Una Scausa que aplaudir
Temporada 16 Ep 13 • 10/31/2012
El pueblo se entera de que los milagros de Jesus se realizaron cuando estaba drogado y todos estan decepcionados de el por lo que quieren liberarse de sus Scausas (Pulseras).
T16 • E3South ParkFaithileo
A los adultos de South Park les preocupa que los chicos pongan sus vidas en peligro mientras reproducen un famoso fenómeno que se volvió viral en internet.
03/28/2012
T16 • E4South ParkJupacabra
Pesaj es una festividad que se celebra el mismo dia que se celebra Pascua, para esto Cartman inventa un monstruo llamado Jupacabra.
04/04/2012
T16 • E5South ParkBolas de mantequilla
Stan quiere aumentar la conciencia acerca del bullying y para eso hace un video de baile que se vuelve popular en la escuela. Mientras tanto, Butters es víctima del abuso de su cruel abuela.
04/11/2012
T16 • E6South ParkNunca debia haber ido hacer tirolesa
Se terminan las vacaciones y los chicos quieren aprovechar al máximo su ultimo día, por lo que deciden ir a hacer tirolesa. Pero su gran aventura se transforma en una aterrorizante prueba de supervivencia.
04/18/2012
T16 • E7South ParkCartman encuentra el amor
Una nueva alumna llega a la escuela primaria de South Park y es negra por lo que Cartman cree que debería hacer pareja con Tolkien, y no dejará que nadie se interponga en el camino, en especial Kyle.
04/25/2012
T16 • E8South ParkSarcasmobol
Randy crea un nuevo juego llamado Sarcasmobol queriendo ser sarcastico en medidas de seguridad para los juegos de la escuela, las personas no entienden el punto de Randy y creen que el juego es excelente.
09/26/2012
T16 • E9South ParkSubiendo los niveles
A Cartman no le queda otra que admitir que esta gordo, pero en lugar de hacer dieta para bajar de peso comienza a movilizarse en un scooter.
10/03/2012
T16 • E10South ParkInseguridad
Los hombres de South Park comienzan a creer que un cartero de la UPS se acuesta con sus esposas. Esto desata la locura en la ciudad, y todos quieren tener el mejor sistema de seguridad en sus casas.
10/10/2012
T16 • E11South ParkVolviéndose nativo
El buen Butters se encuentra muy agresivo últimamente, y al parecer es debido a su herencia Hawaiana. Butters junto a Kenny se van a Hawái para celebrar la ceremonia conocida como Hapa Noa.
10/17/2012
T16 • E12South ParkUna pesadilla en iPad
En Halloween, los cuatro amigos se disfrazan de Los Vengadores. Mientras tanto, Randy, el papa de Stan, hace un mal negocio con la tienda de videos Blockbuster.
10/24/2012
22:00
T16 • E14South Park¡Obama gana!
Obama vuelve a ganar las elecciones, pero al parecer, fue con la ayuda de Cartman en complicidad con el gobierno chino. Morgan Freeman explica la causa de esta conspiración en la que también están involucrados Mickey Mouse y Star Wars.
11/07/2012
T17 • E1South ParkVamos, vamos gobierno
Cartman se infiltra en la Agencia de Seguridad Nacional porque cree que lo están espiando, y no le gusta lo que encuentra en su expediente personal. Así que decide alertar a todos sus amigos sobre los planes secretos del gobierno.
09/25/2013
T17 • E2South ParkHomicidio informativo porno
Los adultos de la ciudad están obsesionados con los programas de homicidios de la tv, por lo cual los niños deciden bloquear esos canales, y la única manera que tienen los adultos para desbloquearlos es jugando al Minecraft.
10/02/2013
T17 • E3South ParkGuerra Mundial Zimmerman
Cartman teme que Tolkien y otros afroamericanos comiencen un apocalipsis zombi al estilo Guerra Mundial Z, la película de Brad Pitt. Así que corre por todo South Park para poner fin a esta amenaza que podría poner en peligro al mundo entero.
10/09/2013
T17 • E4South ParkChicos Góticos 3: El Origen de los Pretenciosos
Henrietta, la chica gótica, es enviada a un campamento para niños con problemas emocionales. Cuando regresa, sus amigos descubren que se convirtió en una chica Emo. Pero es claro que esta transformación no durará por mucho tiempo.
10/23/2013
T17 • E5South ParkIke indomable
Ike llega la pubertad y comienza a distanciarse de Kyle. Para salvar la relación con su hermano, Kyle decide llevar a Ike a ver una presentación en vivo de su programa de televisión favorito, "Yo Gabba Gabba".
10/30/2013
T17 • E6South ParkVaca pelirroja
Cartman ha logrado "la paz mundial" gracias a una de sus bromas para humillar a Kyle. Este acontecimiento reúne a miles de líderes religiosos de todo el mundo en South Park para presenciar el cumplimiento de una profecía bíblica.
11/06/2013
T17 • E7South ParkViernes negro
Los chicos se preparan para luchar contra las multitudes que hacen la cola en el primer día oficial de las compras navideñas.
11/13/2013
T17 • E8South ParkUna canción De culo y fuego
rra de las consolas se está calentando en South Park. La traición de la "Princesa Kenny" dejó a Cartman loco por venganza y los niños se preparan para una batalla épica en donde sólo una plataforma de videojuegos será la ganadora.
11/20/2013