South Park
El tonto crimen de odio de Cartman 2000
Temporada 4 Ep 2 • 04/12/2000
Cartman golpea a Tolkien y la policía toma esto como un crimen de odio ya que Tolkien es negro. Mientras tanto, los demás chicos necesitan a Cartman en una carrera en trineo contra las chicas.
Ver más
Viendo
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E9South ParkJubileo Judío
En la noche de la lluvia de meteoritos, Kyle, Kenny y Ike van al campamento de exploradores judíos, donde se aparece Moisés, al que le encanta que le hagan ofrendas de figuras hechas de macarrones y collares hechos con palomitas de maíz.
07/28/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E10South ParkEl misterio del fantasma pirata de Korn
En Halloween, los chicos quieren asustar a los de quinto grado, así que desentierran el cadáver de la abuela de Kyle. Mientras tanto, la banda Korn está en South Park y unos fantasmas piratas asechan a los habitantes.
10/27/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E11South ParkChinpokomon
Los chicos se enloquecen por "Chinpokomon" (parodia de Pókemon) y quieren comprar los muñecos, los videojuegos y cualquier cosa de ellos. Lo malo es que los japoneses que los hacen les están lavando el cerebro para invadir Pearl Harbor.
11/03/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E12South ParkFonética de monos
A Cartman le regalan un ''mono de fonética'' para ayudarle a ganar el concurso de deletreo. En el concurso, los chicos conocen a Marc y Rebecca, dos hermanos que no van a la escuela ya que estudian en su casa.
11/10/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E13South ParkPaco, el Flaco en el espacio
"Paco, el Flaco" encuentra una nave espacial y la usa para escapar de una secta cristiana en Etiopía, y buscar un nuevo hogar para él y su pueblo. Mientras tanto, el gobierno interroga a los chicos para obtener información sobre Paco.
11/17/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E14South ParkLa insignia roja de la homosexualidad
Durante una recreación sobre la guerra civil americana, Cartman lidera al ejército de los confederados para atacar a los guerreros de la Unión al otro lado de América para poder ganar una apuesta a Kyle y Stan.
11/24/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E15South ParkClásicos De Navidad Del Sr. Mojón
El Señor Mojón nos presenta los clásicos musicales de Navidad cantados por los habitantes de South Park en su propio especial. Incluye los hits: "Dreidel", "Noche de Paz" y muchos más.
12/01/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E16South Park¿Estás Ahí Dios? Soy Yo, Jesús
Cartman y Kenny creen estar menstruando, pero en realidad tienen una infección de colon, y Kyle y Stan también quieren menstruar. Mientras tanto, se acerca el segundo milenio y los habitantes le exigen a Jesús que se presente Dios.
12/29/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E17South ParkConcierto Mundial De Flauta Dulce
Los chicos viajan a Arkansas para participar en un concierto de flauta dulce y Cartman trata de lograr tocar el ''ruido marrón'', una nota que hace que las personas se caguen encima.
01/12/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E1South ParkEl Hada De Los Dientes 2000
Los niños roban dientes a los niños menos afortunados y los venden al hada de los dientes.
04/05/2000
Episodio completo
22:00
T4 • E2South ParkEl tonto crimen de odio de Cartman 2000
Cartman golpea a Tolkien y la policía toma esto como un crimen de odio ya que Tolkien es negro. Mientras tanto, los demás chicos necesitan a Cartman en una carrera en trineo contra las chicas.
04/12/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E3South ParkTimmy 2000
Todos los niños de South Park son diagnosticados con el S.F.A. (El Síndrome de Falta de Atención) después de que el nuevo alumno minusválido, Timmy, fuese diagnosticado erróneamente también.
04/19/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E4South ParkLas Quintuples 2000
Los chicos van al ''Cirque Du Cheville'', un circo franco-canadiense en donde, al ver a las quintillizas contorsionistas de Rumania, se les ocurre crear su propio circo. Mientras tanto, las cinco niñas se escapan del circo.
04/26/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E5South ParkCartman se une a NAMBLA
Kyle está muy enfermo y su madre trata de curarlo con medicinas naturales de una curandera y sus colaboradores "nativos americanos". Mientras, el señor Garrison es despedido y se convierte en un escritor de novelas románticas.
06/21/2000
Episodio completo
22:00
T4 • E6South ParkTampones de Cabello de cheroqui
Kyle está muy enfermo y su madre trata de curarlo con medicinas naturales de una curandera y sus colaboradores "nativos americanos". Mientras, el señor Garrison es despedido y se convierte en un escritor de novelas románticas.
06/28/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E7South ParkChef se vuelve loco
Chef está furioso porque cree que la bandera de South Park es racista y quiere que la cambien. Pero, por otro lado, Jimbo (apoyado por los KKK), cree que es parte de la historia y no deberían cambiarla.
07/05/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E8South ParkAlgo que puedes hacer con tu dedo
Cartman tiene un sueño en donde él, Kyle, Stan y Kenny se hacen famosos en una banda de pop juvenil llamada ''FingerBang'', y lo toma como una señal de Dios. Pero por alguna razón, Randy no quiere que Stan forme parte de ella.
07/12/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E9South Park¿Los discapacitados van al infierno?
Los chicos se preguntan si los inválidos (como Timmy) o los judíos (como Kyle y Ike) van al cielo, después del sermón del Padre Maxi y la Hermana Anne. Mientras tanto, Sadam Hussein vuelve al infierno para ver a Satán.
07/19/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E10South ParkProbablemente
Esta es la continuación de ''¿Van los inválidos al infierno?''. Cartman y los chicos crean su propia iglesia, al ver que los de la verdadera iglesia no puede ayudarlos. Mientras tanto, Satán debe escoger entre dos amores.
07/26/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E11South ParkCuarto grado
Es el primer día de los chicos en el cuarto grado y no les gusta para nada su nueva maestra, la Señorita Selastraga. Entonces, les piden a los vecinos de Kyle que los ayuden a regresar al pasado, para volver al tercer grado.
11/08/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E12South ParkEncargado del trampero
Cartman les enseña a los chicos su nueva súper carpeta ultra moderna de Dawson's Creek, y mejor que el de Kyle. Luego, en el autobús, un hombre muy sospechoso que dice llamarse Bill Cosby se muestra interesado en la carpeta.
11/15/2000