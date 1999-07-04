South Park
Chinpokomon
Temporada 3 Ep 11 • 11/03/1999
Los chicos se enloquecen por "Chinpokomon" (parodia de Pókemon) y quieren comprar los muñecos, los videojuegos y cualquier cosa de ellos. Lo malo es que los japoneses que los hacen les están lavando el cerebro para invadir Pearl Harbor.
Ver más
Viendo
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E1South ParkSelva Shmainforest
Los chicos son obligados a unirse a un coro de niños activistas, "Mariposeando con los niños", que lucha contra la deforestación en Costa Rica, sin embargo terminan perdidos en la selva tropical y deben encontrar la salida.
04/07/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E2South ParkCombustión espontánea
Varios habitantes de South Park explotan sin razón aparente y Randy es el encargado de descubrir por qué. Por otro lado, los chicos tienen que representar las "Estaciones de la cruz" en misa, y Kyle trata de ''conseguir una erección''.
04/14/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E3South ParkEl súcubo
Chef tiene una novia y al parecer es una relación seria, así que los chicos se preocupan de que pueda convertirse en un hombre diferente. Al mismo tiempo, Cartman tiene problemas en la vista y odia a su oculista.
04/21/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E4South ParkJakovasaurios
Mientras están de campamento en el bosque, Cartman descubre una especie de animal en extinción. Al principio, la ciudad se alegra de haberlo salvado, pero luego se dan cuenta de que es muy molesto.
06/16/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E5South ParkTweek Vs. Craig
Los niños obligan a dos de sus compañeros de clase, Tweek y Craig, a pelear en el patio de la escuela.
06/23/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E6South ParkAcoso sexual Panda
La clase del señor Garrison es visitada por Petey, el panda del acoso sexual, quien les enseña a los chicos sobre el tema. Luego, Cartman decide demandar a Stan porque le dijo ''lame culo''.
07/07/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E7South ParkOrgía Gatuna
La señora Cartman se va a una fiesta por la lluvia de meteoritos y deja a su hijo a cuidado de Shelley. Ahora, Cartman tiene que lidiar con los abusos de Shelley, su novio de 22 años y su gata que está celo.
07/14/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E8South ParkDos hombres desnudos en un Jacuzzi
Stan tiene que ir con sus padres a una aburrida fiesta por la lluvia de meteoritos donde los únicos chicos que hay son Butters, Pip, y Dougie. Mientras tanto, Randy y Gerald pasan por una situación incómoda en un jacuzzi.
07/21/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E9South ParkJubileo Judío
En la noche de la lluvia de meteoritos, Kyle, Kenny y Ike van al campamento de exploradores judíos, donde se aparece Moisés, al que le encanta que le hagan ofrendas de figuras hechas de macarrones y collares hechos con palomitas de maíz.
07/28/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E10South ParkEl misterio del fantasma pirata de Korn
En Halloween, los chicos quieren asustar a los de quinto grado, así que desentierran el cadáver de la abuela de Kyle. Mientras tanto, la banda Korn está en South Park y unos fantasmas piratas asechan a los habitantes.
10/27/1999
Episodio completo
22:00
T3 • E11South ParkChinpokomon
Los chicos se enloquecen por "Chinpokomon" (parodia de Pókemon) y quieren comprar los muñecos, los videojuegos y cualquier cosa de ellos. Lo malo es que los japoneses que los hacen les están lavando el cerebro para invadir Pearl Harbor.
11/03/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E12South ParkFonética de monos
A Cartman le regalan un ''mono de fonética'' para ayudarle a ganar el concurso de deletreo. En el concurso, los chicos conocen a Marc y Rebecca, dos hermanos que no van a la escuela ya que estudian en su casa.
11/10/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E13South ParkPaco, el Flaco en el espacio
"Paco, el Flaco" encuentra una nave espacial y la usa para escapar de una secta cristiana en Etiopía, y buscar un nuevo hogar para él y su pueblo. Mientras tanto, el gobierno interroga a los chicos para obtener información sobre Paco.
11/17/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E14South ParkLa insignia roja de la homosexualidad
Durante una recreación sobre la guerra civil americana, Cartman lidera al ejército de los confederados para atacar a los guerreros de la Unión al otro lado de América para poder ganar una apuesta a Kyle y Stan.
11/24/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E15South ParkClásicos De Navidad Del Sr. Mojón
El Señor Mojón nos presenta los clásicos musicales de Navidad cantados por los habitantes de South Park en su propio especial. Incluye los hits: "Dreidel", "Noche de Paz" y muchos más.
12/01/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E16South Park¿Estás Ahí Dios? Soy Yo, Jesús
Cartman y Kenny creen estar menstruando, pero en realidad tienen una infección de colon, y Kyle y Stan también quieren menstruar. Mientras tanto, se acerca el segundo milenio y los habitantes le exigen a Jesús que se presente Dios.
12/29/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E17South ParkConcierto Mundial De Flauta Dulce
Los chicos viajan a Arkansas para participar en un concierto de flauta dulce y Cartman trata de lograr tocar el ''ruido marrón'', una nota que hace que las personas se caguen encima.
01/12/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E1South ParkEl Hada De Los Dientes 2000
Los niños roban dientes a los niños menos afortunados y los venden al hada de los dientes.
04/05/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E2South ParkEl tonto crimen de odio de Cartman 2000
Cartman golpea a Tolkien y la policía toma esto como un crimen de odio ya que Tolkien es negro. Mientras tanto, los demás chicos necesitan a Cartman en una carrera en trineo contra las chicas.
04/12/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E3South ParkTimmy 2000
Todos los niños de South Park son diagnosticados con el S.F.A. (El Síndrome de Falta de Atención) después de que el nuevo alumno minusválido, Timmy, fuese diagnosticado erróneamente también.
04/19/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E4South ParkLas Quintuples 2000
Los chicos van al ''Cirque Du Cheville'', un circo franco-canadiense en donde, al ver a las quintillizas contorsionistas de Rumania, se les ocurre crear su propio circo. Mientras tanto, las cinco niñas se escapan del circo.
04/26/2000