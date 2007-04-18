South America

El Gran Tetaje

Temporada 12 Ep 3 • 03/26/2008

En el homenaje de South Park a la película "Heavy Metal", los chicos tratan de que Kenny se libre de la última locura por las drogas que ha capturado a la escuela.

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T11 • E7
South America
La noche de los vagabundos vivientes

Las personas sin hogar en South Park aumentan conforme comen, duermen y ruegan por cambio en las calles. Los adultos tratan de solucionarlo pero los chicos tratan de resolverlo de una vez por todas.
04/18/2007
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T11 • E8
South America
El pequeño Tourette

Al ver a un chico con el síndrome de Tourette en una juguetería, Cartman se obsesiona con el tema y se percata de que puede decir lo que quiera sin consecuencias, por lo que se aprovecha de eso.
10/03/2007
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T11 • E9
South America
Más mierda

Randy Marsh se convierte en un héroe local cuando los chicos ven el tamaño de su defecada. Luego de platicar con ellos él cree que puede romper el récord mundial pero alguien más quiere lograrlo.
10/10/2007
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T11 • E10
South America
Imaginaciónlandia

Una apuesta iniciada porque Cartman vio a un duende es el inicio de un problema, aunado a que los chicos se encuentran frente a la totalidad imaginativa del mundo atacada por un grupo terrorista.
10/17/2007
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T11 • E11
South America
Imaginaciónlandia (Parte 2)

Stan y Kyle han sido capturados por el Pentágono para que le digan al gobierno exactamente cómo entraron a "Imaginaciónlandia". Mientras tanto, Cartman no se da por vencido en su apuesta con Kyle.
10/24/2007
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T11 • E12
South America
Imaginaciónlandia (Parte 3)

En "Imaginaciónlandia", Stan y Butters luchan contra un ejército de fuerzas imaginarias. La Suprema Corte declara que las criaturas imaginarias no son reales y planean destruir "Imaginaciónlandia".
10/31/2007
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T11 • E13
South America
Guitar Rar-o

Stan y Kyle se obsesionan tanto con Guitar Hero que llegan al punto de romper récords, lo que hace que Stan considere llegar más lejos consiguiendo un compañero diferente.
11/07/2007
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T11 • E14
South America
La lista

Las chicas de cuarto grado han creado una lista secreta que posiciona a los chicos desde los más guapos hasta los más feos. Pero cuando ellos roban la lista, los resultados no son lo que esperaban.
11/14/2007
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T12 • E1
South America
Problema de amígdalas

Después de que una rutina de tonsilectomía sale horriblemente mal, Cartman se enfrenta cara a cara con su propia mortalidad.
03/12/2008
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T12 • E2
South America
Nueva moda de Britney

Cuando los chicos ayudan a Britney Spears a llegar al Polo Norte, descubren el secreto impactante detrás de su popularidad.
03/19/2008
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T12 • E3
South America
El Gran Tetaje

En el homenaje de South Park a la película "Heavy Metal", los chicos tratan de que Kenny se libre de la última locura por las drogas que ha capturado a la escuela.
03/26/2008
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T12 • E4
South America
Canadá en huelga

La cabeza de la Agencia Mundial de Canadá liderea al país a una huelga larga y dolorosa, la responsabilidad de llegar a un acuerdo depende de los chicos.
04/02/2008
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T12 • E5
South America
¡Puaj, un pene!

Mientras la señora Garrison está tratando de encontrar una forma de convertirse en el hombre que siempre intentó ser, Cartman es puesto a cargo del salón de clases.
04/09/2008
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T12 • E6
South America
Sobre Cargado

Los residentes de South Park se despiertan sin internet. Randy se entera de que en California todavía hay internet, por lo tanto, junto a su familia deciden viajar al oeste del país.
04/16/2008
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T12 • E7
South America
Super diversión

Mientras los chicos hacen una visita educativa a un museo, Cartman obliga a Butters a que se escabulla de la clase para ir al centro de entretenimiento que está al lado.
04/23/2008
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T12 • E8
South America
El problema chino

Con el resto de los norteamericanos perseguidos por la memoria de un reciente evento trágico, sólo Butters se unirá con Cartman para confrontar a los chinos.
10/08/2008
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T12 • E9
South America
El show sobre el cáncer de seno

Wendy se mete en problemas cuando amenaza a Cartman de darle una paliza después de las clases.
10/15/2008
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T12 • E10
South America
Perudemia

Cuando el mundo lucha por contener una epidemia de proporciones épicas, los chicos buscan la forma de sacar dinero de eso.
10/22/2008
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T12 • E11
South America
Perudemia 2 - El susto

Puercos gigantes de Guinea están atacando a ciudades de todo el mundo. Los chicos tienen la clave que salvará a todos de un ataque pero están varados en los Andes.
10/29/2008
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T12 • E12
South America
Sobre la última noche...

¡Barack Obama en South Park! Los padres de los chicos celebran el triunfo de Obama, mientras el nuevo presidente no sabe qué hacer con el chiquero que Bush le dejó en la Oficina Oval.
11/05/2008
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T12 • E13
South America
Musical de primaria

Parodia de "High School Musical" como sólo South Park pudo hacerla. ¿Qué ocurre cuando un niño muy popular enamora a las niñas y le quita a Cartman, Stan, Kenny y Kyle toda la atención?
11/12/2008