South Park
Celebridades muertas
Temporada 13 Ep 8 • 10/07/2009
Ike es atormentado por espíritus, por lo que Kyle busca la ayuda de famosos cazafantasmas.
Ver más
Viendo
Episodio completo
22:00
T12 • E12South ParkSobre la última noche...
¡Barack Obama en South Park! Los padres de los chicos celebran el triunfo de Obama, mientras el nuevo presidente no sabe qué hacer con el chiquero que Bush le dejó en la Oficina Oval.
11/05/2008
Episodio completo
00:00
no disponible
T12 • E13South ParkMusical de primaria
Parodia de "High School Musical" como sólo South Park pudo hacerla. ¿Qué ocurre cuando un niño muy popular enamora a las niñas y le quita a Cartman, Stan, Kenny y Kyle toda la atención?
11/12/2008
Episodio completo
00:00
no disponible
T12 • E14South ParkButters, el vampiro incastigable
Butters ha visto un vampiro en la escuela, pero nadie le cree. Mientras tanto, los chicos góticos están enojados porque nadie parece conocer la diferencia entre ellos y la pandilla de los chicos vampiro.
11/19/2008
Episodio completo
00:00
no disponible
T13 • E1South ParkEl anillo de pureza
Kenny lleva a su novia a un concierto de los Jonas Brothers donde cada asistente recibe "anillos de castidad".
03/12/2009
Episodio completo
00:00
no disponible
T13 • E2South ParkEl Mapache
Cartman se convierte en un superhéroe llamado "El Mapache", pero aparece "Mysterion" y opaca la atención de todos.
03/19/2009
Episodio completo
00:00
no disponible
T13 • E3South ParkVilla Margarita
Randy propone un plan para arreglar la situación económica mundial. Mientras tanto, Stan intenta devolver una máquina para hacer margaritas, y un salvador inesperado hace el último sacrificio para resolver los problemas de todos.
03/26/2009
Episodio completo
00:00
no disponible
T13 • E4South ParkCome, reza y tírate Vagipedos
Los chicos son víctimas de una pesada broma en el Día de los Inocentes, y las cosas no terminan de la mejor manera.
04/02/2009
Episodio completo
00:00
no disponible
T13 • E5South ParkVaritas de pescado
Jimmy crea la broma más graciosa de todos los tiempos, que se convierte muy popular en South Park, pero Cartman se quiere tomar la mitad del crédito.
04/09/2009
Episodio completo
00:00
no disponible
T13 • E6South ParkCarrera de autos de madera
Un extraterrestre fugitivo pone en riesgo al planeta, Randy y Stan son responsables.
04/15/2009
Episodio completo
22:00
T13 • E7South ParkBarbagorda
El sueño de Cartman de ser un pirata se convierte en realidad.
04/22/2009
Episodio completo
22:00
T13 • E8South ParkCelebridades muertas
Ike es atormentado por espíritus, por lo que Kyle busca la ayuda de famosos cazafantasmas.
10/07/2009
Episodio completo
00:00
no disponible
T13 • E9South ParkLa perra mayor de Butters
Butters está decidido a conseguir su primer beso para que sus amigos no se burlen de él.
10/14/2009
Episodio completo
00:00
no disponible
T13 • E10South ParkW.T.F.
Después de asistir a su primera función de lucha libre, los niños deciden convertirse en luchadores.
10/21/2009
Episodio completo
00:00
no disponible
T13 • E11South Park¡Jódete ballena!
Los japoneses están realizando ataques con el fin de aniquilar a todos los delfines y ballenas del planeta. Ante esta situación, Stan decide toma medidas para detener la matanza.
10/28/2009
Episodio completo
00:00
no disponible
T13 • E12South ParkLa palabra con M
Los chicos enfrentan a una pandilla de motociclistas que han perturbado la paz del pueblo.
11/04/2009
Episodio completo
00:00
no disponible
T13 • E13South ParkBaila con los pitufos
Cartman es elegido para dar los anuncios matutinos en la escuela y usa su cargo para atacar a Wendy.
11/11/2009
Episodio completo
00:00
no disponible
T13 • E14South ParkPís
Un día de diversión en el parque acuático se torna mortal para los niños.
11/18/2009
Episodio completo
00:00
no disponible
T14 • E1South ParkCuración sexual
La última de las pruebas científicas revela que algunos de los chicos de South Park tiene un problema de adicción al sexo.
03/17/2010
Episodio completo
00:00
no disponible
T14 • E2South ParkLa historia de escroto Mc Bolas de Moco
A los chicos le dan un polémico libro para leer en la escuela y los inspira a escribir uno propio.
03/24/2010
Episodio completo
00:00
no disponible
T14 • E3South ParkPollo medicinal
El restaurante favorito de Cartman ha cerrado y ha sido reemplazado por una tienda que vende marihuana medicinal.
03/31/2010