South America

El show de Butters

Temporada 5 Ep 14 • 12/12/2001

Es un episodio de South Park dedicado a Butters para cerrar la temporada. La madre descubre que su esposo visita lugares gay y entonces trata de suicidarse y matar a Butters.

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T5 • E4
South America
Scott Tenorman debe morir

Scott Tenorman es un chico de octavo grado que engaña a Cartman vendiéndole vello púbico, ahora este hará lo que sea para recuperar su dinero y vengarse de Tenorman. Invitados especiales: Radiohead.
07/11/2001
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T5 • E5
South America
Terrance y Philip: detrás del pedo

Los chicos quieren ver a Terrance y Philip en vivo, pero es el mismo día que el festival del ''Lavado Cerebral'' por el Día de la Tierra; así que para poder hacer las dos cosas, prometen conseguir a Terrance y Philip para el show.
07/18/2001
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T5 • E6
South America
Cartmanlandia

Cartman hereda de su abuela un millón de dolares y se compra un parque de diversiones para él solo, al cual nadie más puede entrar (en especial Stan y Kyle).
07/25/2001
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T5 • E7
South America
El uso apropiado del condón

Unos chicos mayores le enseñan a Cartman a masturbar a un perro diciéndole que es ordeñarlo; cuando los padres de los chicos ven esto le piden a la escuela que les enseñe educación sexual.
08/01/2001
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T5 • E8
South America
Toallín

Para lograr recuperar una consola de videojuegos, los chicos deben encontrar una toalla que habla y llevársela a un agente del servicio secreto americano.
08/08/2001
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T5 • E9
South America
Osama Bin Laden tiene los pantalones cagados

Cada estudiante de South Park dona un dólar para ayudar a los niños de Afganistán. Pero cuando Stan recibe una caja de parte de los chicos afganos, todas las agencias del gobierno aparecen en la ciudad para investigar.
11/07/2001
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T5 • E10
South America
Cómo comer por tu culo

Es el día de la fotografía escolar y Kenny usa su abrigo con el culo en donde debería ir la cara. A Cartman le causa tanta gracia que pone la foto en los envases de leche como si fuera un niño perdido.
11/14/2001
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T5 • E11
South America
La entidad

El primo de Kyle, también llamado Kyle, llega de visita desde Connecticut, ya que su madre está enferma. A pesar de ser de la misma edad, los primos no tienen nada en común.
11/21/2001
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T5 • E12
South America
Aquí viene el vecindario

Tolkien está triste porque los demás chicos se burlan de que su familia es rica y no encaja en South Park.
11/28/2001
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T5 • E13
South America
Kenny muere

Cartman decide entrar en el negocio de la venta de fetos abortados. Por otro lado, Kenny contrae una enfermedad muscular mortal.
12/05/2001
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T5 • E14
South America
El show de Butters

Es un episodio de South Park dedicado a Butters para cerrar la temporada. La madre descubre que su esposo visita lugares gay y entonces trata de suicidarse y matar a Butters.
12/12/2001
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T6 • E1
South America
Jared está con Aids

Luego de haber bajado de peso comiendo sándwiches de Subway, Jared se hizo muy famoso, pero nadie sabe que lo logró gracias a sus ayudantes, Elviro y Positivo. Al ver esto, los chicos tratan de hacer lo mismo con Butters.
03/06/2002
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T6 • E2
South America
Aspen

Ya que Butters parece encajar tan bien con Cartman, Kyle y Stan, sus padres deciden ir todos juntos a Aspen en un tiempo compartido.
03/12/2002
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T6 • E3
South America
Freak Strike

When the boys learn that talk shows offer prizes to people who are grossly disfigured they can't sign Butters up fast enough.
03/20/2002
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T6 • E4
South America
Diversión con ternera

La clase va de visita a una granja en donde se enteran que ''ternera'' es una vaquita bebé y quedan horrorizados (excepto Cartman). Entonces, deciden salvar a las terneras de ser matadas y las secuestran.
03/27/2002
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T6 • E5
South America
El avance de la película de Terrance y Philip

Los chicos están muy emocionados porque se va a estrenar el avance de la nueva película de Terrance y Philip.
04/03/2002
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T6 • E6
South America
El Profesor Caos

Los chicos le dicen a Butters que es aburrido y que no puede ocupar el lugar de Kenny. El despecho de Butters hace que éste descubra un lado oscuro de sí mismo que ni él sabía que existía: el Profesor Caos.
04/10/2002
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T6 • E7
South America
Los Simpson ya lo han hecho

Cartman se entusiasma con unas criaturas marinas que puede criar en su propia habitación. Mientras tanto, el Profesor Caos, regresa con un montón de nuevos y malvados planes para sembrar el caos en South Park.
06/26/2002
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T6 • E8
South America
Amor Católico Candente

Un caso de abusos sexuales en el que hay sacerdotes implicados escandaliza South Park, y es llevado ante el Vaticano. Mientras tanto, Cartman intenta descubrir qué cosas son capaces de salir de su boca.
07/03/2002
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T6 • E9
South America
Liberen A Sombrero

Los chicos quieren armar un club para evitar que los directores renueven sus películas y a Cartman se le ocurre que, para atraer a más gente, ofrezcan sombreros gratis.
07/10/2002
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T6 • E10
South America
Las tetas de Bebe destruyen la sociedad

Bebe es la primera niña a la que les crecen las tetas y los chicos del grado, sin saber por qué, se vuelven locos por ella.
07/17/2002