South Park

Deja que coman menjunje

Temporada 23 Ep 4 • 10/16/2019

Cartman está seguro de que la nueva dieta basada en plantas en la cafetería de la escuela le causó un ataque al corazón.

Ver más

episodio aleatorio

Viendo

Episodio completo
00:00
no disponible

T22 • E4
South Park
Granja Tegridad

Butters está vendiendo vaporizadores y todo tipo de sabores frutados en la escuela. Randy decide que debería mudar a la familia al campo y dedicarse a la agricultura.
10/17/2018
Episodio completo
00:00
no disponible

T22 • E5
South Park
Los Monopatines

Los niños planean usar la última revolución en movilidad para obtener más dulces durante la Noche de Brujas de los que obtuvieron antes.
10/31/2018
Episodio completo
00:00
no disponible

T22 • E6
South Park
Es Hora De Tomarlo En cereal

Los ciudadanos de South Park están en peligro y los niños descubren que solo Al Gore puede ayudarlos.
11/07/2018
Episodio completo
00:00
no disponible

T22 • E7
South Park
¿Nadie Lo Tomó En Cereal?

Los chicos salen de la cárcel y huyen de la policía y del Hombre-Oso-Cerdo.
11/14/2018
Episodio completo
00:00
no disponible

T22 • E8
South Park
Buda Box

Cartman ha sido diagnosticado con ansiedad.
11/26/2018
Episodio completo
00:00
no disponible

T22 • E9
South Park
Insatisfecho

South Park es elegida para ser la sede del nuevo Centro de Distribución de Amazon.
12/05/2018
Episodio completo
00:00
no disponible

T22 • E10
South Park
Desfile de bicis

La posibilidad de que los chicos ganen el desfile de bicis está en peligro cuando Kenny se retira.
12/12/2018
Episodio completo
00:00
no disponible

T23 • E1
South Park
Guasón mexicano

Randy lucha contra la producción casera de mariguana. Kyle va a un centro de detención.
09/25/2019
Episodio completo
00:00
no disponible

T23 • E2
South Park
Banda en China

Randy ve una oportunidad para Tegridad en China.
10/02/2019
Episodio completo
00:00
no disponible

T23 • E3
South Park
¡Vacunación!

Randy celebra el éxito de las Granjas Tegridad, mientras Cartman se reusa a ser vacunado.
10/09/2019
Episodio completo
22:00

T23 • E4
South Park
Deja que coman menjunje

Cartman está seguro de que la nueva dieta basada en plantas en la cafetería de la escuela le causó un ataque al corazón.
10/16/2019
Episodio completo
00:00
no disponible

T23 • E5
South Park
Especial de Halloween de Granjas Tegridad

Es Halloween y Randy está lidiando con el problema que tiene su hija con la marihuana.
10/30/2019
Episodio completo
00:00
no disponible

T23 • E6
South Park
Final de Temporada

Los ciudadanos de South Park están cansados ​​de Randy y de Granjas Tegridad y solo quieren verlo arrestado.
11/06/2019
Episodio completo
00:00
no disponible

T23 • E7
South Park
Jugadoras de mesa

La competencia anual Mujer Fuerte lleva a todos a sus límites.
11/13/2019
Episodio completo
00:00
no disponible

T23 • E8
South Park
Ladrones de popó

La madre de Kyle se hace un trasplante fecal y los niños están en busca del mejor microbioma.
11/27/2019
Episodio completo
22:00

T23 • E9
South Park
Paquete de cable básico

Scott Malkinson está desesperado por impresionar a la chica nueva de la escuela.
12/04/2019
Episodio completo
00:00
no disponible

T23 • E10
South Park
Nieve navideña

Papá Noel se está robando toda la alegría de la temporada navideña de la ciudad.
12/11/2019
Episodio completo
47:16

T24 • E1
South Park
Especial Pandemia

Randy acepta su papel en el brote de COVID-19 ya que la pandemia en curso presenta desafíos continuos para los ciudadanos de South Park.
09/30/2020
Episodio completo
46:46

T24 • E2
South Park
South ParQ Vaccination Special

The citizens of South ParQ are clamoring for the COVID-19 vaccine. A hilarious new militant group tries to stop the boys from getting their teacher vaccinated.
03/10/2021
Episodio completo
00:00
no disponible

T25 • E1
South Park
Día de pijamas

Después de no mostrar respeto por su maestro, el Director de PC revoca los privilegios del Día de pijama para toda la clase de cuarto grado. Cartman está consternado. Los niños no lo tolerarán, pero el Director PC se niega a ceder.
02/02/2022
Episodio completo
00:00
no disponible

T25 • E2
South Park
La gran redención

En este nuevo y divertido episodio de "South Park": Stan Marsh se horroriza cuando se da cuenta de que ha estado malinterpretado a uno de los mejores escritores de todos los tiempos. ¡No te lo pierdas!
02/09/2022