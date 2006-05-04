South America

Vamos Dios, vamos XII

Temporada 10 Ep 13 • 11/08/2006

Cartman se congela a sí mismo, despertando 500 años en el futuro cuando hay nutrias agresivas y lo peor de todo: ¡No hay Nintendo Wii! ¿Podrá Cartman escapar de ese crudo futuro?

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T10 • E3
South America
Cartoon Wars Part I

Cartman and Kyle are at war over the popular cartoon, "Family Guy." When the creators of the show announce that they will show the image of a religious symbol, the network threatens to ban the episode. Cartman sees this as his chance to get "Family Guy" off the air for good. The two boys embark upon a mad chase across the country and the fate of "Family Guy" lies with whichever boy reaches Hollywood first.
04/05/2006
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T10 • E4
South America
Cartoon Wars Part II

After leaving Kyle injured on the side of the road, Cartman races to the headquarters of "Family Guy" determined to put an end to the show once and for all.
04/12/2006
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T10 • E5
South America
Un millón de fibritas

Toallín escribe un libro y es seleccionado para el club de Oprah. Se convierte en best-seller ayudando a muchos en sus adicciones. Una parte del equipo de Oprah revela la verdad acerca del libro.
04/19/2006
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T10 • E6
South America
Hombre-Oso-Cerdo

Al Gore visita South Park e intenta convencer a Stan, Kyle, Cartman y Kenny para salir a cazar al peligroso hombre-oso-cerdo. Al ayudarlo, los chicos se quedan atrapados en una cueva y mientras tratan de salir, Cartman descubre un tesoro.
04/26/2006
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T10 • E7
South America
Tsst

Cuando la mamá de Cartman se da cuenta que ya no puede controlarlo busca ayuda de un experto. César Millan, el "susurrador de perros", acepta el reto pero Cartman no cederá sin antes pelear.
05/03/2006
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T10 • E8
South America
Haz el amor, no el warcraft

Los niños juegan al World of Warcraft, pero son constantemente asesinados por un jugador desconocido. Ante la imposibilidad de los creadores del juego de detenerlo, los chicos deciden hacerlo ellos mismos.
10/04/2006
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T10 • E9
South America
El misterio del mojón en el urinal

Cartman le insiste a sus amigos que los ataques terroristas del 11 de Septiembre fueron una conspiración y se dispone a desenmascarar la verdad. Por su parte, el Sr. Mackey quiere saber quién defecó en el baño.
10/11/2006
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T10 • E10
South America
Una maestra tiene sexo con un niño

Cartman, el nuevo guardián del pasillo en la escuela de South Park, se toma su nuevo cargo demasiado en serio. Mientras tanto, Ike, el hermanito de Kyle, comienza una relación romántica con su maestra de jardín de infantes.
10/18/2006
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T10 • E11
South America
Infierno en la calle 2006

Satanás está organizando la fiesta de disfraces más grande de Halloween y nadie entra sin su pulsera azul, pero las travesuras de los más notables asesinos seriales de todos los tiempos arruinan todo.
10/25/2006
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T10 • E12
South America
Vamos Dios, vamos

El Señor Garrison le explica a la clase la Teoría de la Evolución, aunque está totalmente en contra de esa postura. Mientras tanto, Cartman no puede esperar a que llegue el día del lanzamiento de una consola de videojuegos.
11/01/2006
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T10 • E13
South America
Vamos Dios, vamos XII

Cartman se congela a sí mismo, despertando 500 años en el futuro cuando hay nutrias agresivas y lo peor de todo: ¡No hay Nintendo Wii! ¿Podrá Cartman escapar de ese crudo futuro?
11/08/2006
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T10 • E14
South America
La Copa Stanley

Stan se convierte en entrenador de un equipo de hockey y trata de hacerlos ganadores. Mientras tanto, su padre tiene que lidiar con el recuerdo de una presentación de Stan en un partido de años atrás.
11/15/2006
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T11 • E1
South America
Con disculpas a Jesse Jackson

Randy usa la palabra con "N" en televisión y enfrenta el ridículo público. Una persona pequeña visita South Park y Cartman no puede dejar de burlarse de él.
03/07/2007
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T11 • E2
South America
Cartman chupa

El padre de Butters lo encuentra en una posicion comprometedora con Cartman, por lo que decide enviar a su hijo a un campamento especial.
03/14/2007
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T11 • E3
South America
Ataque de piojos

Cuando una epidemia de piojos en la cabeza llega a la Escuela de South Park, la señora Garrison se rehúsa a decir qué niño inició la plaga, por lo que Cartman decide investigar quién fue.
03/21/2007
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T11 • E4
South America
El Snuke

Los ciudadanos de South Park se están preparando para la llegada de Hillary Clinton a una campaña política. Cartman sospecha que un nuevo estudiante musulmán está envuelto en un ataque terrorista.
03/28/2007
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T11 • E5
South America
El fantástico especial de Pascuas

Stan investiga por qué son decorados los huevos de Pascua, y qué tienen que ver los conejos y los huevos con la muerte de Jesús por sus pecados, por lo que se adentra en una sociedad bizarra con Kyle.
04/04/2007
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T11 • E6
South America
Les-Bos

La señora Garrison es abandonada y se desquita con sus alumnos de 4o. grado, quienes se fastidian de su actitud y de tanta tarea, y descubren que pueden pagarle a personas por "trabajos".
04/11/2007
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T11 • E7
South America
La noche de los vagabundos vivientes

Las personas sin hogar en South Park aumentan conforme comen, duermen y ruegan por cambio en las calles. Los adultos tratan de solucionarlo pero los chicos tratan de resolverlo de una vez por todas.
04/18/2007
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T11 • E8
South America
El pequeño Tourette

Al ver a un chico con el síndrome de Tourette en una juguetería, Cartman se obsesiona con el tema y se percata de que puede decir lo que quiera sin consecuencias, por lo que se aprovecha de eso.
10/03/2007
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T11 • E9
South America
Más mierda

Randy Marsh se convierte en un héroe local cuando los chicos ven el tamaño de su defecada. Luego de platicar con ellos él cree que puede romper el récord mundial pero alguien más quiere lograrlo.
10/10/2007