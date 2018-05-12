South America
Paquete de cable básico
Temporada 23 Ep 9 • 12/04/2019
Scott Malkinson está desesperado por impresionar a la chica nueva de la escuela.
Ver más
Viendo
Episodio completo
00:00
no disponible
T22 • E9South AmericaInsatisfecho
South Park es elegida para ser la sede del nuevo Centro de Distribución de Amazon.
12/05/2018
Episodio completo
00:00
no disponible
T22 • E10South AmericaDesfile de bicis
La posibilidad de que los chicos ganen el desfile de bicis está en peligro cuando Kenny se retira.
12/12/2018
Episodio completo
00:00
no disponible
T23 • E1South AmericaGuasón mexicano
Randy lucha contra la producción casera de mariguana. Kyle va a un centro de detención.
09/25/2019
Episodio completo
22:15
T23 • E2South AmericaBanda en China
Randy ve una oportunidad para Tegridad en China.
10/02/2019
Episodio completo
00:00
no disponible
T23 • E3South America¡Vacunación!
Randy celebra el éxito de las Granjas Tegridad, mientras Cartman se reusa a ser vacunado.
10/09/2019
Episodio completo
22:15
T23 • E4South AmericaDeja que coman menjunje
Cartman está seguro de que la nueva dieta basada en plantas en la cafetería de la escuela le causó un ataque al corazón.
10/16/2019
Episodio completo
00:00
no disponible
T23 • E5South AmericaEspecial de Halloween de Granjas Tegridad
Es Halloween y Randy está lidiando con el problema que tiene su hija con la marihuana.
10/30/2019
Episodio completo
00:00
no disponible
T23 • E6South AmericaFinal de Temporada
Los ciudadanos de South Park están cansados de Randy y de Granjas Tegridad y solo quieren verlo arrestado.
11/06/2019
Episodio completo
00:00
no disponible
T23 • E7South AmericaJugadoras de mesa
La competencia anual Mujer Fuerte lleva a todos a sus límites.
11/13/2019
Episodio completo
00:00
no disponible
T23 • E8South AmericaLadrones de popó
La madre de Kyle se hace un trasplante fecal y los niños están en busca del mejor microbioma.
11/27/2019
Episodio completo
22:15
T23 • E9South AmericaPaquete de cable básico
Scott Malkinson está desesperado por impresionar a la chica nueva de la escuela.
12/04/2019
Episodio completo
00:00
no disponible
T23 • E10South AmericaNieve navideña
Papá Noel se está robando toda la alegría de la temporada navideña de la ciudad.
12/11/2019
Episodio completo
47:16
T24 • E1South AmericaEspecial Pandemia
Randy acepta su papel en el brote de COVID-19 ya que la pandemia en curso presenta desafíos continuos para los ciudadanos de South Park.
09/30/2020
Episodio completo
46:46
T24 • E2South AmericaSouth ParQ Vaccination Special
The citizens of South ParQ are clamoring for the COVID-19 vaccine. A hilarious new militant group tries to stop the boys from getting their teacher vaccinated.
03/10/2021
Episodio completo
00:00
no disponible
T25 • E1South AmericaDía de pijamas
Después de no mostrar respeto por su maestro, el Director de PC revoca los privilegios del Día de pijama para toda la clase de cuarto grado. Cartman está consternado. Los niños no lo tolerarán, pero el Director PC se niega a ceder.
02/02/2022
Episodio completo
00:00
no disponible
T25 • E2South AmericaLa gran redención
En este nuevo y divertido episodio de "South Park": Stan Marsh se horroriza cuando se da cuenta de que ha estado malinterpretado a uno de los mejores escritores de todos los tiempos. ¡No te lo pierdas!
02/09/2022
Episodio completo
00:00
no disponible
T25 • E3South AmericaGente de ciudad
Cartman no está contento cuando su madre consigue un nuevo trabajo.
02/16/2022
Episodio completo
00:00
no disponible
T25 • E4South AmericaDe vuelta a la Guerra Fría
Mucho depende de la habilidad de Butters para aplastar a la competencia en un importante campeonato de doma.
03/02/2022
Episodio completo
00:00
no disponible
T25 • E5South America¡Ayuda, mi adolescente me odia!
Los chicos descubren que la alegría de jugar Airsoft viene con el desafío de tratar con adolescentes.
03/09/2022
Episodio completo
00:00
no disponible
T25 • E6South AmericaCredigree Weed St. Patrick's Day Special
Butters se sorprende al saber que la gente de South Park no entiende de qué se trata realmente el Día de San Patricio.
03/16/2022