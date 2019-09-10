South Park
Día de pijamas
Temporada 25 Ep 1 • 02/02/2022
Después de no mostrar respeto por su maestro, el Director de PC revoca los privilegios del Día de pijama para toda la clase de cuarto grado. Cartman está consternado. Los niños no lo tolerarán, pero el Director PC se niega a ceder.
T23 • E3 South Park ¡Vacunación!
Randy celebra el éxito de las Granjas Tegridad, mientras Cartman se reusa a ser vacunado.
10/09/2019
T23 • E4 South Park Deja que coman menjunje
Cartman está seguro de que la nueva dieta basada en plantas en la cafetería de la escuela le causó un ataque al corazón.
10/16/2019
T23 • E5 South Park Especial de Halloween de Granjas Tegridad
Es Halloween y Randy está lidiando con el problema que tiene su hija con la marihuana.
10/30/2019
T23 • E6 South Park Final de Temporada
Los ciudadanos de South Park están cansados de Randy y de Granjas Tegridad y solo quieren verlo arrestado.
11/06/2019
T23 • E7 South Park Jugadoras de mesa
La competencia anual Mujer Fuerte lleva a todos a sus límites.
11/13/2019
T23 • E8 South Park Ladrones de popó
La madre de Kyle se hace un trasplante fecal y los niños están en busca del mejor microbioma.
11/27/2019
T23 • E9 South Park Paquete de cable básico
Scott Malkinson está desesperado por impresionar a la chica nueva de la escuela.
12/04/2019
T23 • E10 South Park Nieve navideña
Papá Noel se está robando toda la alegría de la temporada navideña de la ciudad.
12/11/2019
47:16
T24 • E1 South Park Especial Pandemia
Randy acepta su papel en el brote de COVID-19 ya que la pandemia en curso presenta desafíos continuos para los ciudadanos de South Park.
09/30/2020
46:46
T24 • E2 South Park South ParQ Vaccination Special
The citizens of South ParQ are clamoring for the COVID-19 vaccine. A hilarious new militant group tries to stop the boys from getting their teacher vaccinated.
03/10/2021
22:15
T25 • E1 South Park Día de pijamas
02/02/2022
T25 • E2 South Park La gran redención
En este nuevo y divertido episodio de "South Park": Stan Marsh se horroriza cuando se da cuenta de que ha estado malinterpretado a uno de los mejores escritores de todos los tiempos. ¡No te lo pierdas!
02/09/2022
T25 • E3 South Park Gente de ciudad
Cartman no está contento cuando su madre consigue un nuevo trabajo.
02/16/2022
T25 • E4 South Park De vuelta a la Guerra Fría
Mucho depende de la habilidad de Butters para aplastar a la competencia en un importante campeonato de doma.
03/02/2022
T25 • E5 South Park ¡Ayuda, mi adolescente me odia!
Los chicos descubren que la alegría de jugar Airsoft viene con el desafío de tratar con adolescentes.
03/09/2022
T25 • E6 South Park Credigree Weed St. Patrick's Day Special
Butters se sorprende al saber que la gente de South Park no entiende de qué se trata realmente el Día de San Patricio.
03/16/2022
22:14
T26 • E1 South Park Cupido Ye
Cartman está celoso de la amistad que se ha desarrollado entre Kyle y Tolkien y decide hacer algo al respecto.
02/08/2023
22:14
T26 • E2 South Park Tour Mundial de la Privacidad
El príncipe de Canadá y su esposa buscan privacidad y aislamiento en un pequeño pueblo de la montaña.
02/15/2023
22:14
T26 • E3 South Park Inodoros japoneses
South Park aprende sobre las maravillas de los inodoros japoneses.
03/01/2023
22:14
T26 • E4 South Park Aprendizaje profundo
Stan está desconcertado cuando descubren un escándalo de trampas en la escuela.
03/08/2023