio completo
22:00
T20 • E2South ParkCaza Putas
Los chicos deciden que tienen que acabar con Cartman porque están convencidos de que él es el Troll. Mientras tanto, el padre de Kyle logra mantener en secreto su identidad y extiende el terror en línea a nivel global.
09/21/2016
Episodio completo
00:00
no disponible
T20 • E3South ParkLos condenados
Gerald está encantado con la atención de los medios, a medida que continúa su asedio virtual a todos.
09/28/2016
Episodio completo
00:00
no disponible
T20 • E4South ParkPitos afuera
Los chicos se unen para protestar por sus derechos, mostrando algunas partes de sus cuerpos sin ropa.
10/12/2016