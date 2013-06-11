South America

Freemium no es gratis

Temporada 18 Ep 6 • 11/05/2014

Stan se vuelve adicto al nuevo juego móvil de Terrance y Phillip e intenta convencer a sus amigos de que es el mejor juego de todos.

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T17 • E6
South America
Vaca pelirroja

Cartman ha logrado "la paz mundial" gracias a una de sus bromas para humillar a Kyle. Este acontecimiento reúne a miles de líderes religiosos de todo el mundo en South Park para presenciar el cumplimiento de una profecía bíblica.
11/06/2013
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T17 • E7
South America
Viernes negro

Los chicos se preparan para luchar contra las multitudes que hacen la cola en el primer día oficial de las compras navideñas.
11/13/2013
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T17 • E8
South America
Una canción De culo y fuego

rra de las consolas se está calentando en South Park. La traición de la "Princesa Kenny" dejó a Cartman loco por venganza y los niños se preparan para una batalla épica en donde sólo una plataforma de videojuegos será la ganadora.
11/20/2013
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T17 • E9
South America
Tetas y dragones

Las puertas del centro comercial abrirán finalmente para la mayor venta del Black Friday de la historia.
12/04/2013
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T17 • E10
South America
El Hobbit

Wendy se mete en problemas al intentar demostrar que sin la ayuda de Photoshop, Kim Kardashian se parecería a un hobbit. Su prometido, Kanye "Pez Gay" West sale a defenderla.
12/11/2013
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T18 • E1
South America
Jódete

Los chicos deciden crear una empresa financiada con micro donaciones masivas a través de internet para alejarse de sus estudios de la escuela primaria y comenzar una nueva vida en la cual no deban hacer nada.
09/24/2014
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T18 • E2
South America
Ébola sin gluten

Los chicos vuelven a la escuela, pero ahora todos los demás estudiantes los odian. Mientras, el consejero Mackey deja su adicción al gluten y comienza a decir lo bien que se siente.
10/01/2014
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T18 • E3
South America
La mariquita

Cartman se hace pasar por transexual para poder usar el baño de las niñas en la escuela. Mientras tanto, Randy lleva una doble vida, consiguiendo fama como la famosa cantante adolescente Lorde.
10/01/2014
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T18 • E4
South America
Handicar

Timmy lanza un servicio llamado "Handicar", que se convierte en el medio de transporte más exitoso de South Park. Sin embargo, como resultado, Timmy gana muchos enemigos, y ocasiona peleas y rivalidades de grandes proporciones.
10/15/2014
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T18 • E5
South America
La cabellera mágica

Cartman y Butters miran con asombro un dron y no logran resistir la tentación de maniobrarlo por la ciudad, invadiendo la privacidad de todos.
10/29/2014
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T18 • E6
South America
Freemium no es gratis

Stan se vuelve adicto al nuevo juego móvil de Terrance y Phillip e intenta convencer a sus amigos de que es el mejor juego de todos.
11/05/2014
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T18 • E7
South America
Fundamentada en Vindaloop

Cartman le juega una broma a Butters haciéndole creer que está usando un casco de realidad virtual. Butters comienza a causar estragos, ya que no logra distinguir la diferencia entre el mundo real y el virtual.
11/12/2014
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21:59

T18 • E8
South America
La Polla Magica

Kenny es un excelente jugador de "Magic: The Gathering" por lo que comienza a ser el centro de atención. Mientras tanto, Wendy decide pasar más tiempo con Stan y ver qué es lo que hace.
11/19/2014
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T18 • E9
South America
#REFRITO

Kyle quiere jugar a los videojuegos con su hermano menor. Pero cuando Ike no quiere jugar más con él, Kyle teme que la proxima generación lo haya superado.
12/03/2014
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T18 • E10
South America
Hologramas felices

El show de Cartman es tendencia, mientras que el país se prepara para vivir la fiesta mas espectacular jamás vista.
12/10/2014
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T19 • E1
South America
Impresionante y bravo

El Sr. Mackey hace una convocatoria a los padres y estudiantes de la primaria de South para anunciar que la directora Victoria ha sido despedida, siendo reemplazada por el director PC, "Políticamente Correcto".
09/16/2015
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T19 • E2
South America
¿Qué fue de mi país?

Garrison quiere construir un muro para mantener alejados a todos los inmigrantes indocumentados.
09/23/2015
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T19 • E3
South America
La ciudad que es parte del pueblo

La ciudad de South Park está en crisis y Kenny piensa que es hora de conseguir un trabajo.
09/30/2015
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T19 • E4
South America
No reseñas Yelp

Cartman se considera el crítico número uno en Internet de restaurantes en South America.
10/14/2015
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T19 • E5
South America
Espacio seguro

Por su imagen corporal, Cartman es la víctima más reciente de bullying.
10/21/2015
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T19 • E6
South America
Tweek x Craig

Las niñas asiáticas de la escuela están dibujando imágenes románticas al estilo manga de Tweek y Craig, creando una gran confusión entre los alumnos y los padres.
10/28/2015