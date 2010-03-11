South Park
Ano Berger
Temporada 15 Ep 8 • 10/05/2011
Cartman encuentra una manera única de tratar con el síndrome de Asperger. Incluso Kyle y Kenny le creen. Mientras tanto, Stan no parece recuperar su vida a la normalidad, no importa cuánto se esfuerce.
T14 • E12South ParkMysterion se subleva
La verdadera identidad de Mysterions es revelada. Mientras tanto, el Coon, despreciado por sus compañeros súper héroes, está en busca de venganza, y logra convencer a Cthulu para ser compañeros de equipo.
11/03/2010
T14 • E13South ParkMapache vs. Mapache y Amigos
¡Parece que el Coon es más nefasto incluso que el Señor Oscuro, Cthulhu! Mientras que el Coon castiga a sus antiguos amigos, Kenny lucha con la maldición de su súper poderes a través de su alter ego, Mysterion.
11/10/2010
T14 • E14South ParkCrema Fraiche
La vida de Stan es un caos en su casa y en la escuela, y tiene que solucionarlo todo por sí mismo. Mientras tanto, el matrimonio Marsh pende de un hilo.
11/17/2010
T15 • E1South ParkCENTIiPADHUMANO
Kyle firma un contrato con la empresa Apple sin leerlo previamente. Esto lo lleva a una serie de operaciones que acepta sin saberlo. Mientras tanto, Cartman enloquece a su mamá porque ésta no le compro un iPad.
04/27/2011
T15 • E2South ParkChistobot
Jimmy realiza una entrega de premios a la comedia, dando el trofeo de peores comediantes a los Alemanes los cuales, furiosos, toman represalias con un robot.
05/04/2011
T15 • E3South ParkPudín Real
En la boda real canadiense la princesa es secuestrada. Obsesionado por el casamiento real, Ike intenta resolver la situación, aunque para eso tenga que abandonar la obra de teatro de la escuela, causando que el Señor Mackey se enfurezca.
05/11/2011
T15 • E4South ParkT.A.P.
En la primaria de South Park realizan una medición para ver el crecimiento corporal de los niños, pero Cartman confunde todo y se enfurece porque piensa que la escuela ha publicado el tamaño de los penes de cada estudiante.
05/18/2011
T15 • E5South ParkAsociación Atlética de Bebés Crack
Cartman consigue ganar dinero subiendo videos de unos bebés peleando por una pelotita de crack. Kyle piensa que eso es malo hasta que Cartman lo convence de que no es así.
05/25/2011
T15 • E6South ParkCity Sushi
Butters es diagnosticado con trastorno de personalidad múltiple. Mientras tanto, el propietario del restaurante chino "City Wok", desafía a un japonés que es dueño de un nuevo restaurante llamado "City Sushi".
06/01/2011
T15 • E7South ParkEstás envejeciendo
Stan cumple 10 años y comienza a ver todo de una forma diferente. Para él, ahora todo es una mierda. Los otros chicos lo ven depresivo y se alejan de él para no ser contagiados.
06/08/2011
T15 • E9South ParkThe Last of the Meheecans
Cartman joins the U.S. Border Patrol.
10/12/2011
T15 • E10South ParkLenguado (Indiscretos)
Los alumnos de South Park son víctimas de un nuevo sitio web de rumores escolares creado por un hacker que está publicando las historias secretas de los estudiantes. Mientras tanto, Cartman es el encargado de que nadie se suicide.
10/19/2011
T15 • E11South ParkBroadway Abajo
Randy descubre que los musicales de Broadway como "Wicked" tienen mensajes subliminales para que las mujeres complazcan a sus maridos. Por otro lado, Shelley vive una historia de amor con un niño sobreprotegido.
10/26/2011
T15 • E12South Park0.01
Por culpa de la baja puntuación en el examen de educación física de Cartman, toda la escuela tiene que renunciar a sus recesos. Indignados, el 99% de la escuela se pone en contra de Cartman.
11/02/2011
T15 • E13South ParkEl Día de Acción de Gracias de History Channel
Cartman, Kyle, Stan y Kenny tienen que hacer un reporte sobre el Día de Acción de Gracias pero no leen libros y en su lugar miran el canal History Channel.
11/09/2011
T15 • E14South ParkEl Niño Pobre
Los padres de Kenny son arrestados. Esto provoca que Kenny y sus hermanos vayan a una casa adoptiva con padres agnósticos. Ahora que Kenny ya no vive en South Park, Cartman se convierte en el niño más pobre de la escuela.
11/16/2011
T16 • E1South ParkMujeres arriba
Clyde desobedece a su madre, y no baja la tapa del inodoro, causando una muerte bastante inesperada.
03/14/2012
T16 • E2South ParkCompramos oro
El abuelo de Stan le regala una corbata que compró en un programa de ventas por 6 mil dólares. Stan trata de venderla en una casa de empeño, pero nadie le ofrece más de 15 dólares. Por supuesto, Cartman saca provecho de la situación.
03/21/2012
T16 • E3South ParkFaithileo
A los adultos de South Park les preocupa que los chicos pongan sus vidas en peligro mientras reproducen un famoso fenómeno que se volvió viral en internet.
03/28/2012