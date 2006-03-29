South America
Vamos Dios, vamos
Temporada 10 Ep 12 • 11/01/2006
El Señor Garrison le explica a la clase la Teoría de la Evolución, aunque está totalmente en contra de esa postura. Mientras tanto, Cartman no puede esperar a que llegue el día del lanzamiento de una consola de videojuegos.
Ver más
Viendo
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E2South America¡Alerta Smug!
Stan trata de convencer a todos los ciudadanos de South Park de que compren autos híbridos. Cuando todos empiezan a sentirse bien por tratar de salvar al planeta, una masa oscura se acumula sobre la ciudad.
03/29/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E3South AmericaCartoon Wars Part I
Cartman and Kyle are at war over the popular cartoon, "Family Guy." When the creators of the show announce that they will show the image of a religious symbol, the network threatens to ban the episode. Cartman sees this as his chance to get "Family Guy" off the air for good. The two boys embark upon a mad chase across the country and the fate of "Family Guy" lies with whichever boy reaches Hollywood first.
04/05/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E4South AmericaCartoon Wars Part II
After leaving Kyle injured on the side of the road, Cartman races to the headquarters of "Family Guy" determined to put an end to the show once and for all.
04/12/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E5South AmericaUn millón de fibritas
Toallín escribe un libro y es seleccionado para el club de Oprah. Se convierte en best-seller ayudando a muchos en sus adicciones. Una parte del equipo de Oprah revela la verdad acerca del libro.
04/19/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E6South AmericaHombre-Oso-Cerdo
Al Gore visita South Park e intenta convencer a Stan, Kyle, Cartman y Kenny para salir a cazar al peligroso hombre-oso-cerdo. Al ayudarlo, los chicos se quedan atrapados en una cueva y mientras tratan de salir, Cartman descubre un tesoro.
04/26/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E7South AmericaTsst
Cuando la mamá de Cartman se da cuenta que ya no puede controlarlo busca ayuda de un experto. César Millan, el "susurrador de perros", acepta el reto pero Cartman no cederá sin antes pelear.
05/03/2006
Episodio completo
21:59
T10 • E8South AmericaHaz el amor, no el warcraft
Los niños juegan al World of Warcraft, pero son constantemente asesinados por un jugador desconocido. Ante la imposibilidad de los creadores del juego de detenerlo, los chicos deciden hacerlo ellos mismos.
10/04/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E9South AmericaEl misterio del mojón en el urinal
Cartman le insiste a sus amigos que los ataques terroristas del 11 de Septiembre fueron una conspiración y se dispone a desenmascarar la verdad. Por su parte, el Sr. Mackey quiere saber quién defecó en el baño.
10/11/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E10South AmericaUna maestra tiene sexo con un niño
Cartman, el nuevo guardián del pasillo en la escuela de South Park, se toma su nuevo cargo demasiado en serio. Mientras tanto, Ike, el hermanito de Kyle, comienza una relación romántica con su maestra de jardín de infantes.
10/18/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E11South AmericaInfierno en la calle 2006
Satanás está organizando la fiesta de disfraces más grande de Halloween y nadie entra sin su pulsera azul, pero las travesuras de los más notables asesinos seriales de todos los tiempos arruinan todo.
10/25/2006
Episodio completo
22:00
T10 • E12South AmericaVamos Dios, vamos
El Señor Garrison le explica a la clase la Teoría de la Evolución, aunque está totalmente en contra de esa postura. Mientras tanto, Cartman no puede esperar a que llegue el día del lanzamiento de una consola de videojuegos.
11/01/2006
Episodio completo
22:00
T10 • E13South AmericaVamos Dios, vamos XII
Cartman se congela a sí mismo, despertando 500 años en el futuro cuando hay nutrias agresivas y lo peor de todo: ¡No hay Nintendo Wii! ¿Podrá Cartman escapar de ese crudo futuro?
11/08/2006
Episodio completo
22:00
T10 • E14South AmericaLa Copa Stanley
Stan se convierte en entrenador de un equipo de hockey y trata de hacerlos ganadores. Mientras tanto, su padre tiene que lidiar con el recuerdo de una presentación de Stan en un partido de años atrás.
11/15/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E1South AmericaCon disculpas a Jesse Jackson
Randy usa la palabra con "N" en televisión y enfrenta el ridículo público. Una persona pequeña visita South Park y Cartman no puede dejar de burlarse de él.
03/07/2007
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E2South AmericaCartman chupa
El padre de Butters lo encuentra en una posicion comprometedora con Cartman, por lo que decide enviar a su hijo a un campamento especial.
03/14/2007
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E3South AmericaAtaque de piojos
Cuando una epidemia de piojos en la cabeza llega a la Escuela de South Park, la señora Garrison se rehúsa a decir qué niño inició la plaga, por lo que Cartman decide investigar quién fue.
03/21/2007
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E4South AmericaEl Snuke
Los ciudadanos de South Park se están preparando para la llegada de Hillary Clinton a una campaña política. Cartman sospecha que un nuevo estudiante musulmán está envuelto en un ataque terrorista.
03/28/2007
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E5South AmericaEl fantástico especial de Pascuas
Stan investiga por qué son decorados los huevos de Pascua, y qué tienen que ver los conejos y los huevos con la muerte de Jesús por sus pecados, por lo que se adentra en una sociedad bizarra con Kyle.
04/04/2007
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E6South AmericaLes-Bos
La señora Garrison es abandonada y se desquita con sus alumnos de 4o. grado, quienes se fastidian de su actitud y de tanta tarea, y descubren que pueden pagarle a personas por "trabajos".
04/11/2007
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E7South AmericaLa noche de los vagabundos vivientes
Las personas sin hogar en South Park aumentan conforme comen, duermen y ruegan por cambio en las calles. Los adultos tratan de solucionarlo pero los chicos tratan de resolverlo de una vez por todas.
04/18/2007