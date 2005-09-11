South Park

Tsst

Temporada 10 Ep 7 • 05/03/2006

Cuando la mamá de Cartman se da cuenta que ya no puede controlarlo busca ayuda de un experto. César Millan, el "susurrador de perros", acepta el reto pero Cartman no cederá sin antes pelear.

T9 • E11
South Park
Nenes colorados

Cartman promueve el odio en la escuela hacia los niños con cabello rojo, pecas y piel pálida, diciendo que no tienen alma y no sobreviven al sol. Kyle, indignado, decide convertirlo en uno.
11/09/2005
21:59
21:59

T9 • E12
South Park
Preso en el placard

Stan acepta hacerse un test de personalidad que le ofrecen unos cientólogos. Tras descubrirse que su "nivel de alma" es sorprendentemente alto, Stan es reconocido como la reencarnación del fundador de la Iglesia de la Cientología.
11/16/2005
11/16/2005
00:00
no disponible

T9 • E13
South Park
Liberen a Wilzix

Los locutores del show de la ballena Jambú en el Parque Acuático de Denver le hacen creer a los chicos que Jambú puede hablar, que se llama Willzyx, está enferma y es de la luna.
11/30/2005
11/30/2005
00:00
no disponible

T9 • E14
South Park
Sangre de María

Hay una imagen milagrosa en South Park y muchos creyentes, incluyendo a Randy March, padre de Stan, acuden a buscar solución a sus problemas.
12/07/2005
12/07/2005
00:00
no disponible

T10 • E1
South Park
El regreso de Chef

El pueblo está emocionado cuando el Chef regresa después de haber viajado por todo el mundo con el "Club de Súper Aventuras", pero los chicos notan que algo en él es distinto y tratan de salvarlo.
03/22/2006
03/22/2006
00:00
no disponible

T10 • E2
South Park
¡Alerta Smug!

Stan trata de convencer a todos los ciudadanos de South Park de que compren autos híbridos. Cuando todos empiezan a sentirse bien por tratar de salvar al planeta, una masa oscura se acumula sobre la ciudad.
03/29/2006
03/29/2006
00:00
no disponible

T10 • E3
South Park
Cartoon Wars Part I

Cartman and Kyle are at war over the popular cartoon, "Family Guy." When the creators of the show announce that they will show the image of a religious symbol, the network threatens to ban the episode. Cartman sees this as his chance to get "Family Guy" off the air for good. The two boys embark upon a mad chase across the country and the fate of "Family Guy" lies with whichever boy reaches Hollywood first.
04/05/2006
04/05/2006
00:00
no disponible

T10 • E4
South Park
Cartoon Wars Part II

After leaving Kyle injured on the side of the road, Cartman races to the headquarters of "Family Guy" determined to put an end to the show once and for all.
04/12/2006
04/12/2006
00:00
no disponible

T10 • E5
South Park
Un millón de fibritas

Toallín escribe un libro y es seleccionado para el club de Oprah. Se convierte en best-seller ayudando a muchos en sus adicciones. Una parte del equipo de Oprah revela la verdad acerca del libro.
04/19/2006
04/19/2006
00:00
no disponible

T10 • E6
South Park
Hombre-Oso-Cerdo

Al Gore visita South Park e intenta convencer a Stan, Kyle, Cartman y Kenny para salir a cazar al peligroso hombre-oso-cerdo. Al ayudarlo, los chicos se quedan atrapados en una cueva y mientras tratan de salir, Cartman descubre un tesoro.
04/26/2006
04/26/2006
21:44

05/03/2006
21:59

T10 • E8
South Park
Haz el amor, no el warcraft

Los niños juegan al World of Warcraft, pero son constantemente asesinados por un jugador desconocido. Ante la imposibilidad de los creadores del juego de detenerlo, los chicos deciden hacerlo ellos mismos.
10/04/2006
10/04/2006
00:00
no disponible

T10 • E9
South Park
El misterio del mojón en el urinal

Cartman le insiste a sus amigos que los ataques terroristas del 11 de Septiembre fueron una conspiración y se dispone a desenmascarar la verdad. Por su parte, el Sr. Mackey quiere saber quién defecó en el baño.
10/11/2006
10/11/2006
00:00
no disponible

T10 • E10
South Park
Una maestra tiene sexo con un niño

Cartman, el nuevo guardián del pasillo en la escuela de South Park, se toma su nuevo cargo demasiado en serio. Mientras tanto, Ike, el hermanito de Kyle, comienza una relación romántica con su maestra de jardín de infantes.
10/18/2006
10/18/2006
00:00
no disponible

T10 • E11
South Park
Infierno en la calle 2006

Satanás está organizando la fiesta de disfraces más grande de Halloween y nadie entra sin su pulsera azul, pero las travesuras de los más notables asesinos seriales de todos los tiempos arruinan todo.
10/25/2006
10/25/2006
00:00
no disponible

T10 • E12
South Park
Vamos Dios, vamos

El Señor Garrison le explica a la clase la Teoría de la Evolución, aunque está totalmente en contra de esa postura. Mientras tanto, Cartman no puede esperar a que llegue el día del lanzamiento de una consola de videojuegos.
11/01/2006
11/01/2006
00:00
no disponible

T10 • E13
South Park
Vamos Dios, vamos XII

Cartman se congela a sí mismo, despertando 500 años en el futuro cuando hay nutrias agresivas y lo peor de todo: ¡No hay Nintendo Wii! ¿Podrá Cartman escapar de ese crudo futuro?
11/08/2006
11/08/2006
00:00
no disponible

T10 • E14
South Park
La Copa Stanley

Stan se convierte en entrenador de un equipo de hockey y trata de hacerlos ganadores. Mientras tanto, su padre tiene que lidiar con el recuerdo de una presentación de Stan en un partido de años atrás.
11/15/2006
11/15/2006
00:00
no disponible

T11 • E1
South Park
Con disculpas a Jesse Jackson

Randy usa la palabra con "N" en televisión y enfrenta el ridículo público. Una persona pequeña visita South Park y Cartman no puede dejar de burlarse de él.
03/07/2007
03/07/2007
00:00
no disponible

T11 • E2
South Park
Cartman chupa

El padre de Butters lo encuentra en una posicion comprometedora con Cartman, por lo que decide enviar a su hijo a un campamento especial.
03/14/2007
03/14/2007
00:00
no disponible

T11 • E3
South Park
Ataque de piojos

Cuando una epidemia de piojos en la cabeza llega a la Escuela de South Park, la señora Garrison se rehúsa a decir qué niño inició la plaga, por lo que Cartman decide investigar quién fue.
03/21/2007