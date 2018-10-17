South Park
Deja que coman menjunje
Temporada 23 Ep 4 • 10/16/2019
Cartman está seguro de que la nueva dieta basada en plantas en la cafetería de la escuela le causó un ataque al corazón.
Ver más
Viendo
Episodio completo
00:00
no disponible
T22 • E4South ParkGranja Tegridad
Butters está vendiendo vaporizadores y todo tipo de sabores frutados en la escuela. Randy decide que debería mudar a la familia al campo y dedicarse a la agricultura.
10/17/2018
Episodio completo
00:00
no disponible
T22 • E5South ParkLos Monopatines
Los niños planean usar la última revolución en movilidad para obtener más dulces durante la Noche de Brujas de los que obtuvieron antes.
10/31/2018
Episodio completo
00:00
no disponible
T22 • E6South ParkEs Hora De Tomarlo En cereal
Los ciudadanos de South Park están en peligro y los niños descubren que solo Al Gore puede ayudarlos.
11/07/2018
Episodio completo
00:00
no disponible
T22 • E7South Park¿Nadie Lo Tomó En Cereal?
Los chicos salen de la cárcel y huyen de la policía y del Hombre-Oso-Cerdo.
11/14/2018
Episodio completo
00:00
no disponible
T22 • E8South ParkBuda Box
Cartman ha sido diagnosticado con ansiedad.
11/26/2018
Episodio completo
00:00
no disponible
T22 • E9South ParkInsatisfecho
South Park es elegida para ser la sede del nuevo Centro de Distribución de Amazon.
12/05/2018
Episodio completo
00:00
no disponible
T22 • E10South ParkDesfile de bicis
La posibilidad de que los chicos ganen el desfile de bicis está en peligro cuando Kenny se retira.
12/12/2018
Episodio completo
00:00
no disponible
T23 • E1South ParkGuasón mexicano
Randy lucha contra la producción casera de mariguana. Kyle va a un centro de detención.
09/25/2019
Episodio completo
00:00
no disponible
T23 • E2South ParkBanda en China
Randy ve una oportunidad para Tegridad en China.
10/02/2019
Episodio completo
00:00
no disponible
T23 • E3South Park¡Vacunación!
Randy celebra el éxito de las Granjas Tegridad, mientras Cartman se reusa a ser vacunado.
10/09/2019
Episodio completo
22:00
T23 • E4South ParkDeja que coman menjunje
Cartman está seguro de que la nueva dieta basada en plantas en la cafetería de la escuela le causó un ataque al corazón.
10/16/2019
Episodio completo
00:00
no disponible
T23 • E5South ParkEspecial de Halloween de Granjas Tegridad
Es Halloween y Randy está lidiando con el problema que tiene su hija con la marihuana.
10/30/2019
Episodio completo
00:00
no disponible
T23 • E6South ParkFinal de Temporada
Los ciudadanos de South Park están cansados de Randy y de Granjas Tegridad y solo quieren verlo arrestado.
11/06/2019
Episodio completo
00:00
no disponible
T23 • E7South ParkJugadoras de mesa
La competencia anual Mujer Fuerte lleva a todos a sus límites.
11/13/2019
Episodio completo
00:00
no disponible
T23 • E8South ParkLadrones de popó
La madre de Kyle se hace un trasplante fecal y los niños están en busca del mejor microbioma.
11/27/2019
Episodio completo
22:00
T23 • E9South ParkPaquete de cable básico
Scott Malkinson está desesperado por impresionar a la chica nueva de la escuela.
12/04/2019
Episodio completo
00:00
no disponible
T23 • E10South ParkNieve navideña
Papá Noel se está robando toda la alegría de la temporada navideña de la ciudad.
12/11/2019
Episodio completo
47:16
T24 • E1South ParkEspecial Pandemia
Randy acepta su papel en el brote de COVID-19 ya que la pandemia en curso presenta desafíos continuos para los ciudadanos de South Park.
09/30/2020
Episodio completo
46:46
T24 • E2South ParkSouth ParQ Vaccination Special
The citizens of South ParQ are clamoring for the COVID-19 vaccine. A hilarious new militant group tries to stop the boys from getting their teacher vaccinated.
03/10/2021
Episodio completo
00:00
no disponible
T25 • E1South ParkDía de pijamas
Después de no mostrar respeto por su maestro, el Director de PC revoca los privilegios del Día de pijama para toda la clase de cuarto grado. Cartman está consternado. Los niños no lo tolerarán, pero el Director PC se niega a ceder.
02/02/2022