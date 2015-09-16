South Park

Bayas de recuerdos

Temporada 20 Ep 1 • 09/14/2016

El Himno Nacional estadounidense es modificado por J. J. Abrams. Mientras tanto, el Sr. Garrison intenta lanzar las Elecciones Presidenciales contra Hillary Clinton.

T19 • E1
Impresionante y bravo

El Sr. Mackey hace una convocatoria a los padres y estudiantes de la primaria de South para anunciar que la directora Victoria ha sido despedida, siendo reemplazada por el director PC, "Políticamente Correcto".
09/16/2015
T19 • E2
¿Qué fue de mi país?

Garrison quiere construir un muro para mantener alejados a todos los inmigrantes indocumentados.
09/23/2015
T19 • E3
La ciudad que es parte del pueblo

La ciudad de South Park está en crisis y Kenny piensa que es hora de conseguir un trabajo.
09/30/2015
T19 • E4
No reseñas Yelp

Cartman se considera el crítico número uno en Internet de restaurantes en South Park.
10/14/2015
T19 • E5
Espacio seguro

Por su imagen corporal, Cartman es la víctima más reciente de bullying.
10/21/2015
T19 • E6
Tweek x Craig

Las niñas asiáticas de la escuela están dibujando imágenes románticas al estilo manga de Tweek y Craig, creando una gran confusión entre los alumnos y los padres.
10/28/2015
T19 • E7
Ninjas malcriados

Kenny comienza una broma que termina de una manera algo inesperada: mientras él y los chicos juegan a ser ninjas, todos en South Park empiezan a creer que en realidad forman parte de una organización terrorista.
11/11/2015
T19 • E8
Contenido patrocinado

El director PC está extremadamente furioso con uno de sus alumnos, Jimmy Valmer. El motivo es que este infringió las normas políticamente correctas al utilizar la palabra "retardado" en el periódico de la escuela.
11/18/2015
T19 • E9
Verdad y propaganda

El director pc desaparece con dos estudiantes de cuarto grado.
12/02/2015
T19 • E10
Justicia final del director PC

La desconfianza entre Kyle y Stan ha roto su amistad, y Kyle se ha arrojado en una peligrosa alianza.
12/09/2015
T20 • E1
Bayas de recuerdos

El Himno Nacional estadounidense es modificado por J. J. Abrams. Mientras tanto, el Sr. Garrison intenta lanzar las Elecciones Presidenciales contra Hillary Clinton.
09/14/2016
T20 • E2
Caza Putas

Los chicos deciden que tienen que acabar con Cartman porque están convencidos de que él es el Troll. Mientras tanto, el padre de Kyle logra mantener en secreto su identidad y extiende el terror en línea a nivel global.
09/21/2016
T20 • E3
Los condenados

Gerald está encantado con la atención de los medios, a medida que continúa su asedio virtual a todos.
09/28/2016
T20 • E4
Pitos afuera

Los chicos se unen para protestar por sus derechos, mostrando algunas partes de sus cuerpos sin ropa.
10/12/2016
T20 • E5
Basura y un danés

Gran Basura desiste de la carrera por la presidencia. Mientras tanto, Gerald (CazaPutas42) lucha con los demás Trolls para detener el movimiento antitroll de Dinamarca.
10/19/2016
T20 • E6
Fort Collins

Una ciudad entera en Colorado es hackeada. Gerald y Cartman pueden perderlo todo cuando su historia de su actividad en Internet se hace pública.
10/26/2016
T20 • E7
Oh, Dios...

Gerald se encuentra cara a cara con el Cazador de Troles. Cartman teme que Heidi descubra su pasado. El director PC intenta, lograr la paz entre los chicos y las chicas de la escuela.
11/09/2016
T20 • E8
Exclusivo para miembros

Garrison, que recientemente recibió la apariencia de Donald Trump, ha sido electo como nuevo presidente de los Estados Unidos. Gerald intenta escapar de la gran venganza del temido cazador de trolls danés.
11/16/2016
T20 • E9
No es gracioso

Cartman está seguro de que Butters está intentando robarle a su novia.
11/30/2016
T20 • E10
El fin de la serialización tal como la conocemos

Cartman intenta convencer a los científicos de que ir a Marte es una mala idea. Kyle y Ike desafían a su mamá e intentan, junto con todos los chicos, salvar al mundo de una destrucción segura.
12/07/2016
T21 • E1
Gente blanca renovando casas

Cartman está cansado de su novia Heidi, y comienza a enamorarse de Alexa, una inteligencia artificial. Mientras tanto, Randy y Sharon Marsh lanzan un programa de televisión en donde remodelan las casas de los ciudadanos de South Park.
09/13/2017