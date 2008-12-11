South America
La perra mayor de Butters
Temporada 13 Ep 9 • 10/14/2009
Butters está decidido a conseguir su primer beso para que sus amigos no se burlen de él.
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T12 • E13South AmericaMusical de primaria
Parodia de "High School Musical" como sólo South Park pudo hacerla. ¿Qué ocurre cuando un niño muy popular enamora a las niñas y le quita a Cartman, Stan, Kenny y Kyle toda la atención?
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03/12/2009
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Randy propone un plan para arreglar la situación económica mundial. Mientras tanto, Stan intenta devolver una máquina para hacer margaritas, y un salvador inesperado hace el último sacrificio para resolver los problemas de todos.
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04/02/2009
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Un extraterrestre fugitivo pone en riesgo al planeta, Randy y Stan son responsables.
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El sueño de Cartman de ser un pirata se convierte en realidad.
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T13 • E8South AmericaCelebridades muertas
Ike es atormentado por espíritus, por lo que Kyle busca la ayuda de famosos cazafantasmas.
10/07/2009
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T13 • E9South AmericaLa perra mayor de Butters
Butters está decidido a conseguir su primer beso para que sus amigos no se burlen de él.
10/14/2009
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T13 • E10South AmericaW.T.F.
Después de asistir a su primera función de lucha libre, los niños deciden convertirse en luchadores.
10/21/2009
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Los japoneses están realizando ataques con el fin de aniquilar a todos los delfines y ballenas del planeta. Ante esta situación, Stan decide toma medidas para detener la matanza.
10/28/2009
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T13 • E12South AmericaLa palabra con M
Los chicos enfrentan a una pandilla de motociclistas que han perturbado la paz del pueblo.
11/04/2009
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T13 • E13South AmericaBaila con los pitufos
Cartman es elegido para dar los anuncios matutinos en la escuela y usa su cargo para atacar a Wendy.
11/11/2009
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T13 • E14South AmericaPís
Un día de diversión en el parque acuático se torna mortal para los niños.
11/18/2009
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T14 • E1South AmericaCuración sexual
La última de las pruebas científicas revela que algunos de los chicos de South Park tiene un problema de adicción al sexo.
03/17/2010
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03/24/2010
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T14 • E3South AmericaPollo medicinal
El restaurante favorito de Cartman ha cerrado y ha sido reemplazado por una tienda que vende marihuana medicinal.
03/31/2010
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Stan intenta borrar su cuenta de Facebook, pero acaba envuelto en el mundo virtual de la red social. Mientras, Kyle agrega a sus amistades a un niño nada popular y comienza a perder amigos.
04/07/2010
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T14 • E5South America200
This show marked South Park's 200th episode. Led by Tom Cruise, two hundred celebrities, previously ridiculed by the town of South Park, file a class action lawsuit. They demand immunity from ever being made fun of again. When Stan begs them to accept his apology, they offer impossible terms and the boys ask the Super Best Friends for help.
04/14/2010