South Park
Chistobot
Temporada 15 Ep 2 • 05/04/2011
Jimmy realiza una entrega de premios a la comedia, dando el trofeo de peores comediantes a los Alemanes los cuales, furiosos, toman represalias con un robot.
T14 • E6South Park201
In the exciting conclusion to this two-part blockbuster celebrating South Park's 200th episode, angry celebrities, violent ginger kids, and Mecha Streisand face off against the Super Best Friends and the South Park faithful. It's a destructive battle on the largest scale, but all everyone wants to know is, "Who is Eric Cartman's father?"
04/21/2010
T14 • E7South ParkVerano minusválido
Jimmy y Timmy se van a un campamento de verano con todos sus amigos.
04/28/2010
T14 • E8South ParkPobre y estúpido
Toda su vida, el sueño de Cartman ha sido ser piloto de NASCAR y está dispuesto a hacer todo lo posible para que esto ocurra.
10/06/2010
T14 • E9South ParkEs cosa de Jersey
Nueva Jersey se está expandiendo rápidamente y South Park está en peligro de convertirse en la siguiente ciudad en ser invadida. Randy y los chicos intentarán evitarlo.
10/13/2010
T14 • E10South ParkEl Origen
Stan no puede parar de guardar cosas innecesarias en su armario y, al ser enviado con el Señor Mackey para tratar su problema, se da cuenta de que él consejero de la escuela tiene el mismo trastorno de acumulación compulsiva que él.
10/20/2010
T14 • E11South ParkEl Mapache 2: Retrospectiva
Mapache junto con sus amigos: Mysterion, Toolshed, Cometa-Humano, Tupper-Wear, Mosquito, Iron Maiden y Mintberry Crunch tratan de hacer el bien, pero todo se sale de control.
10/27/2010
T14 • E12South ParkMysterion se subleva
La verdadera identidad de Mysterions es revelada. Mientras tanto, el Coon, despreciado por sus compañeros súper héroes, está en busca de venganza, y logra convencer a Cthulu para ser compañeros de equipo.
11/03/2010
T14 • E13South ParkMapache vs. Mapache y Amigos
¡Parece que el Coon es más nefasto incluso que el Señor Oscuro, Cthulhu! Mientras que el Coon castiga a sus antiguos amigos, Kenny lucha con la maldición de su súper poderes a través de su alter ego, Mysterion.
11/10/2010
T14 • E14South ParkCrema Fraiche
La vida de Stan es un caos en su casa y en la escuela, y tiene que solucionarlo todo por sí mismo. Mientras tanto, el matrimonio Marsh pende de un hilo.
11/17/2010
22:00
T15 • E1South ParkCENTIiPADHUMANO
Kyle firma un contrato con la empresa Apple sin leerlo previamente. Esto lo lleva a una serie de operaciones que acepta sin saberlo. Mientras tanto, Cartman enloquece a su mamá porque ésta no le compro un iPad.
04/27/2011
22:00
T15 • E3South ParkPudín Real
En la boda real canadiense la princesa es secuestrada. Obsesionado por el casamiento real, Ike intenta resolver la situación, aunque para eso tenga que abandonar la obra de teatro de la escuela, causando que el Señor Mackey se enfurezca.
05/11/2011
T15 • E4South ParkT.A.P.
En la primaria de South Park realizan una medición para ver el crecimiento corporal de los niños, pero Cartman confunde todo y se enfurece porque piensa que la escuela ha publicado el tamaño de los penes de cada estudiante.
05/18/2011
T15 • E5South ParkAsociación Atlética de Bebés Crack
Cartman consigue ganar dinero subiendo videos de unos bebés peleando por una pelotita de crack. Kyle piensa que eso es malo hasta que Cartman lo convence de que no es así.
05/25/2011
T15 • E6South ParkCity Sushi
Butters es diagnosticado con trastorno de personalidad múltiple. Mientras tanto, el propietario del restaurante chino "City Wok", desafía a un japonés que es dueño de un nuevo restaurante llamado "City Sushi".
06/01/2011
T15 • E7South ParkEstás envejeciendo
Stan cumple 10 años y comienza a ver todo de una forma diferente. Para él, ahora todo es una mierda. Los otros chicos lo ven depresivo y se alejan de él para no ser contagiados.
06/08/2011
T15 • E8South ParkAno Berger
Cartman encuentra una manera única de tratar con el síndrome de Asperger. Incluso Kyle y Kenny le creen. Mientras tanto, Stan no parece recuperar su vida a la normalidad, no importa cuánto se esfuerce.
10/05/2011
T15 • E9South ParkThe Last of the Meheecans
Cartman joins the U.S. Border Patrol.
10/12/2011
T15 • E10South ParkLenguado (Indiscretos)
Los alumnos de South Park son víctimas de un nuevo sitio web de rumores escolares creado por un hacker que está publicando las historias secretas de los estudiantes. Mientras tanto, Cartman es el encargado de que nadie se suicide.
10/19/2011
T15 • E11South ParkBroadway Abajo
Randy descubre que los musicales de Broadway como "Wicked" tienen mensajes subliminales para que las mujeres complazcan a sus maridos. Por otro lado, Shelley vive una historia de amor con un niño sobreprotegido.
10/26/2011