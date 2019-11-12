South Park

Tour Mundial de la Privacidad

Temporada 26 Ep 2 • 02/15/2023

El príncipe de Canadá y su esposa buscan privacidad y aislamiento en un pequeño pueblo de la montaña.

00:00
no disponible

T23 • E10
South Park
Nieve navideña

Papá Noel se está robando toda la alegría de la temporada navideña de la ciudad.
12/11/2019
Episodio completo
47:16

T24 • E1
South Park
Especial Pandemia

Randy acepta su papel en el brote de COVID-19 ya que la pandemia en curso presenta desafíos continuos para los ciudadanos de South Park.
09/30/2020
Episodio completo
46:46

T24 • E2
South Park
South ParQ Vaccination Special

The citizens of South ParQ are clamoring for the COVID-19 vaccine. A hilarious new militant group tries to stop the boys from getting their teacher vaccinated.
03/10/2021
Episodio completo
22:15

T25 • E1
South Park
Día de pijamas

Después de no mostrar respeto por su maestro, el Director de PC revoca los privilegios del Día de pijama para toda la clase de cuarto grado. Cartman está consternado. Los niños no lo tolerarán, pero el Director PC se niega a ceder.
02/02/2022
Episodio completo
00:00
no disponible

T25 • E2
South Park
La gran redención

En este nuevo y divertido episodio de "South Park": Stan Marsh se horroriza cuando se da cuenta de que ha estado malinterpretado a uno de los mejores escritores de todos los tiempos. ¡No te lo pierdas!
02/09/2022
Episodio completo
00:00
no disponible

T25 • E3
South Park
Gente de ciudad

Cartman no está contento cuando su madre consigue un nuevo trabajo.
02/16/2022
Episodio completo
00:00
no disponible

T25 • E4
South Park
De vuelta a la Guerra Fría

Mucho depende de la habilidad de Butters para aplastar a la competencia en un importante campeonato de doma.
03/02/2022
Episodio completo
00:00
no disponible

T25 • E5
South Park
¡Ayuda, mi adolescente me odia!

Los chicos descubren que la alegría de jugar Airsoft viene con el desafío de tratar con adolescentes.
03/09/2022
Episodio completo
00:00
no disponible

T25 • E6
South Park
Credigree Weed St. Patrick's Day Special

Butters se sorprende al saber que la gente de South Park no entiende de qué se trata realmente el Día de San Patricio.
03/16/2022
Episodio completo
22:14

T26 • E1
South Park
Cupido Ye

Cartman está celoso de la amistad que se ha desarrollado entre Kyle y Tolkien y decide hacer algo al respecto.
02/08/2023
Episodio completo
22:14

T26 • E2
South Park
Tour Mundial de la Privacidad

El príncipe de Canadá y su esposa buscan privacidad y aislamiento en un pequeño pueblo de la montaña.
02/15/2023
Episodio completo
22:14

T26 • E3
South Park
Inodoros japoneses

South Park aprende sobre las maravillas de los inodoros japoneses.
03/01/2023
Episodio completo
22:14

T26 • E4
South Park
Aprendizaje profundo

Stan está desconcertado cuando descubren un escándalo de trampas en la escuela.
03/08/2023
Episodio completo
22:14

T26 • E5
South Park
Salchichas DikinBaus

Los chicos de South Park renuevan y abren un restaurante histórico en Colorado.
03/22/2023
Episodio completo
22:14

T26 • E6
South Park
Vacaciones de primavera

Las vacaciones de primavera son una excusa para que Garrison regrese a su antiguo estilo de vida depravado.
03/29/2023
Episodio completo
00:00
no disponible

T27 • E1
South Park
Sermon on the ‘Mount

Frustrated by the policies and actions of the President, the residents of South Park make a bold statement that cannot be ignored. Meanwhile Cartman and PC Principal struggle to find their place in a world they don't fully understand. When everything seems lost, Jesus returns with some sage advice to save the town from the brink of ruin.

07/23/2025
Episodio completo
00:00
no disponible

T27 • E2
South Park
Got a Nut

When Mr. Mackey loses his job, he desperately tries to find a new way to make a living.

08/06/2025