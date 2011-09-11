South Park
Subiendo los niveles
Temporada 16 Ep 9 • 10/03/2012
A Cartman no le queda otra que admitir que esta gordo, pero en lugar de hacer dieta para bajar de peso comienza a movilizarse en un scooter.
T15 • E13South ParkEl Día de Acción de Gracias de History Channel
Cartman, Kyle, Stan y Kenny tienen que hacer un reporte sobre el Día de Acción de Gracias pero no leen libros y en su lugar miran el canal History Channel.
11/09/2011
T15 • E14South ParkEl Niño Pobre
Los padres de Kenny son arrestados. Esto provoca que Kenny y sus hermanos vayan a una casa adoptiva con padres agnósticos. Ahora que Kenny ya no vive en South Park, Cartman se convierte en el niño más pobre de la escuela.
11/16/2011
T16 • E1South ParkMujeres arriba
Clyde desobedece a su madre, y no baja la tapa del inodoro, causando una muerte bastante inesperada.
03/14/2012
T16 • E2South ParkCompramos oro
El abuelo de Stan le regala una corbata que compró en un programa de ventas por 6 mil dólares. Stan trata de venderla en una casa de empeño, pero nadie le ofrece más de 15 dólares. Por supuesto, Cartman saca provecho de la situación.
03/21/2012
T16 • E3South ParkFaithileo
A los adultos de South Park les preocupa que los chicos pongan sus vidas en peligro mientras reproducen un famoso fenómeno que se volvió viral en internet.
03/28/2012
T16 • E4South ParkJupacabra
Pesaj es una festividad que se celebra el mismo dia que se celebra Pascua, para esto Cartman inventa un monstruo llamado Jupacabra.
04/04/2012
T16 • E5South ParkBolas de mantequilla
Stan quiere aumentar la conciencia acerca del bullying y para eso hace un video de baile que se vuelve popular en la escuela. Mientras tanto, Butters es víctima del abuso de su cruel abuela.
04/11/2012
T16 • E6South ParkNunca debia haber ido hacer tirolesa
Se terminan las vacaciones y los chicos quieren aprovechar al máximo su ultimo día, por lo que deciden ir a hacer tirolesa. Pero su gran aventura se transforma en una aterrorizante prueba de supervivencia.
04/18/2012
T16 • E7South ParkCartman encuentra el amor
Una nueva alumna llega a la escuela primaria de South Park y es negra por lo que Cartman cree que debería hacer pareja con Tolkien, y no dejará que nadie se interponga en el camino, en especial Kyle.
04/25/2012
T16 • E8South ParkSarcasmobol
Randy crea un nuevo juego llamado Sarcasmobol queriendo ser sarcastico en medidas de seguridad para los juegos de la escuela, las personas no entienden el punto de Randy y creen que el juego es excelente.
09/26/2012
22:00
T16 • E10South ParkInseguridad
Los hombres de South Park comienzan a creer que un cartero de la UPS se acuesta con sus esposas. Esto desata la locura en la ciudad, y todos quieren tener el mejor sistema de seguridad en sus casas.
10/10/2012
T16 • E11South ParkVolviéndose nativo
El buen Butters se encuentra muy agresivo últimamente, y al parecer es debido a su herencia Hawaiana. Butters junto a Kenny se van a Hawái para celebrar la ceremonia conocida como Hapa Noa.
10/17/2012
T16 • E12South ParkUna pesadilla en iPad
En Halloween, los cuatro amigos se disfrazan de Los Vengadores. Mientras tanto, Randy, el papa de Stan, hace un mal negocio con la tienda de videos Blockbuster.
10/24/2012
T16 • E13South ParkUna Scausa que aplaudir
El pueblo se entera de que los milagros de Jesus se realizaron cuando estaba drogado y todos estan decepcionados de el por lo que quieren liberarse de sus Scausas (Pulseras).
10/31/2012
T16 • E14South Park¡Obama gana!
Obama vuelve a ganar las elecciones, pero al parecer, fue con la ayuda de Cartman en complicidad con el gobierno chino. Morgan Freeman explica la causa de esta conspiración en la que también están involucrados Mickey Mouse y Star Wars.
11/07/2012
T17 • E1South ParkVamos, vamos gobierno
Cartman se infiltra en la Agencia de Seguridad Nacional porque cree que lo están espiando, y no le gusta lo que encuentra en su expediente personal. Así que decide alertar a todos sus amigos sobre los planes secretos del gobierno.
09/25/2013
T17 • E2South ParkHomicidio informativo porno
Los adultos de la ciudad están obsesionados con los programas de homicidios de la tv, por lo cual los niños deciden bloquear esos canales, y la única manera que tienen los adultos para desbloquearlos es jugando al Minecraft.
10/02/2013
T17 • E3South ParkGuerra Mundial Zimmerman
Cartman teme que Tolkien y otros afroamericanos comiencen un apocalipsis zombi al estilo Guerra Mundial Z, la película de Brad Pitt. Así que corre por todo South Park para poner fin a esta amenaza que podría poner en peligro al mundo entero.
10/09/2013
T17 • E4South ParkChicos Góticos 3: El Origen de los Pretenciosos
Henrietta, la chica gótica, es enviada a un campamento para niños con problemas emocionales. Cuando regresa, sus amigos descubren que se convirtió en una chica Emo. Pero es claro que esta transformación no durará por mucho tiempo.
10/23/2013