South America

La ciudad que es parte del pueblo

Temporada 19 Ep 3 • 09/30/2015

La ciudad de South Park está en crisis y Kenny piensa que es hora de conseguir un trabajo.

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T18 • E3
South America
La mariquita

Cartman se hace pasar por transexual para poder usar el baño de las niñas en la escuela. Mientras tanto, Randy lleva una doble vida, consiguiendo fama como la famosa cantante adolescente Lorde.
10/01/2014
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T18 • E4
South America
Handicar

Timmy lanza un servicio llamado "Handicar", que se convierte en el medio de transporte más exitoso de South Park. Sin embargo, como resultado, Timmy gana muchos enemigos, y ocasiona peleas y rivalidades de grandes proporciones.
10/15/2014
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T18 • E5
South America
La cabellera mágica

Cartman y Butters miran con asombro un dron y no logran resistir la tentación de maniobrarlo por la ciudad, invadiendo la privacidad de todos.
10/29/2014
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T18 • E6
South America
Freemium no es gratis

Stan se vuelve adicto al nuevo juego móvil de Terrance y Phillip e intenta convencer a sus amigos de que es el mejor juego de todos.
11/05/2014
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T18 • E7
South America
Fundamentada en Vindaloop

Cartman le juega una broma a Butters haciéndole creer que está usando un casco de realidad virtual. Butters comienza a causar estragos, ya que no logra distinguir la diferencia entre el mundo real y el virtual.
11/12/2014
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T18 • E8
South America
La Polla Magica

Kenny es un excelente jugador de "Magic: The Gathering" por lo que comienza a ser el centro de atención. Mientras tanto, Wendy decide pasar más tiempo con Stan y ver qué es lo que hace.
11/19/2014
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T18 • E9
South America
#REFRITO

Kyle quiere jugar a los videojuegos con su hermano menor. Pero cuando Ike no quiere jugar más con él, Kyle teme que la proxima generación lo haya superado.
12/03/2014
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T18 • E10
South America
Hologramas felices

El show de Cartman es tendencia, mientras que el país se prepara para vivir la fiesta mas espectacular jamás vista.
12/10/2014
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T19 • E1
South America
Impresionante y bravo

El Sr. Mackey hace una convocatoria a los padres y estudiantes de la primaria de South para anunciar que la directora Victoria ha sido despedida, siendo reemplazada por el director PC, "Políticamente Correcto".
09/16/2015
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T19 • E2
South America
¿Qué fue de mi país?

Garrison quiere construir un muro para mantener alejados a todos los inmigrantes indocumentados.
09/23/2015
Episodio completo
22:00

T19 • E3
South America
La ciudad que es parte del pueblo

La ciudad de South Park está en crisis y Kenny piensa que es hora de conseguir un trabajo.
09/30/2015
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T19 • E4
South America
No reseñas Yelp

Cartman se considera el crítico número uno en Internet de restaurantes en South America.
10/14/2015
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00:00
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T19 • E5
South America
Espacio seguro

Por su imagen corporal, Cartman es la víctima más reciente de bullying.
10/21/2015
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T19 • E6
South America
Tweek x Craig

Las niñas asiáticas de la escuela están dibujando imágenes románticas al estilo manga de Tweek y Craig, creando una gran confusión entre los alumnos y los padres.
10/28/2015
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T19 • E7
South America
Ninjas malcriados

Kenny comienza una broma que termina de una manera algo inesperada: mientras él y los chicos juegan a ser ninjas, todos en South Park empiezan a creer que en realidad forman parte de una organización terrorista.
11/11/2015
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T19 • E8
South America
Contenido patrocinado

El director PC está extremadamente furioso con uno de sus alumnos, Jimmy Valmer. El motivo es que este infringió las normas políticamente correctas al utilizar la palabra "retardado" en el periódico de la escuela.
11/18/2015
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T19 • E9
South America
Verdad y propaganda

El director pc desaparece con dos estudiantes de cuarto grado.
12/02/2015
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T19 • E10
South America
Justicia final del director PC

La desconfianza entre Kyle y Stan ha roto su amistad, y Kyle se ha arrojado en una peligrosa alianza.
12/09/2015
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T20 • E1
South America
Bayas de recuerdos

El Himno Nacional estadounidense es modificado por J. J. Abrams. Mientras tanto, el Sr. Garrison intenta lanzar las Elecciones Presidenciales contra Hillary Clinton.
09/14/2016
Episodio completo
22:00

T20 • E2
South America
Caza Putas

Los chicos deciden que tienen que acabar con Cartman porque están convencidos de que él es el Troll. Mientras tanto, el padre de Kyle logra mantener en secreto su identidad y extiende el terror en línea a nivel global.
09/21/2016
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T20 • E3
South America
Los condenados

Gerald está encantado con la atención de los medios, a medida que continúa su asedio virtual a todos.
09/28/2016