South Park
La mariquita
Temporada 18 Ep 3 • 10/01/2014
Cartman se hace pasar por transexual para poder usar el baño de las niñas en la escuela. Mientras tanto, Randy lleva una doble vida, consiguiendo fama como la famosa cantante adolescente Lorde.
T17 • E3South ParkGuerra Mundial Zimmerman
Cartman teme que Tolkien y otros afroamericanos comiencen un apocalipsis zombi al estilo Guerra Mundial Z, la película de Brad Pitt. Así que corre por todo South Park para poner fin a esta amenaza que podría poner en peligro al mundo entero.
10/09/2013
T17 • E4South ParkChicos Góticos 3: El Origen de los Pretenciosos
Henrietta, la chica gótica, es enviada a un campamento para niños con problemas emocionales. Cuando regresa, sus amigos descubren que se convirtió en una chica Emo. Pero es claro que esta transformación no durará por mucho tiempo.
10/23/2013
T17 • E5South ParkIke indomable
Ike llega la pubertad y comienza a distanciarse de Kyle. Para salvar la relación con su hermano, Kyle decide llevar a Ike a ver una presentación en vivo de su programa de televisión favorito, "Yo Gabba Gabba".
10/30/2013
T17 • E6South ParkVaca pelirroja
Cartman ha logrado "la paz mundial" gracias a una de sus bromas para humillar a Kyle. Este acontecimiento reúne a miles de líderes religiosos de todo el mundo en South Park para presenciar el cumplimiento de una profecía bíblica.
11/06/2013
T17 • E7South ParkViernes negro
Los chicos se preparan para luchar contra las multitudes que hacen la cola en el primer día oficial de las compras navideñas.
11/13/2013
T17 • E8South ParkUna canción De culo y fuego
rra de las consolas se está calentando en South Park. La traición de la "Princesa Kenny" dejó a Cartman loco por venganza y los niños se preparan para una batalla épica en donde sólo una plataforma de videojuegos será la ganadora.
11/20/2013
T17 • E9South ParkTetas y dragones
Las puertas del centro comercial abrirán finalmente para la mayor venta del Black Friday de la historia.
12/04/2013
T17 • E10South ParkEl Hobbit
Wendy se mete en problemas al intentar demostrar que sin la ayuda de Photoshop, Kim Kardashian se parecería a un hobbit. Su prometido, Kanye "Pez Gay" West sale a defenderla.
12/11/2013
T18 • E1South ParkJódete
Los chicos deciden crear una empresa financiada con micro donaciones masivas a través de internet para alejarse de sus estudios de la escuela primaria y comenzar una nueva vida en la cual no deban hacer nada.
09/24/2014
T18 • E2South ParkÉbola sin gluten
Los chicos vuelven a la escuela, pero ahora todos los demás estudiantes los odian. Mientras, el consejero Mackey deja su adicción al gluten y comienza a decir lo bien que se siente.
10/01/2014
21:58
T18 • E4South ParkHandicar
Timmy lanza un servicio llamado "Handicar", que se convierte en el medio de transporte más exitoso de South Park. Sin embargo, como resultado, Timmy gana muchos enemigos, y ocasiona peleas y rivalidades de grandes proporciones.
10/15/2014
T18 • E5South ParkLa cabellera mágica
Cartman y Butters miran con asombro un dron y no logran resistir la tentación de maniobrarlo por la ciudad, invadiendo la privacidad de todos.
10/29/2014
21:58
T18 • E6South ParkFreemium no es gratis
Stan se vuelve adicto al nuevo juego móvil de Terrance y Phillip e intenta convencer a sus amigos de que es el mejor juego de todos.
11/05/2014
T18 • E7South ParkFundamentada en Vindaloop
Cartman le juega una broma a Butters haciéndole creer que está usando un casco de realidad virtual. Butters comienza a causar estragos, ya que no logra distinguir la diferencia entre el mundo real y el virtual.
11/12/2014
T18 • E8South ParkLa Polla Magica
Kenny es un excelente jugador de "Magic: The Gathering" por lo que comienza a ser el centro de atención. Mientras tanto, Wendy decide pasar más tiempo con Stan y ver qué es lo que hace.
11/19/2014
T18 • E9South Park#REFRITO
Kyle quiere jugar a los videojuegos con su hermano menor. Pero cuando Ike no quiere jugar más con él, Kyle teme que la proxima generación lo haya superado.
12/03/2014
T18 • E10South ParkHologramas felices
El show de Cartman es tendencia, mientras que el país se prepara para vivir la fiesta mas espectacular jamás vista.
12/10/2014
T19 • E1South ParkImpresionante y bravo
El Sr. Mackey hace una convocatoria a los padres y estudiantes de la primaria de South para anunciar que la directora Victoria ha sido despedida, siendo reemplazada por el director PC, "Políticamente Correcto".
09/16/2015
T19 • E2South Park¿Qué fue de mi país?
Garrison quiere construir un muro para mantener alejados a todos los inmigrantes indocumentados.
09/23/2015