South America

Banda en China

Temporada 23 Ep 2 • 10/02/2019

Randy ve una oportunidad para Tegridad en China.

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T22 • E2
South America
Un Niño y un Sacerdote

Se ha desarrollado una relación muy especial entre Butters y el sacerdote de su parroquia. Cuando el pueblo encuentra cerradas las puertas de la iglesia y no hay rastro de la pareja, llaman a la Diócesis de la Iglesia Católica.
10/03/2018
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T22 • E3
South America
El problema con un popó

El comportamiento ofensivo del Sr. Mojón lo pone en riesgo de ser despedido como director del espectáculo anual de Navidad. En la Escuela Primaria de South Park, Mujer Fuerte y el Director PC se enfrentan a nuevos desafíos en su relación.
10/10/2018
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T22 • E4
South America
Granja Tegridad

Butters está vendiendo vaporizadores y todo tipo de sabores frutados en la escuela. Randy decide que debería mudar a la familia al campo y dedicarse a la agricultura.
10/17/2018
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T22 • E5
South America
Los Monopatines

Los niños planean usar la última revolución en movilidad para obtener más dulces durante la Noche de Brujas de los que obtuvieron antes.
10/31/2018
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T22 • E6
South America
Es Hora De Tomarlo En cereal

Los ciudadanos de South Park están en peligro y los niños descubren que solo Al Gore puede ayudarlos.
11/07/2018
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T22 • E7
South America
¿Nadie Lo Tomó En Cereal?

Los chicos salen de la cárcel y huyen de la policía y del Hombre-Oso-Cerdo.
11/14/2018
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T22 • E8
South America
Buda Box

Cartman ha sido diagnosticado con ansiedad.
11/26/2018
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T22 • E9
South America
Insatisfecho

South Park es elegida para ser la sede del nuevo Centro de Distribución de Amazon.
12/05/2018
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T22 • E10
South America
Desfile de bicis

La posibilidad de que los chicos ganen el desfile de bicis está en peligro cuando Kenny se retira.
12/12/2018
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T23 • E1
South America
Guasón mexicano

Randy lucha contra la producción casera de mariguana. Kyle va a un centro de detención.
09/25/2019
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T23 • E2
South America
Banda en China

Randy ve una oportunidad para Tegridad en China.
10/02/2019
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T23 • E3
South America
¡Vacunación!

Randy celebra el éxito de las Granjas Tegridad, mientras Cartman se reusa a ser vacunado.
10/09/2019
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T23 • E4
South America
Deja que coman menjunje

Cartman está seguro de que la nueva dieta basada en plantas en la cafetería de la escuela le causó un ataque al corazón.
10/16/2019
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T23 • E5
South America
Especial de Halloween de Granjas Tegridad

Es Halloween y Randy está lidiando con el problema que tiene su hija con la marihuana.
10/30/2019
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T23 • E6
South America
Final de Temporada

Los ciudadanos de South Park están cansados ​​de Randy y de Granjas Tegridad y solo quieren verlo arrestado.
11/06/2019
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T23 • E7
South America
Jugadoras de mesa

La competencia anual Mujer Fuerte lleva a todos a sus límites.
11/13/2019
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T23 • E8
South America
Ladrones de popó

La madre de Kyle se hace un trasplante fecal y los niños están en busca del mejor microbioma.
11/27/2019
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22:15

T23 • E9
South America
Paquete de cable básico

Scott Malkinson está desesperado por impresionar a la chica nueva de la escuela.
12/04/2019
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T23 • E10
South America
Nieve navideña

Papá Noel se está robando toda la alegría de la temporada navideña de la ciudad.
12/11/2019
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47:16

T24 • E1
South America
Especial Pandemia

Randy acepta su papel en el brote de COVID-19 ya que la pandemia en curso presenta desafíos continuos para los ciudadanos de South Park.
09/30/2020
Episodio completo
46:46

T24 • E2
South America
South ParQ Vaccination Special

The citizens of South ParQ are clamoring for the COVID-19 vaccine. A hilarious new militant group tries to stop the boys from getting their teacher vaccinated.
03/10/2021