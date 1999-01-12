South America
Algo que puedes hacer con tu dedo
Temporada 4 Ep 8 • 07/12/2000
Cartman tiene un sueño en donde él, Kyle, Stan y Kenny se hacen famosos en una banda de pop juvenil llamada ''FingerBang'', y lo toma como una señal de Dios. Pero por alguna razón, Randy no quiere que Stan forme parte de ella.
Ver más
Viendo
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E15South AmericaClásicos De Navidad Del Sr. Mojón
El Señor Mojón nos presenta los clásicos musicales de Navidad cantados por los habitantes de South Park en su propio especial. Incluye los hits: "Dreidel", "Noche de Paz" y muchos más.
12/01/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E16South America¿Estás Ahí Dios? Soy Yo, Jesús
Cartman y Kenny creen estar menstruando, pero en realidad tienen una infección de colon, y Kyle y Stan también quieren menstruar. Mientras tanto, se acerca el segundo milenio y los habitantes le exigen a Jesús que se presente Dios.
12/29/1999
Episodio completo
00:00
no disponible
T3 • E17South AmericaConcierto Mundial De Flauta Dulce
Los chicos viajan a Arkansas para participar en un concierto de flauta dulce y Cartman trata de lograr tocar el ''ruido marrón'', una nota que hace que las personas se caguen encima.
01/12/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E1South AmericaEl Hada De Los Dientes 2000
Los niños roban dientes a los niños menos afortunados y los venden al hada de los dientes.
04/05/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E2South AmericaEl tonto crimen de odio de Cartman 2000
Cartman golpea a Tolkien y la policía toma esto como un crimen de odio ya que Tolkien es negro. Mientras tanto, los demás chicos necesitan a Cartman en una carrera en trineo contra las chicas.
04/12/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E3South AmericaTimmy 2000
Todos los niños de South Park son diagnosticados con el S.F.A. (El Síndrome de Falta de Atención) después de que el nuevo alumno minusválido, Timmy, fuese diagnosticado erróneamente también.
04/19/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E4South AmericaLas Quintuples 2000
Los chicos van al ''Cirque Du Cheville'', un circo franco-canadiense en donde, al ver a las quintillizas contorsionistas de Rumania, se les ocurre crear su propio circo. Mientras tanto, las cinco niñas se escapan del circo.
04/26/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E5South AmericaCartman se une a NAMBLA
Kyle está muy enfermo y su madre trata de curarlo con medicinas naturales de una curandera y sus colaboradores "nativos americanos". Mientras, el señor Garrison es despedido y se convierte en un escritor de novelas románticas.
06/21/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E6South AmericaTampones de Cabello de cheroqui
Kyle está muy enfermo y su madre trata de curarlo con medicinas naturales de una curandera y sus colaboradores "nativos americanos". Mientras, el señor Garrison es despedido y se convierte en un escritor de novelas románticas.
06/28/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E7South AmericaChef se vuelve loco
Chef está furioso porque cree que la bandera de South Park es racista y quiere que la cambien. Pero, por otro lado, Jimbo (apoyado por los KKK), cree que es parte de la historia y no deberían cambiarla.
07/05/2000
Episodio completo
22:00
T4 • E8South AmericaAlgo que puedes hacer con tu dedo
Cartman tiene un sueño en donde él, Kyle, Stan y Kenny se hacen famosos en una banda de pop juvenil llamada ''FingerBang'', y lo toma como una señal de Dios. Pero por alguna razón, Randy no quiere que Stan forme parte de ella.
07/12/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E9South America¿Los discapacitados van al infierno?
Los chicos se preguntan si los inválidos (como Timmy) o los judíos (como Kyle y Ike) van al cielo, después del sermón del Padre Maxi y la Hermana Anne. Mientras tanto, Sadam Hussein vuelve al infierno para ver a Satán.
07/19/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E10South AmericaProbablemente
Esta es la continuación de ''¿Van los inválidos al infierno?''. Cartman y los chicos crean su propia iglesia, al ver que los de la verdadera iglesia no puede ayudarlos. Mientras tanto, Satán debe escoger entre dos amores.
07/26/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E11South AmericaCuarto grado
Es el primer día de los chicos en el cuarto grado y no les gusta para nada su nueva maestra, la Señorita Selastraga. Entonces, les piden a los vecinos de Kyle que los ayuden a regresar al pasado, para volver al tercer grado.
11/08/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E12South AmericaEncargado del trampero
Cartman les enseña a los chicos su nueva súper carpeta ultra moderna de Dawson's Creek, y mejor que el de Kyle. Luego, en el autobús, un hombre muy sospechoso que dice llamarse Bill Cosby se muestra interesado en la carpeta.
11/15/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E13South America¡Hellen Keller! El musical
El cuarto grado realizará la obra musical ''Hellen Keller, La Milagrosa'' con Timmy como Hellen, para el festival del Día de Gracias. Su único propósito es ser mejores que el Kinder, que según Butters, es espectacular.
11/22/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E14South AmericaPip: Grandes Esperanzas
Cuento Southparkitero del libro "Grandes Esperanzas" de Dickens, teniendo como protagonista a Pip, un inglés de clase pobre, y con Malcolm McDowell, un británico como narrador.
11/29/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E15South AmericaCampamento de gordos
Todos creen que Cartman está demasiado gordo, entonces deciden mandarlo a un ''Campamento de Gordos'' para que baje de peso. Por otro lado, Kenny acepta cualquier tipo de reto a cambio de dinero.
12/06/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E16South AmericaLa loca aventura de masturbación
Kyle se enoja con sus padres por no dejarlo ir al concierto de los Raging Pussies, y Cartman le recomienda que le diga a la policía que sus padres lo masturbaron para que los arresten.
12/13/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T4 • E17South AmericaUna navidad de mierda
Los chicos están tristes porque el Señor Mojón no puede ir a esparcir el espíritu navideño y los ciudadanos de South Park no salen a comprar regalos.
12/20/2000
Episodio completo
00:00
no disponible
T5 • E1South AmericaGolpea al aficionado
Todo el mundo se revoluciona cuando se enteran de que van a decir la palabra ''mierda'' en un programa de televisión. Luego de escucharla, todos en South Park empiezan a usarla sin control hasta que cosas raras ocurren...
06/20/2001