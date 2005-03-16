South America
Preso en el placard
Temporada 9 Ep 12 • 11/16/2005
Stan acepta hacerse un test de personalidad que le ofrecen unos cientólogos. Tras descubrirse que su "nivel de alma" es sorprendentemente alto, Stan es reconocido como la reencarnación del fundador de la Iglesia de la Cientología.
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T9 • E2South AmericaMuere Hippie, Muere
South Park es invadido por hippies y Cartman trata de eliminarlos, tratándolos como si fueran una plaga. Mientras tanto, los hippies les están "lavando el cerebro" a Kyle, Stan y Kenny. Cartman es ahora la única esperanza.
03/16/2005
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T9 • E3South AmericaAla
Los chicos se dan cuenta de que pueden obtener el 10% de lo que gane alguien más sólo por ser agentes talentosos.
03/23/2005
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T9 • E4South AmericaMejores amigos para siempre
Cartman se enoja porque Kenny consiguió una consola de videojuegos y él no. Pero Kenny muere al llegar al nivel 60, y va al cielo y se entera que Dios lo mató a propósito ya que lo necesitan para que salve al cielo de un ataque de Satanás.
03/30/2005
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T9 • E5South AmericaLa aburrida liga de béisbol
A ninguno de los chicos de las Vacas de South Park les gusta jugar al béisbol y siempre hacen lo posible para perder. El problema es que los otros equipos de la liga hacen lo mismo que ellos y sus esfuerzos por perder son más exitosos.
04/06/2005
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T9 • E6South AmericaLa muerte de Eric Cartman
Cartman cree que está muerto porque nadie responde a sus acciones. Se da cuenta que está atorado en la Tierra por sus fechorías, por lo que trata de hacer el bien dando regalos.
04/13/2005
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T9 • E7South AmericaDía de la erección
Jimmy tiene que tomar a tiempo el control de sus hormonas iracundas para presentarse en el concurso de talentos de la escuela.
04/20/2005
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T9 • E8South AmericaDos días antes de pasado mañana
Stan y Cartman chocan contra una represa de castores e inundan un pueblo cercano. Como resultado, la ciudad de South Park es declarada en estado de emergencia, ya que todo el mundo piensa que es obra del calentamiento global.
10/19/2005
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T9 • E9South AmericaMarjorine
Butters debe fingir su muerte, vestirse como una niña e infiltrarse en una fiesta de pijamas con el fin de obtener un dispositivo para ver el futuro, que Cartman está convencido de que las chicas tienen.
10/26/2005
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T9 • E10South AmericaSigan este huevo
La señora Garrison se percata de que aún siente algo por el señor Esclavo, pero él ha planeado casarse con su nuevo amor, el Gran Gay Al, así que decide hacer todo lo que sea posible para detener la ley que permite el matrimonio gay.
11/02/2005
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T9 • E11South AmericaNenes colorados
Cartman promueve el odio en la escuela hacia los niños con cabello rojo, pecas y piel pálida, diciendo que no tienen alma y no sobreviven al sol. Kyle, indignado, decide convertirlo en uno.
11/09/2005
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T9 • E12South AmericaPreso en el placard
Stan acepta hacerse un test de personalidad que le ofrecen unos cientólogos. Tras descubrirse que su "nivel de alma" es sorprendentemente alto, Stan es reconocido como la reencarnación del fundador de la Iglesia de la Cientología.
11/16/2005
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T9 • E13South AmericaLiberen a Wilzix
Los locutores del show de la ballena Jambú en el Parque Acuático de Denver le hacen creer a los chicos que Jambú puede hablar, que se llama Willzyx, está enferma y es de la luna.
11/30/2005
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T9 • E14South AmericaSangre de María
Hay una imagen milagrosa en South Park y muchos creyentes, incluyendo a Randy March, padre de Stan, acuden a buscar solución a sus problemas.
12/07/2005
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T10 • E1South AmericaEl regreso de Chef
El pueblo está emocionado cuando el Chef regresa después de haber viajado por todo el mundo con el "Club de Súper Aventuras", pero los chicos notan que algo en él es distinto y tratan de salvarlo.
03/22/2006
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T10 • E2South America¡Alerta Smug!
Stan trata de convencer a todos los ciudadanos de South Park de que compren autos híbridos. Cuando todos empiezan a sentirse bien por tratar de salvar al planeta, una masa oscura se acumula sobre la ciudad.
03/29/2006
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T10 • E3South AmericaCartoon Wars Part I
Cartman and Kyle are at war over the popular cartoon, "Family Guy." When the creators of the show announce that they will show the image of a religious symbol, the network threatens to ban the episode. Cartman sees this as his chance to get "Family Guy" off the air for good. The two boys embark upon a mad chase across the country and the fate of "Family Guy" lies with whichever boy reaches Hollywood first.
04/05/2006
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T10 • E4South AmericaCartoon Wars Part II
After leaving Kyle injured on the side of the road, Cartman races to the headquarters of "Family Guy" determined to put an end to the show once and for all.
04/12/2006
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T10 • E5South AmericaUn millón de fibritas
Toallín escribe un libro y es seleccionado para el club de Oprah. Se convierte en best-seller ayudando a muchos en sus adicciones. Una parte del equipo de Oprah revela la verdad acerca del libro.
04/19/2006
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T10 • E6South AmericaHombre-Oso-Cerdo
Al Gore visita South Park e intenta convencer a Stan, Kyle, Cartman y Kenny para salir a cazar al peligroso hombre-oso-cerdo. Al ayudarlo, los chicos se quedan atrapados en una cueva y mientras tratan de salir, Cartman descubre un tesoro.
04/26/2006
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T10 • E7South AmericaTsst
Cuando la mamá de Cartman se da cuenta que ya no puede controlarlo busca ayuda de un experto. César Millan, el "susurrador de perros", acepta el reto pero Cartman no cederá sin antes pelear.
05/03/2006