South Park
El Niño Pobre
Temporada 15 Ep 14 • 11/16/2011
Los padres de Kenny son arrestados. Esto provoca que Kenny y sus hermanos vayan a una casa adoptiva con padres agnósticos. Ahora que Kenny ya no vive en South Park, Cartman se convierte en el niño más pobre de la escuela.
T15 • E4South ParkT.A.P.
En la primaria de South Park realizan una medición para ver el crecimiento corporal de los niños, pero Cartman confunde todo y se enfurece porque piensa que la escuela ha publicado el tamaño de los penes de cada estudiante.
05/18/2011
T15 • E5South ParkAsociación Atlética de Bebés Crack
Cartman consigue ganar dinero subiendo videos de unos bebés peleando por una pelotita de crack. Kyle piensa que eso es malo hasta que Cartman lo convence de que no es así.
05/25/2011
T15 • E6South ParkCity Sushi
Butters es diagnosticado con trastorno de personalidad múltiple. Mientras tanto, el propietario del restaurante chino "City Wok", desafía a un japonés que es dueño de un nuevo restaurante llamado "City Sushi".
06/01/2011
T15 • E7South ParkEstás envejeciendo
Stan cumple 10 años y comienza a ver todo de una forma diferente. Para él, ahora todo es una mierda. Los otros chicos lo ven depresivo y se alejan de él para no ser contagiados.
06/08/2011
T15 • E8South ParkAno Berger
Cartman encuentra una manera única de tratar con el síndrome de Asperger. Incluso Kyle y Kenny le creen. Mientras tanto, Stan no parece recuperar su vida a la normalidad, no importa cuánto se esfuerce.
10/05/2011
T15 • E9South ParkThe Last of the Meheecans
Cartman joins the U.S. Border Patrol.
10/12/2011
T15 • E10South ParkLenguado (Indiscretos)
Los alumnos de South Park son víctimas de un nuevo sitio web de rumores escolares creado por un hacker que está publicando las historias secretas de los estudiantes. Mientras tanto, Cartman es el encargado de que nadie se suicide.
10/19/2011
T15 • E11South ParkBroadway Abajo
Randy descubre que los musicales de Broadway como "Wicked" tienen mensajes subliminales para que las mujeres complazcan a sus maridos. Por otro lado, Shelley vive una historia de amor con un niño sobreprotegido.
10/26/2011
T15 • E12South Park0.01
Por culpa de la baja puntuación en el examen de educación física de Cartman, toda la escuela tiene que renunciar a sus recesos. Indignados, el 99% de la escuela se pone en contra de Cartman.
11/02/2011
T15 • E13South ParkEl Día de Acción de Gracias de History Channel
Cartman, Kyle, Stan y Kenny tienen que hacer un reporte sobre el Día de Acción de Gracias pero no leen libros y en su lugar miran el canal History Channel.
11/09/2011
22:00
T15 • E14South ParkEl Niño Pobre
Los padres de Kenny son arrestados. Esto provoca que Kenny y sus hermanos vayan a una casa adoptiva con padres agnósticos. Ahora que Kenny ya no vive en South Park, Cartman se convierte en el niño más pobre de la escuela.
11/16/2011
11/16/2011
T16 • E1South ParkMujeres arriba
Clyde desobedece a su madre, y no baja la tapa del inodoro, causando una muerte bastante inesperada.
03/14/2012
T16 • E2South ParkCompramos oro
El abuelo de Stan le regala una corbata que compró en un programa de ventas por 6 mil dólares. Stan trata de venderla en una casa de empeño, pero nadie le ofrece más de 15 dólares. Por supuesto, Cartman saca provecho de la situación.
03/21/2012
T16 • E3South ParkFaithileo
A los adultos de South Park les preocupa que los chicos pongan sus vidas en peligro mientras reproducen un famoso fenómeno que se volvió viral en internet.
03/28/2012
T16 • E4South ParkJupacabra
Pesaj es una festividad que se celebra el mismo dia que se celebra Pascua, para esto Cartman inventa un monstruo llamado Jupacabra.
04/04/2012
T16 • E5South ParkBolas de mantequilla
Stan quiere aumentar la conciencia acerca del bullying y para eso hace un video de baile que se vuelve popular en la escuela. Mientras tanto, Butters es víctima del abuso de su cruel abuela.
04/11/2012
T16 • E6South ParkNunca debia haber ido hacer tirolesa
Se terminan las vacaciones y los chicos quieren aprovechar al máximo su ultimo día, por lo que deciden ir a hacer tirolesa. Pero su gran aventura se transforma en una aterrorizante prueba de supervivencia.
04/18/2012
T16 • E7South ParkCartman encuentra el amor
Una nueva alumna llega a la escuela primaria de South Park y es negra por lo que Cartman cree que debería hacer pareja con Tolkien, y no dejará que nadie se interponga en el camino, en especial Kyle.
04/25/2012
T16 • E8South ParkSarcasmobol
Randy crea un nuevo juego llamado Sarcasmobol queriendo ser sarcastico en medidas de seguridad para los juegos de la escuela, las personas no entienden el punto de Randy y creen que el juego es excelente.
09/26/2012
T16 • E9South ParkSubiendo los niveles
A Cartman no le queda otra que admitir que esta gordo, pero en lugar de hacer dieta para bajar de peso comienza a movilizarse en un scooter.
10/03/2012