South America
Guitar Rar-o
Temporada 11 Ep 13 • 11/07/2007
Stan y Kyle se obsesionan tanto con Guitar Hero que llegan al punto de romper récords, lo que hace que Stan considere llegar más lejos consiguiendo un compañero diferente.
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T11 • E3South AmericaAtaque de piojos
Cuando una epidemia de piojos en la cabeza llega a la Escuela de South Park, la señora Garrison se rehúsa a decir qué niño inició la plaga, por lo que Cartman decide investigar quién fue.
03/21/2007
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T11 • E4South AmericaEl Snuke
Los ciudadanos de South Park se están preparando para la llegada de Hillary Clinton a una campaña política. Cartman sospecha que un nuevo estudiante musulmán está envuelto en un ataque terrorista.
03/28/2007
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T11 • E5South AmericaEl fantástico especial de Pascuas
Stan investiga por qué son decorados los huevos de Pascua, y qué tienen que ver los conejos y los huevos con la muerte de Jesús por sus pecados, por lo que se adentra en una sociedad bizarra con Kyle.
04/04/2007
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T11 • E6South AmericaLes-Bos
La señora Garrison es abandonada y se desquita con sus alumnos de 4o. grado, quienes se fastidian de su actitud y de tanta tarea, y descubren que pueden pagarle a personas por "trabajos".
04/11/2007
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T11 • E7South AmericaLa noche de los vagabundos vivientes
Las personas sin hogar en South Park aumentan conforme comen, duermen y ruegan por cambio en las calles. Los adultos tratan de solucionarlo pero los chicos tratan de resolverlo de una vez por todas.
04/18/2007
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T11 • E8South AmericaEl pequeño Tourette
Al ver a un chico con el síndrome de Tourette en una juguetería, Cartman se obsesiona con el tema y se percata de que puede decir lo que quiera sin consecuencias, por lo que se aprovecha de eso.
10/03/2007
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T11 • E9South AmericaMás mierda
Randy Marsh se convierte en un héroe local cuando los chicos ven el tamaño de su defecada. Luego de platicar con ellos él cree que puede romper el récord mundial pero alguien más quiere lograrlo.
10/10/2007
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T11 • E10South AmericaImaginaciónlandia
Una apuesta iniciada porque Cartman vio a un duende es el inicio de un problema, aunado a que los chicos se encuentran frente a la totalidad imaginativa del mundo atacada por un grupo terrorista.
10/17/2007
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T11 • E11South AmericaImaginaciónlandia (Parte 2)
Stan y Kyle han sido capturados por el Pentágono para que le digan al gobierno exactamente cómo entraron a "Imaginaciónlandia". Mientras tanto, Cartman no se da por vencido en su apuesta con Kyle.
10/24/2007
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T11 • E12South AmericaImaginaciónlandia (Parte 3)
En "Imaginaciónlandia", Stan y Butters luchan contra un ejército de fuerzas imaginarias. La Suprema Corte declara que las criaturas imaginarias no son reales y planean destruir "Imaginaciónlandia".
10/31/2007
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T11 • E13South AmericaGuitar Rar-o
Stan y Kyle se obsesionan tanto con Guitar Hero que llegan al punto de romper récords, lo que hace que Stan considere llegar más lejos consiguiendo un compañero diferente.
11/07/2007
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T11 • E14South AmericaLa lista
Las chicas de cuarto grado han creado una lista secreta que posiciona a los chicos desde los más guapos hasta los más feos. Pero cuando ellos roban la lista, los resultados no son lo que esperaban.
11/14/2007
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T12 • E1South AmericaProblema de amígdalas
Después de que una rutina de tonsilectomía sale horriblemente mal, Cartman se enfrenta cara a cara con su propia mortalidad.
03/12/2008
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T12 • E2South AmericaNueva moda de Britney
Cuando los chicos ayudan a Britney Spears a llegar al Polo Norte, descubren el secreto impactante detrás de su popularidad.
03/19/2008
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T12 • E3South AmericaEl Gran Tetaje
En el homenaje de South Park a la película "Heavy Metal", los chicos tratan de que Kenny se libre de la última locura por las drogas que ha capturado a la escuela.
03/26/2008
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T12 • E4South AmericaCanadá en huelga
La cabeza de la Agencia Mundial de Canadá liderea al país a una huelga larga y dolorosa, la responsabilidad de llegar a un acuerdo depende de los chicos.
04/02/2008
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T12 • E5South America¡Puaj, un pene!
Mientras la señora Garrison está tratando de encontrar una forma de convertirse en el hombre que siempre intentó ser, Cartman es puesto a cargo del salón de clases.
04/09/2008
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T12 • E6South AmericaSobre Cargado
Los residentes de South Park se despiertan sin internet. Randy se entera de que en California todavía hay internet, por lo tanto, junto a su familia deciden viajar al oeste del país.
04/16/2008
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T12 • E7South AmericaSuper diversión
Mientras los chicos hacen una visita educativa a un museo, Cartman obliga a Butters a que se escabulla de la clase para ir al centro de entretenimiento que está al lado.
04/23/2008
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T12 • E8South AmericaEl problema chino
Con el resto de los norteamericanos perseguidos por la memoria de un reciente evento trágico, sólo Butters se unirá con Cartman para confrontar a los chinos.
10/08/2008