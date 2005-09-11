South Park
Tsst
Temporada 10 Ep 7 • 05/03/2006
Cuando la mamá de Cartman se da cuenta que ya no puede controlarlo busca ayuda de un experto. César Millan, el "susurrador de perros", acepta el reto pero Cartman no cederá sin antes pelear.
00:00
no disponible
T9 • E11South ParkNenes colorados
Cartman promueve el odio en la escuela hacia los niños con cabello rojo, pecas y piel pálida, diciendo que no tienen alma y no sobreviven al sol. Kyle, indignado, decide convertirlo en uno.
11/09/2005
Episodio completo
21:59
T9 • E12South ParkPreso en el placard
Stan acepta hacerse un test de personalidad que le ofrecen unos cientólogos. Tras descubrirse que su "nivel de alma" es sorprendentemente alto, Stan es reconocido como la reencarnación del fundador de la Iglesia de la Cientología.
11/16/2005
Episodio completo
00:00
no disponible
T9 • E13South ParkLiberen a Wilzix
Los locutores del show de la ballena Jambú en el Parque Acuático de Denver le hacen creer a los chicos que Jambú puede hablar, que se llama Willzyx, está enferma y es de la luna.
11/30/2005
Episodio completo
00:00
no disponible
T9 • E14South ParkSangre de María
Hay una imagen milagrosa en South Park y muchos creyentes, incluyendo a Randy March, padre de Stan, acuden a buscar solución a sus problemas.
12/07/2005
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E1South ParkEl regreso de Chef
El pueblo está emocionado cuando el Chef regresa después de haber viajado por todo el mundo con el "Club de Súper Aventuras", pero los chicos notan que algo en él es distinto y tratan de salvarlo.
03/22/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E2South Park¡Alerta Smug!
Stan trata de convencer a todos los ciudadanos de South Park de que compren autos híbridos. Cuando todos empiezan a sentirse bien por tratar de salvar al planeta, una masa oscura se acumula sobre la ciudad.
03/29/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E3South ParkCartoon Wars Part I
Cartman and Kyle are at war over the popular cartoon, "Family Guy." When the creators of the show announce that they will show the image of a religious symbol, the network threatens to ban the episode. Cartman sees this as his chance to get "Family Guy" off the air for good. The two boys embark upon a mad chase across the country and the fate of "Family Guy" lies with whichever boy reaches Hollywood first.
04/05/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E4South ParkCartoon Wars Part II
After leaving Kyle injured on the side of the road, Cartman races to the headquarters of "Family Guy" determined to put an end to the show once and for all.
04/12/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E5South ParkUn millón de fibritas
Toallín escribe un libro y es seleccionado para el club de Oprah. Se convierte en best-seller ayudando a muchos en sus adicciones. Una parte del equipo de Oprah revela la verdad acerca del libro.
04/19/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E6South ParkHombre-Oso-Cerdo
Al Gore visita South Park e intenta convencer a Stan, Kyle, Cartman y Kenny para salir a cazar al peligroso hombre-oso-cerdo. Al ayudarlo, los chicos se quedan atrapados en una cueva y mientras tratan de salir, Cartman descubre un tesoro.
04/26/2006
Episodio completo
21:44
T10 • E7South ParkTsst
05/03/2006
Episodio completo
21:59
T10 • E8South ParkHaz el amor, no el warcraft
Los niños juegan al World of Warcraft, pero son constantemente asesinados por un jugador desconocido. Ante la imposibilidad de los creadores del juego de detenerlo, los chicos deciden hacerlo ellos mismos.
10/04/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E9South ParkEl misterio del mojón en el urinal
Cartman le insiste a sus amigos que los ataques terroristas del 11 de Septiembre fueron una conspiración y se dispone a desenmascarar la verdad. Por su parte, el Sr. Mackey quiere saber quién defecó en el baño.
10/11/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E10South ParkUna maestra tiene sexo con un niño
Cartman, el nuevo guardián del pasillo en la escuela de South Park, se toma su nuevo cargo demasiado en serio. Mientras tanto, Ike, el hermanito de Kyle, comienza una relación romántica con su maestra de jardín de infantes.
10/18/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E11South ParkInfierno en la calle 2006
Satanás está organizando la fiesta de disfraces más grande de Halloween y nadie entra sin su pulsera azul, pero las travesuras de los más notables asesinos seriales de todos los tiempos arruinan todo.
10/25/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E12South ParkVamos Dios, vamos
El Señor Garrison le explica a la clase la Teoría de la Evolución, aunque está totalmente en contra de esa postura. Mientras tanto, Cartman no puede esperar a que llegue el día del lanzamiento de una consola de videojuegos.
11/01/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E13South ParkVamos Dios, vamos XII
Cartman se congela a sí mismo, despertando 500 años en el futuro cuando hay nutrias agresivas y lo peor de todo: ¡No hay Nintendo Wii! ¿Podrá Cartman escapar de ese crudo futuro?
11/08/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T10 • E14South ParkLa Copa Stanley
Stan se convierte en entrenador de un equipo de hockey y trata de hacerlos ganadores. Mientras tanto, su padre tiene que lidiar con el recuerdo de una presentación de Stan en un partido de años atrás.
11/15/2006
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E1South ParkCon disculpas a Jesse Jackson
Randy usa la palabra con "N" en televisión y enfrenta el ridículo público. Una persona pequeña visita South Park y Cartman no puede dejar de burlarse de él.
03/07/2007
Episodio completo
00:00
no disponible
T11 • E2South ParkCartman chupa
El padre de Butters lo encuentra en una posicion comprometedora con Cartman, por lo que decide enviar a su hijo a un campamento especial.
03/14/2007