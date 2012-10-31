South Park
Tetas y dragones
Temporada 17 Ep 9 • 12/04/2013
Las puertas del centro comercial abrirán finalmente para la mayor venta del Black Friday de la historia.
Ver más
Viendo
Episodio completo
00:00
no disponible
T16 • E13South ParkUna Scausa que aplaudir
El pueblo se entera de que los milagros de Jesus se realizaron cuando estaba drogado y todos estan decepcionados de el por lo que quieren liberarse de sus Scausas (Pulseras).
10/31/2012
Episodio completo
00:00
no disponible
T16 • E14South Park¡Obama gana!
Obama vuelve a ganar las elecciones, pero al parecer, fue con la ayuda de Cartman en complicidad con el gobierno chino. Morgan Freeman explica la causa de esta conspiración en la que también están involucrados Mickey Mouse y Star Wars.
11/07/2012
Episodio completo
00:00
no disponible
T17 • E1South ParkVamos, vamos gobierno
Cartman se infiltra en la Agencia de Seguridad Nacional porque cree que lo están espiando, y no le gusta lo que encuentra en su expediente personal. Así que decide alertar a todos sus amigos sobre los planes secretos del gobierno.
09/25/2013
Episodio completo
00:00
no disponible
T17 • E2South ParkHomicidio informativo porno
Los adultos de la ciudad están obsesionados con los programas de homicidios de la tv, por lo cual los niños deciden bloquear esos canales, y la única manera que tienen los adultos para desbloquearlos es jugando al Minecraft.
10/02/2013
Episodio completo
00:00
no disponible
T17 • E3South ParkGuerra Mundial Zimmerman
Cartman teme que Tolkien y otros afroamericanos comiencen un apocalipsis zombi al estilo Guerra Mundial Z, la película de Brad Pitt. Así que corre por todo South Park para poner fin a esta amenaza que podría poner en peligro al mundo entero.
10/09/2013
Episodio completo
00:00
no disponible
T17 • E4South ParkChicos Góticos 3: El Origen de los Pretenciosos
Henrietta, la chica gótica, es enviada a un campamento para niños con problemas emocionales. Cuando regresa, sus amigos descubren que se convirtió en una chica Emo. Pero es claro que esta transformación no durará por mucho tiempo.
10/23/2013
Episodio completo
00:00
no disponible
T17 • E5South ParkIke indomable
Ike llega la pubertad y comienza a distanciarse de Kyle. Para salvar la relación con su hermano, Kyle decide llevar a Ike a ver una presentación en vivo de su programa de televisión favorito, "Yo Gabba Gabba".
10/30/2013
Episodio completo
00:00
no disponible
T17 • E6South ParkVaca pelirroja
Cartman ha logrado "la paz mundial" gracias a una de sus bromas para humillar a Kyle. Este acontecimiento reúne a miles de líderes religiosos de todo el mundo en South Park para presenciar el cumplimiento de una profecía bíblica.
11/06/2013
Episodio completo
22:00
T17 • E7South ParkViernes negro
Los chicos se preparan para luchar contra las multitudes que hacen la cola en el primer día oficial de las compras navideñas.
11/13/2013
Episodio completo
22:00
T17 • E8South ParkUna canción De culo y fuego
rra de las consolas se está calentando en South Park. La traición de la "Princesa Kenny" dejó a Cartman loco por venganza y los niños se preparan para una batalla épica en donde sólo una plataforma de videojuegos será la ganadora.
11/20/2013
Episodio completo
22:01
T17 • E9South ParkTetas y dragones
Las puertas del centro comercial abrirán finalmente para la mayor venta del Black Friday de la historia.
12/04/2013
Episodio completo
00:00
no disponible
T17 • E10South ParkEl Hobbit
Wendy se mete en problemas al intentar demostrar que sin la ayuda de Photoshop, Kim Kardashian se parecería a un hobbit. Su prometido, Kanye "Pez Gay" West sale a defenderla.
12/11/2013
Episodio completo
00:00
no disponible
T18 • E1South ParkJódete
Los chicos deciden crear una empresa financiada con micro donaciones masivas a través de internet para alejarse de sus estudios de la escuela primaria y comenzar una nueva vida en la cual no deban hacer nada.
09/24/2014
Episodio completo
00:00
no disponible
T18 • E2South ParkÉbola sin gluten
Los chicos vuelven a la escuela, pero ahora todos los demás estudiantes los odian. Mientras, el consejero Mackey deja su adicción al gluten y comienza a decir lo bien que se siente.
10/01/2014
Episodio completo
00:00
no disponible
T18 • E3South ParkLa mariquita
Cartman se hace pasar por transexual para poder usar el baño de las niñas en la escuela. Mientras tanto, Randy lleva una doble vida, consiguiendo fama como la famosa cantante adolescente Lorde.
10/01/2014
Episodio completo
00:00
no disponible
T18 • E4South ParkHandicar
Timmy lanza un servicio llamado "Handicar", que se convierte en el medio de transporte más exitoso de South Park. Sin embargo, como resultado, Timmy gana muchos enemigos, y ocasiona peleas y rivalidades de grandes proporciones.
10/15/2014
Episodio completo
00:00
no disponible
T18 • E5South ParkLa cabellera mágica
Cartman y Butters miran con asombro un dron y no logran resistir la tentación de maniobrarlo por la ciudad, invadiendo la privacidad de todos.
10/29/2014
Episodio completo
21:59
T18 • E6South ParkFreemium no es gratis
Stan se vuelve adicto al nuevo juego móvil de Terrance y Phillip e intenta convencer a sus amigos de que es el mejor juego de todos.
11/05/2014
Episodio completo
00:00
no disponible
T18 • E7South ParkFundamentada en Vindaloop
Cartman le juega una broma a Butters haciéndole creer que está usando un casco de realidad virtual. Butters comienza a causar estragos, ya que no logra distinguir la diferencia entre el mundo real y el virtual.
11/12/2014
Episodio completo
00:00
no disponible
T18 • E8South ParkLa Polla Magica
Kenny es un excelente jugador de "Magic: The Gathering" por lo que comienza a ser el centro de atención. Mientras tanto, Wendy decide pasar más tiempo con Stan y ver qué es lo que hace.
11/19/2014